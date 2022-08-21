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В двух населенных пунктах Рязанской области объявили эвакуацию из-за подступающего огня

В двух населенных пунктах Рязанской области проведут эвакуацию из-за подступающих лесных пожаров, сообщил
 врио губернатора региона Павел Малков.
РИА Новости
Врио губернатора Рязанской области Павел Малков объявил в своем Telegram-канале о временном отселении жителей двух населенных пунктов региона в связи с ухудшением погодных условий.
Газета.Ru
Подготовлены пункты временного размещения, - сообщил глава региона Павел Малков.
Российская газета
Жители могут уехать на своих автомобилях или воспользоваться предоставленными автобусами.
Коммерсантъ

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В двух населенных пунктах в Рязанской области из-за природных пожаров объявили эвакуацию
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