Коронавирус
ИзвестияЖителей Петербурга с 30 апреля призвали носить маски
Согласно тексту документа, с 30 апреля горожанам и гостям города рекомендовано носить маски, респираторы, а также другие средства индивидуальной защиты. Речь идет о посещении аптек, магазинов, выходе на улицу.
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с чего всё началось
Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал дополнение к постановлению правительства №121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», которое призывает жителей Северной столицы носить лицевые маски на улицах и в общественных местах, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».Петербургский дневниквчера в 12:50
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Жителям Петербурга с 30 апреля рекомендовано носить маски на улицах
Петербургский дневниквчера в 13:07
С 30 апреля жители Петербурга должны будут носить маски в общественных местах и на улицах
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Власти предоставили список работников, кого не затронет новый указ президента РФ Владимира Путина о нерабочих днях в следующем месяце.
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