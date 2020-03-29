Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЖителей Подмосковья обязали соблюдать дистанцию 1,5 метра

Подмосковный оперативный штаб сообщил, что жителям региона в связи с введением новых мер по противодействию распространению коронавируса предписано соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра. "Исключение - поездки на такси", - говорится в распоряжении губернатора Андрея Воробьева.
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Москвичей обязали соблюдать дистанцию в полтора метра

РИА Новости15:30

Мэрия обязала москвичей соблюдать дистанцию в 1,5 метра

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В Подмосковье жителям запретят выходить из домов

Интерфакс13:16

Власти Подмосковья запретили жителям выходить из дома

РБК13:27

Мэрия обязала москвичей соблюдать принципы социального дистанцирования

Агентство Москва13:00

В Москве объявили всеобщий режим самоизоляции

RZN.info12:53

Москвичей обязали соблюдать дистанцию друг от друга в общественных местах из‑за Covid‑2019

РИАМО13:35
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La Repubblica: жители Италии собираются штурмовать супермаркеты

Как пишет итальянская газета La Repubblica, на фоне всеобщего карантина в стране накаляется обстановка: финансовое положение многих жителей плачевное, люди ждут выплат зарплат и помощи от государства, но уже сейчас у некоторых нет денег на еду.
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Сторонник Зеленского обратился в СБУ и ГБР после обнародования записей с его братом

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак обратился в госбюро расследований и Службу безопасности Украины, так как в сеть слили видео, на котором его брат Денис Ермак говорит, что претендует на должность заместителя министра инфраструктуры.
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РБК 19:37
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В Москве вводят режим самоизоляции для всех жителей

Для жителей Москвы вводится режим самоизоляции независимо от их возраста. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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Почему масло в двигателе надо менять раньше, чем требует производитель

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Эскалация боевых действий в Ираке свидетельствует о "дурной привычке" Вашингтона, которая не приведет США к победе, заявил член Совфеда Алексей Пушков в твиттере.
РИА Новости вчера в 18:39
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Цена на нефть WTI упала ниже $20

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Как сказал газете РБК председатель «Деловой России» Алексей Репик, сейчас необходимо не только помогать тем, кто уже потерял работу, но и постараться не допустить, чтобы безработица росла по экспоненте.
Эхо Москвы 21:07
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На Сахалине с начала года увеличили поголовье коров и добычу газа

Газа в сравнении с аналогичным периодом прошлого года добыто больше на 13,3 процента (6,2 миллиарда кубических метров), угля — на 8,6 процента (1,7 миллиона тонн).
Сахалин.Инфо 20:52
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Вирусолог объяснила разные формы протекания COVID-19

Формы протекания COVID-19 могут зависеть от того, как человек заразился коронавирусом, об этом в беседе с RT заявила доктор биологических наук, профессор МГУ Ольга Карпова.
РИА Новости 19:18
Здоровье

У россиян по указу Президента начинается нерабочая неделя

Сами медучреждения переходят на оказание круглосуточной экстренной и неотложной помощи.
Вести Алтай 20:41
Футбол

Украина разгромила Россию в матче Евро-2020 по FIFA

Хавбек «Манчестер Сити» и национальной команды Украины Александр Зинченко отпраздновал победу над защитником «Уфы» и молодежной сборной России Даниилом Круговым в поединке чемпионата Европы – 2020 по FIFA.
Vprognoze.ru 17:15
Общество

Путин пообещал дополнительные выплаты семьям с детьми с 1 апреля

Президент РФ Владимир Путин поручил начать осуществлять дополнительные выплаты для семей с детьми, имеющих право на материнский капитал, с 1 апреля.
NewInform 04:03
Общество

Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости

Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости был утвержден данным распоряжением.
Вести.Ru 16:54
Общество

МЧС предупреждает москвичей о метели и сильной гололедице

Вести.Ru 19:52
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Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 19:50
Здоровье

В России создали три препарата, которые могут помочь против COVID-19

Ученый напомнил, что несколько лет назад в Институте органического синтеза имени Постовского Уральского отделения РАН был создан противовирусный препарат триазавирин, который сейчас заинтересовал китайских специалистов на предмет возможности его применения для лечения коронавирусной инфекции.
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Ведь адвокат недавно вернулся из-за границы. Впрочем, Лолита не слишком расстраивается по этому поводу.
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В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе

Звучащее на Украине предложение разместить в Азовском море военно-морскую базу НАТО не стоит воспринимать всерьез, так как это последствия проявления эпидемии национализма, считает депутат Госдумы России Андрей Козенко.
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Общество

«Медуза»: мэрия Москвы будет контролировать передвижение горожан с помощью QR-кодов

Жителям Москвы выдадут QR-коды, которые станут пропусками для выхода из дома, рассказал «Медузе» источник, близкий к московскому оперативному штабу по борьбе с коронавирусом.
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Глава правительства России ограничил движение через границу страны

Москва, 28 марта 2020, 17:49 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин постановил ограничить движения через ряд пропускных пунктов на границе страны, об этом 28 марта сообщается на официальном сайте кабинета министров.
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Происшествия

Из-за маленькой искры чуть не сгорел большой дом в г. Облучье ЕАО

В ходе осмотра места происшествия сотрудники отдела надзорной деятельности по Облученскому району установили, что предположительной причиной возгорания послужила вылетевшая из трубы искра.
EAOmedia.ru вчера в 00:00
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В Приамурье выявлен первый случай коронавирусной инфекции

Молодая женщина стала первой заболевшей новым видом пневмонии.
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«Болельщики „Зенита“ меня убьют». Аршавин болел за «Спартак» в юности? Неожиданная история в эфире «Матч ТВ»

Андрей Тихонов во время выступлений за "Спартак" / Фото: © РИА Новости / Владимир Родионов Аршавин: Ладно, впереди ты организовывал невероятные голы.
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Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
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Армия и оружие

Международная коалиция покинет авиабазу K-1 в Ираке

Международная коалиция во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ)* заявила, что покидает авиабазу K-1 в районе иракского города Киркук в рамках передислокации сил и оставляет ее иракским военным.
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Второй случай заболевания коронавирусом подтвержден в Иркутске

В Иркутской области официально подтвержден второй случай заболевания коронавирусом.
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