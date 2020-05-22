Коронавирус

iReactoriReactorЖителей Подмосковья начнут штрафовать за отсутствие маски

Размеры штрафа Воробьев не уточнил, передает ТАСС со ссылкой на "Россия–1". Изначально масочный режим в Подмосковье должен был начаться с 12 мая, как в Москве. Однако подмосковный губернатор решил смягчить эти меры и отказался от штрафов за появление в общественных местах без маски.
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Андрей Воробьев
Мы ужесточаем масочный режим и вводим штраф за то, что человек появляется без маски. Безусловно, если пропуск отменяется, ты можешь выйти на улицу, но массовые собрания, все, что предполагает скопление людей, должно быть исключено.
— Андрей Воробьев, российский политикФАН вчера в 14:49

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