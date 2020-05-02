Коронавирус
REGNUMЖителей Подмосковья начнут штрафовать за отсутствие масок
Как сообщало ИА REGNUM, согласно постановлению губернатора Московской области, жителям региона в период с 1 мая по 11 мая включительно настоятельно рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты — маски и респираторы — при нахождении в местах общего пользования, включая аптеки, магазины, такси, поликлиники.
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 11:29, Ашберн
Общество
В Испании задержали бывшего депутата Госдумы
В испанском городе Аликанте задержали бывшего депутата Госдумы и зампреда Ставропольского края Андрея Мургу.
Телеканал RTVI вчера в 14:09
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За последние сутки еще у 10 жителей Кузбасса подтвердился коронавирус
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Газета.Ru 01:16
Общество
Борис Джонсон назвал сына в честь спасших его врачей
Аргументы и Факты 10:14
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Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 09:52
Общество
Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»
Московский Комсомолец вчера в 11:59
Общество
Ученый рассчитал пики эпидемии коронавируса в России
Сценарии развития эпидемиологической ситуации по коронавирусу SARS-CoV-2 в федеральных округах России рассчитал с помощью математической модели кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
ИА Красная Весна вчера в 04:23
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В Москве диагностируют коронавирус даже у заболевших без симптомов
Беспрецедентные меры по увеличению количества тестов позволяют выявлять больше бессимптомных носителей, вовремя изолировать их, обеспечивая безопасность окружающих.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 05:07
Политика
Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России
Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel.
Известия вчера в 18:42
Общество
В Северной Осетии сожгли вышку сотовой связи из-за страха «чипизации»
Владикавказ, 2 мая 2020, 18:22 — REGNUM В Северной Осетии жители селения Ногир сожгли вышку сотовой связи из-за страха, что исходящие от нее электромагнитные волны могут привести к обмороку, во время которого им проведут процедуру чипирования.
REGNUM 11:22
Общество
С митрополита Тихона требуют 10 млн рублей за личную переписку
Личную электронную почту митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) взломали и начали публиковать переписку.
URA.Ru вчера в 12:46
Политика
Путин обратится к россиянам 9 мая
Трансляция пройдет 9 мая более чем на 200 медиаэкранах в Москве, в онлайн-кинотеатре Okko, на портале «Бессмертного полка России» и в социальных сетях.
Ведомости 10:11
Общество
Попова допустила ужесточение ограничений
Ограничения, введенные для противодействия распространению коронавируса нового типа, могут быть усилены после 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Газета.Ru вчера в 09:12
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
Общество
Выпуск авторской программы Михалкова на канале «Россия 24» сняли с эфира
Выпуск авторской программы режиссера Никиты Михалкова "Бесогон ТВ", показ которой был запланирован на субботу и воскресенье на телеканале "Россия-24", снят с эфира.
ТАСС 10:35
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
Шоу-бизнес
У Татьяны Васильевой нашли коронавирус
Газета.Ru 10:37
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
Общество
Собянин назвал число зараженных коронавирусом медиков в Москве
Около 2 тыс. медицинских работников в Москве уже перенесли коронавирусную инфекцию, что подтвердили анализы на антитела к этой инфекции, взятые у 25 тыс. работников городской системы здравоохранения.
Известия 08:52
Здоровье
Назван главный признак коронавируса
Изменение вкусовых ощущений является главным признаком коронавируса.
Lenta.ru 08:38
Происшествия
В Саратовской области завели дело после вспышки COVID-19 в интернате
В Саратовской области возбудили уголовное дело по факту заражения коронавирусом сотрудников и постояльцев Черкасского психоневрологического интерната в городе Вольске.
РБК вчера в 08:19
Общество
Минздрав выступил против резкого снятия ограничений из-за коронавируса
Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что введенные меры по профилактике коронавируса и режим самоизоляции после прохождения пика заболеваемости отменять нельзя.
Lenta.ru 05:31
Экономика
ФНС разъяснила порядок получения безвозмездной финансовой помощи
Порядок выдачи субсидий разъяснила заместитель главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Светлана Бондарчук на вебинаре Торгово-промышленной палаты, РБК следил за трансляцией.
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Здоровье
Куйвашев назвал причины низкой смертности от COVID-19 на Среднем Урале
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, почему в регионе такой низкий уровень смертности от коронавируса — всего один случай на 1016 пациентов.
АиФ Урал 08:59
Шоу-бизнес
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Андрей Разин никогда не скрывал своего нынешнего отношения к телеведущей Лере Кудрявцевой, однако, сама блондинка держала себя в руках и хранила гордое молчание, даже простила ему прошлогоднее высказывание о том, что она, якобы, оказывает интимные услуги за деньги.
Live24 вчера в 06:49
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Юран: «Пусть Губерниев решает, где быть „Зениту“, а не „Химкам“»
Главный тренер «Химок» Сергей Юран ответил комментатору Дмитрию Губерниеву.
Евро-футбол.ру вчера в 10:38
Общество
Роспотребнадзор: до марта коронавируса в России не было
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что некоторые россияне считают, что еще в январе-феврале переболели коронавирусом.
Коммерсантъ 06:15
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов отсудил у жены одну из квартир
Отмечается, что в конце 2019 года в суд поступил иск от жены Жигунова Веры Новиковой о признании совместным имуществом супругов одной из квартир в Москве.
Вечерняя Москва вчера в 09:56