с чего всё началось

Власти Европейского союза могут сохранить запрет на въезд на территорию объединения для жителей России, США и Бразилии из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в этих странах. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на проект документа и официальных лиц.

NYT: ЕС может сохранить запрет на въезд для жителей России и США

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