Метеоролог уточнил, что тепло уходит с Дальнего Востока (Забайкалье, Иркутская область) и там наблюдаются отрицательные аномалии три-четыре градуса. Погоду над Россией будут определять три мощных барических образования.

с чего всё началось

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на следующей неделе в европейской части России ожидается аномально холодная погода. «Со вторника аномалия будет -4 °С. Температура на 4 °С будет ниже нормы», — цитирует РИА Новости Вильфанда.

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