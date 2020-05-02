Коронавирус

REGNUMREGNUMЖителей Подмосковья начнут штрафовать за отсутствие масок

Как сообщало ИА REGNUM, согласно постановлению губернатора Московской области, жителям региона в период с 1 мая по 11 мая включительно настоятельно рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты — маски и респираторы — при нахождении в местах общего пользования, включая аптеки, магазины, такси, поликлиники.
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Власти Подмосковья напомнили о штрафах в 4 тыс. руб. за отсутствие маски

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В Подмосковье будут штрафовать нарушителей масочного режима

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Эхо Москвы08:00

Власти Подмосковья введут штрафы за отсутствие масок с 12 мая

РЕН ТВ07:13

Нарушителей масочного режима в Подмосковье начнут штрафовать с 12 мая

РИА Новости06:59
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Эксперты отвечают на вопросы, что случится с курсом доллара к рублю, как изменятся мировые цены на нефть, какой окажется инфляция и как поведут себя доллар и евро на мировом валютном рынке.
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Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
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Перед посольством Украины в Москве асфальт залили красной краской. Об этом сообщает корреспондент "Эха" из Леонтьевского переулка.
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Нарушитель самоизоляции напал на полицейского в Москве

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Первая кошка во Франции заразилась коронавирусом

Во Франции зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом у кошки. Об этом сообщает Национальная ветеринарная школа Альфор.
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Попова допустила возможность передачи коронавируса с водой и едой

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что коронавирус может попадать в организм человека с едой и водой.
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