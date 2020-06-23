Политика
RT на русскомNYT: ЕС может сохранить запрет на въезд для жителей России и США
Власти Европейского союза могут сохранить запрет на въезд на территорию объединения для жителей России, США и Бразилии из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в этих странах. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на проект документа и официальных лиц.
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с чего всё началось
После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.Известиявчера в 15:57
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Евросоюз может оставить границы закрытыми для России, США и Бразилии
Московский Комсомолецвчера в 14:33
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Судя по всем, в растрепанных чувствах артист пребывает из-за конфликта с рэпером Сергеем Пархоменко, известным под псевдонимом Серега, автором хита «Черный бумер».
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В параде Победы в Калининграде, чеканя шаг, прошли женщины-военнослужащие частей Балтийского флота.
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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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517 нижегородцев выздоровели от коронавируса за 23 июня
Всего из 16 197 заразившихся по данным на 24 июня выздоровели 9 489 жителей, это составляет 58,6%. Более 5,6 тысяч нижегородцев сейчас находятся на амбулаторном лечении, более 800 пациентов – в больницах, 9 человек – в обсерваторах.
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Мандатная комиссия оценит потасовку депутатов в Саратовской думе
Саратов, 24 июня 2020, 13:06 — REGNUM Оценку поведения депутатов Саратовской области, где ранее произошла потасовка между народными избранниками из фракций КПРФ и «Единая Россия», даст мандатная комиссия.
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В ответ на благодарные возгласы с трибун лидер соседней страны назвал Москву столицей Родины.
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В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
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Стерлеград вчера в 03:38
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Американские власти рассматривают возможность введения новых пошлин, а также повышения существующих тарифов на импорт ряда товаров из Франции, Германии, Испании и Великобритании на общую сумму $3,1 млрд.
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Россияне снова стали пополнять валютные вклады
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С начала пандемии умерло 125 человек, четверо из которых — в минувшие сутки.
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Президент Ирана назвал условия для переговоров с США
Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что исламская республика согласится на переговоры с Вашингтоном только в том случае, если американцы согласятся на ядерную сделку и компенсируют Тегерану причиненный ущерб.
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Ветераны высоко оценили состоявшийся в Москве парад Победы
Ветераны дали высокую оценку параду, который состоялся в среду утром, 24 июня, по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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Полиция задержала 30 преступных лидеров на сходке в Москве
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РБК вчера в 04:16