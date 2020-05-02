Коронавирус
REGNUMЖителей Подмосковья начнут штрафовать за отсутствие масок
Как сообщало ИА REGNUM, согласно постановлению губернатора Московской области, жителям региона в период с 1 мая по 11 мая включительно настоятельно рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты — маски и респираторы — при нахождении в местах общего пользования, включая аптеки, магазины, такси, поликлиники.
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Общество
Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике
Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс вчера в 17:48
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года
Министерство просвещения России опубликовало рекомендации по срокам окончания учебного года для школьников с учётом сложившейся эпидемиологической ситуации.
RT на русском вчера в 05:42
Общество
Глава Роспотребнадзора объяснила, с чего начнется отмена самоизоляции
Послабление ограничений в России начнется с разрешения прогулок по 2-3 человека, уверена глава Роспотребнадзора Анна Попова.
ToDay News Ufa 02:21
Политика
Зеленский призвал сделать все для расследования трагедии в Одессе
Государство должно сделать все для расследования событий 2 мая 2014 года в Одессе, заявил в субботу президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 09:13
Общество
Ставропольцы проводили главу города Андрея Джатдоева в последний путь
Маршрут накануне на своей странице в Instagram подробно расписал губернатор края Владимир Владимиров, призвав жителей выйти на улицы и с соблюдением социальной дистанции проводить Джатдоева в последний путь.
Аргументы и Факты - Ставрополь 09:10
Киберспорт
Кооперативный ретро-шутер Huntdown выходит 12 мая
Студия Easy Trigger Games планирует также выпустить настоящие аркадные машины для своего ретро-шутера, поскольку они как нельзя более соответствуют духу и стилю Huntdown.
Игромания.ру 07:30
Общество
Минздрав пока не видит стабилизации ситуации с коронавирусом
Оснований считать, что ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в России стабилизировалась, пока нет, говорится в сообщении Минздрава.
Ведомости 06:44
Общество
Ученый рассчитал пики эпидемии коронавируса в России
Сценарии развития эпидемиологической ситуации по коронавирусу SARS-CoV-2 в федеральных округах России рассчитал с помощью математической модели кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
ИА Красная Весна вчера в 04:23
Политика
Путин 9 мая обратится к россиянам, стоя рядом с Вечным огнем
Президент РФ Владимир Путин 9 мая возложит цветы к Могиле неизвестного солдата и обратится к россиянам, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 09:16
Единоборства
Майк Тайсон показал феноменальную работу на лапах
Чемпионат вчера в 19:36
Спорт
WADA завершила расследование в отношении 298 российских спортсменов
WADA сообщило, что завершило расследование в отношении 298 российских спортсменов.
Metaratings 30 апреля в 14:06
Шоу-бизнес
«Выкарабкалась из страшной ситуации»: Бабкина рассказала о своей болезни
Бабкина призналась, что болезнь стала для нее "очень сложным и тяжелым испытанием", пройти через которое она никому не пожелает.
РИА Новости 09:40
Финансы
Экономический прогноз на май
Эксперты отвечают на вопросы, что случится с курсом доллара к рублю, как изменятся мировые цены на нефть, какой окажется инфляция и как поведут себя доллар и евро на мировом валютном рынке.
Коммерсантъ 07:02
Общество
Минздрав выступил против резкого снятия ограничений из-за коронавируса
Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что введенные меры по профилактике коронавируса и режим самоизоляции после прохождения пика заболеваемости отменять нельзя.
Lenta.ru 05:31
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv 30 апреля в 13:36
Общество
Роспотребнадзор объяснил, как отличить аллергию от коронавируса
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, в чем отличия симптомов сезонной аллергии от заболевания новой коронавирусной инфекцией, пояснения опубликованы на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 20:29
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
Армия и оружие
Американский пилот рассказал о перехвате российских самолетов у Аляски
Пилот F-22 Raptor Бретт Мейр рассказал, что иногда в результате сильного сближения с российскими самолетами он встречался взглядом с летчиками.
Военное дело 06:38
Политика
Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера
Позже издание "Медуза" сообщило, что Мишустин может не вернуться назад в кресло премьера.
Инфорос вчера в 02:08
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
Здоровье
В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом
У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости вчера в 12:33
Происшествия
Перед посольством Украины в Москве асфальт залили красной краской
Перед посольством Украины в Москве асфальт залили красной краской. Об этом сообщает корреспондент "Эха" из Леонтьевского переулка.
Эхо Москвы 08:32
Авто
АвтоВАЗ объявил в мае скидки на автомобили Lada
«АвтоВАЗ» рассказал о новых скидках и спецпредложениях, позволяющих приобрести автомобили LADA в мае на максимально выгодных условиях.
Автоновости дня 01:29
Общество
В Ростовской области выявлено 80 новых случаев заражения коронавирусом
В Ростовской области за прошедшие сутки количество людей, инфицированных новой коронавирусной инфекцией, увеличилось на 80 человек и достигло 1106, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Donnews.ru 04:47
Футбол
Бэйл рассказал о худшем игроке в гольф среди футболистов
Игрок мадридского "Реала" Гарет Бэйл рассказал о худшем игроке в гольф среди футболистов, передает Yahoo Sports.
Газета.Ru 09:29
Футбол
Геннадий Орлов: «„Зенит“ нельзя назвать чемпионом. Титул надо выиграть»
Известный телекомментатор Геннадий Орлов выразил надежду, что сезон в РПЛ все-таки будет доигран.
Спорт-Экспресс 08:49
Происшествия
Нарушитель самоизоляции напал на полицейского в Москве
В Москве нарушитель режима самоизоляции, введенного в связи с коронавирусом, напал на сотрудника полиции, возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».
Известия 08:53
Здоровье
Первая кошка во Франции заразилась коронавирусом
Во Франции зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом у кошки. Об этом сообщает Национальная ветеринарная школа Альфор.
FlashNord 09:13
Общество
Попова допустила возможность передачи коронавируса с водой и едой
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что коронавирус может попадать в организм человека с едой и водой.
Газета.Ru 09:44