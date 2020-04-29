с чего всё началось

Согласно тексту документа, с 30 апреля горожанам и гостям города рекомендовано носить маски, респираторы, а также другие средства индивидуальной защиты. Речь идет о посещении аптек, магазинов, выходе на улицу.

Общество Профессор РАН назвал возможные сроки ослабления коронавируса На ослабевание коронавируса могут уйти годы, заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, профессор РАН Александр Лукашев в эфире шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1". 4

Экономика Депутаты Башкирии подсчитали запас продовольствия в регионе Запасы по продовольствию в Башкирии оцениваются до 136 дней торговли, по непродовольственной группе – до 155 дней с учетом текущего спроса. 2

Армия и оружие Призывные комиссии начнут работать 12 мая Начало работы призывных комиссий в субъектах и муниципальных образованиях в связи с мерами по нераспространению коронавирусной инфекции запланировано на 12 мая. 2

Общество Советник вице-губернатора Свердловской области задержан за взятку В Екатеринбурге по делу о взятке был задержан советник вице-губернатора Свердловской области Владислав Русаков.

Технологии Совладелец СТС и РЕН ТВ зарегистрировал дочернюю компанию в Сколково Национальная медиа группа, которая выступает совладельцем СТС, «Домашнего», РЕН ТВ, «Пятого канала», 22 апреля 2020 года зарегистрировала дочернюю компанию ООО «НМГ Тех», следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц.

Общество Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток». 185

Происшествия СК задержал бывшего первого вице-губернатора Курганской области Пугина По версии следствия, в 2018-2019 годах Пугин, будучи первым заместителем губернатора Курганской области и директором департамента агропромышленного комплекса, вместе с Вячеславом Рогозиным, занимавшим должность замглавы Шадринского района, изготовили, подписали и оплатили фиктивные акты выполненных работ в пользу подрядчика – ООО "Мультипласт". 43

Здоровье Малышева объяснила рост числа россиян с коронавирусом Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире Первого канала призвала не бояться роста числа заражений коронавирусом в России. 10

Наука В России расшифровали состав Тунгусского метеорита Ученые Красноярского научного центра СО РАН предполагают, что разрушения на земли были обусловлены прохождением астероида сквозь атмосферу Земли. 31

Политика Генерала ФСБ назвали предполагаемым ключевым фигурантом по делу MH17 Первый заместитель руководителя пограничной службы ФСБ России генерал-полковник Андрей Бурлака может оказаться одним из главных фигурантов дела о крушении самолёта Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии». 1,5K

Армия и оружие Корабли ВМС США атаковали и захватили венесуэльское судно Несколько часов назад, недалеко от территориальных вод Сальвадора, корабль ВМС США и корабль Береговой охраны США атаковали без видимых причин венесуэльское морское судно и захватили его. 34

Общество Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа. 1,7K

Авто На «ГАЗель NEXT» установят подушки безопасности Отечественный автомобиль «ГАЗель NEXT» в скором времени получит обновления с точки зрения безопасности водителя и пассажиров в салоне. 2

Гаджеты IOS 13.5 научили распознавать маску на лице Apple научила iOS 13.5 beta 3 распознавать пользователя с маской на лице и сразу предлагать ввести цифровой пароль.