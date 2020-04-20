Общество
RT на русскомАномально холодная погода ожидается в европейской части России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на следующей неделе в европейской части России ожидается аномально холодная погода. «Со вторника аномалия будет -4 °С. Температура на 4 °С будет ниже нормы», — цитирует РИА Новости Вильфанда.
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с чего всё началось
Метеоролог уточнил, что тепло уходит с Дальнего Востока (Забайкалье, Иркутская область) и там наблюдаются отрицательные аномалии три-четыре градуса. Погоду над Россией будут определять три мощных барических образования.РИА Новостивчера в 22:13
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Общество
Еще 113 человек заразились коронавирусом в Нижегородской области
Медики подтвердили 113 случаев заражения коронавирусной инфекцией в Нижегородской области по данным на 20 апреля.
АиФ Нижний Новгород 04:06
Политика
Путин проведет совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин проведет в понедельник по видеосвязи совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом, с докладами выступят вице-премьер РФ Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:10
Здоровье
78 врачей и пациентов в российской больнице заразились коронавирусом
Коронавирус предварительно подтвердился у 78 пациентов и врачей больницы №1 в Екатеринбурге.
Lenta.ru 05:49
Общество
Китай ответил на обвинения США о создании коронавируса
Если бы коронавирус синтезировали китайские ученые, результат этой работы превзошел бы возможности всего человечества, сообщил глава отделения Академии наук Китая Юань Чжимин в ответ на предположения американских политиков.
Sibnet Новости 01:40
Общество
Главный инфекционист ФМБА рассказал о странностях коронавируса
Коронавирус — возбудитель COVID-19 действует странно, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 21:00
Наука
Исследование показало эффективность стерилизации медицинских масок
ToDay News Ufa вчера в 05:08
Происшествия
На Урале больной коронавирусом мужчина порезал полицейского ножом
Полицейский в Екатеринбурге получил ножевое ранение во время госпитализации больного COVID-19, сообщил журналистам в понедельник глава пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
РИА Новости 05:24
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Общество
Песков рассказал о ситуации со средствами защиты от вирусов в регионах
Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом с 15 апреля в Московском регионе действуют пропуска для поездок на транспорте.
Известия 05:35
Общество
В Саратовской области заработал пропускной режим. Правила и штрафы
С сегодняшнего дня, 20 апреля, на территории Саратовской области начал действовать пропускной режим.
Четвертая Власть 00:23
Общество
Поправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме
Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями.
Газета.Ru вчера в 19:11
Энергетика
Цена на нефть WTI упала ниже $15 за баррель впервые с 1999 года
Майские фьючерсы на американскую нефть WTI впервые с 1999 года упали более чем на 20%, ниже $15 за баррель, из-за растущих опасений, что сырье скоро негде будет хранить в условиях рекордно низкого спроса, сообщает в понедельник агентство Bloomberg.
Коммерсантъ 02:05
Культура
Макаревич рассказал о «вони» вокруг сериала «Зулейха открывает глаза»
Что же за вонь поднялась вокруг фильма, который еще и закончиться-то не успел, — задался вопросом Макаревич.
Народные новости 06:06
Армия и оружие
Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии
В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском вчера в 10:18
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами.
REGNUM вчера в 23:44
Общество
Составлен рейтинг соблюдающих самоизоляцию городов России
Эксперты Райффайзенбанка представили перечень городов РФ, жители которых соблюдают введенный на фоне распространения новой коронавирусной инфекции режим самоизоляции.
Журналистская правда 02:41
Экономика
Bloomberg рассказал о росте спроса на наличные в России с начала марта
С начала марта россияне сняли через банкоматы более триллиона рублей наличных из-за пандемии коронавируса, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РИА Новости вчера в 14:26
Общество
АСИ предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ на время пандемии коронавируса для получения ими пособий по безработице.
Газета.Ru 03:38
Здоровье
Глава Минздрава заявил об эффективности мер по самоизоляции
Москва, 20 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Меры по самоизоляции, которые были предприняты на фоне ситуации с пандемией коронавируса, показали свою эффективность.
REGNUM 02:30
Общество
Оперштаб скорректировал данные по Москве и области
Согласно информации подмосковного оперштаба по ситуации с коронавирусом, в число всех заболевших входят люди люди в возрасте от 18 до 45 лет (256 человек), в возрасте от 46 до 64 лет (272 человека), от 65 до 94 лет (138 человек) и 43 ребенка.
Вести.Ru вчера в 09:37
Общество
Семь областей Украины отказались предоставлять информацию о коронавирусе
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что семь областей страны не предоставили информации об итогах проведенных тестов на коронавирус.
Lenta.ru 04:27
Армия и оружие
Истребитель ВКС России взял на сопровождение в Сирии самолёт ВМС США
RT на русском 05:37
Происшествия
Власти Москвы назвали причину смерти москвички у подъезда
РИА Новости 05:58
Общество
Работающим пенсионерам продлили больничные
До поправок больничный предоставлялся только до 19 апреля.
Современный Предприниматель 04:30
Происшествия
В Красноярске пожар надворных построек грозит переходом на жилые дома
Крупный пожар надворных построек в Красноярске грозит переходом на жилые дома, сообщили журналистам в управлении МЧС по Красноярскому краю.
РИА Новости 06:11
Наука
Связали тяжелые формы COVID-19 с чрезмерной активностью иммунитета
Причиной смерти от китайского вируса может быть активность иммунных клеток в организме человека, об этом сообщает новостное издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 17 апреля в 14:21
Происшествия
В Курской области подтверждено 24 новых случая заражения коронавирусом
Курск, 20 апреля 2020, 11:19 — REGNUM В Курской области 20 апреля подтверждено 24 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные оперативного штаба.
REGNUM 04:19
Общество
Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Ранее в Центральном Банке сообщили, что более 84% российских организаций пострадали от вспышки коронавирусной инфекции и падения курса рубля.
ГЛАС.RU 18 апреля в 09:22