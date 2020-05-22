Мы ужесточаем масочный режим и вводим штраф за то, что человек появляется без маски. Безусловно, если пропуск отменяется, ты можешь выйти на улицу, но массовые собрания, все, что предполагает скопление людей, должно быть исключено.

Размеры штрафа Воробьев не уточнил, передает ТАСС со ссылкой на "Россия-1". Изначально масочный режим в Подмосковье должен был начаться с 12 мая, как в Москве. Однако подмосковный губернатор решил смягчить эти меры и отказался от штрафов за появление в общественных местах без маски.

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