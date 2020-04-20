Общество

RT на русскомRT на русскомАномально холодная погода ожидается в европейской части России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на следующей неделе в европейской части России ожидается аномально холодная погода. «Со вторника аномалия будет -4 °С. Температура на 4 °С будет ниже нормы», — цитирует РИА Новости Вильфанда.
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с чего всё началось

Вильфанд сообщил о погодных аномалиях в Европейской России и Сибири

Метеоролог уточнил, что тепло уходит с Дальнего Востока (Забайкалье, Иркутская область) и там наблюдаются отрицательные аномалии три-четыре градуса. Погоду над Россией будут определять три мощных барических образования.
РИА Новостивчера в 22:13

Подробнее о событии

Гидрометцентр предсказал погодные аномалии в России на грядущей неделе

Газета.Ru02:31

Вильфанд рассказал о температурных аномалиях в России

Известия00:39

Аномально холодная погода ожидается в европейской части России

RT на русскомвчера в 22:36

Аномальные холода ожидаются в европейской части России

REGNUMвчера в 23:00

Вильфанд: в Сибири уже лето, а в европейскую часть РФ опаздывает весна

РЕН ТВвчера в 22:43

Россиянам объяснили причину аномальных холодов

Lenta.ruвчера в 23:54

Вильфанд сообщил о погодных аномалиях в Европейской России и Сибири

РИА Новостивчера в 22:13
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 06:16, Ашберн
Общество

Еще 113 человек заразились коронавирусом в Нижегородской области

Медики подтвердили 113 случаев заражения коронавирусной инфекцией в Нижегородской области по данным на 20 апреля.
АиФ Нижний Новгород 04:06
Политика

Путин проведет совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин проведет в понедельник по видеосвязи совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом, с докладами выступят вице-премьер РФ Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:10
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Здоровье

78 врачей и пациентов в российской больнице заразились коронавирусом

Коронавирус предварительно подтвердился у 78 пациентов и врачей больницы №1 в Екатеринбурге.
Lenta.ru 05:49
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Общество

Китай ответил на обвинения США о создании коронавируса

Если бы коронавирус синтезировали китайские ученые, результат этой работы превзошел бы возможности всего человечества, сообщил глава отделения Академии наук Китая Юань Чжимин в ответ на предположения американских политиков.
Sibnet Новости 01:40
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Общество

Главный инфекционист ФМБА рассказал о странностях коронавируса

Коронавирус — возбудитель COVID-19 действует странно, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 21:00
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Наука

Исследование показало эффективность стерилизации медицинских масок

ToDay News Ufa вчера в 05:08
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Происшествия

На Урале больной коронавирусом мужчина порезал полицейского ножом

Полицейский в Екатеринбурге получил ножевое ранение во время госпитализации больного COVID-19, сообщил журналистам в понедельник глава пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
РИА Новости 05:24
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Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
3,8K
Общество

Песков рассказал о ситуации со средствами защиты от вирусов в регионах

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом с 15 апреля в Московском регионе действуют пропуска для поездок на транспорте.
Известия 05:35
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Общество

В Саратовской области заработал пропускной режим. Правила и штрафы

С сегодняшнего дня, 20 апреля, на территории Саратовской области начал действовать пропускной режим.
Четвертая Власть 00:23
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Общество

Поправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме

Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями.
Газета.Ru вчера в 19:11
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Энергетика

Цена на нефть WTI упала ниже $15 за баррель впервые с 1999 года

Майские фьючерсы на американскую нефть WTI впервые с 1999 года упали более чем на 20%, ниже $15 за баррель, из-за растущих опасений, что сырье скоро негде будет хранить в условиях рекордно низкого спроса, сообщает в понедельник агентство Bloomberg.
Коммерсантъ 02:05
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Культура

Макаревич рассказал о «вони» вокруг сериала «Зулейха открывает глаза»

Что же за вонь поднялась вокруг фильма, который еще и закончиться-то не успел, — задался вопросом Макаревич.
Народные новости 06:06
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Армия и оружие

Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии

В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском вчера в 10:18
1,8K
Общество

Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей

Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами.
REGNUM вчера в 23:44
2,7K
Общество

Составлен рейтинг соблюдающих самоизоляцию городов России

Эксперты Райффайзенбанка представили перечень городов РФ, жители которых соблюдают введенный на фоне распространения новой коронавирусной инфекции режим самоизоляции.
Журналистская правда 02:41
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Экономика

Bloomberg рассказал о росте спроса на наличные в России с начала марта

С начала марта россияне сняли через банкоматы более триллиона рублей наличных из-за пандемии коронавируса, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РИА Новости вчера в 14:26
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Общество

АСИ предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ на время пандемии коронавируса для получения ими пособий по безработице.
Газета.Ru 03:38
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Здоровье

Глава Минздрава заявил об эффективности мер по самоизоляции

Москва, 20 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Меры по самоизоляции, которые были предприняты на фоне ситуации с пандемией коронавируса, показали свою эффективность.
REGNUM 02:30
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Общество

Оперштаб скорректировал данные по Москве и области

Согласно информации подмосковного оперштаба по ситуации с коронавирусом, в число всех заболевших входят люди люди в возрасте от 18 до 45 лет (256 человек), в возрасте от 46 до 64 лет (272 человека), от 65 до 94 лет (138 человек) и 43 ребенка.
Вести.Ru вчера в 09:37
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Общество

Семь областей Украины отказались предоставлять информацию о коронавирусе

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что семь областей страны не предоставили информации об итогах проведенных тестов на коронавирус.
Lenta.ru 04:27
Наука

В РАН описали сценарий искусственного происхождения коронавируса

Piter.tv 04:42
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Здоровье

Кадыров посетил больницу, где лечат пациентов с коронавирусом

ТАСС 03:40
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Армия и оружие

Истребитель ВКС России взял на сопровождение в Сирии самолёт ВМС США

RT на русском 05:37
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Происшествия

Власти Москвы назвали причину смерти москвички у подъезда

РИА Новости 05:58
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Общество

Работающим пенсионерам продлили больничные

До поправок больничный предоставлялся только до 19 апреля.
Современный Предприниматель 04:30
Происшествия

В Красноярске пожар надворных построек грозит переходом на жилые дома

Крупный пожар надворных построек в Красноярске грозит переходом на жилые дома, сообщили журналистам в управлении МЧС по Красноярскому краю.
РИА Новости 06:11
Наука

Связали тяжелые формы COVID-19 с чрезмерной активностью иммунитета

Причиной смерти от китайского вируса может быть активность иммунных клеток в организме человека, об этом сообщает новостное издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 17 апреля в 14:21
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Происшествия

В Курской области подтверждено 24 новых случая заражения коронавирусом

Курск, 20 апреля 2020, 11:19 — REGNUM В Курской области 20 апреля подтверждено 24 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные оперативного штаба.
REGNUM 04:19
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Общество

Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей

Ранее в Центральном Банке сообщили, что более 84% российских организаций пострадали от вспышки коронавирусной инфекции и падения курса рубля.
ГЛАС.RU 18 апреля в 09:22
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Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
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