Экономика
Sostav.ruБанки атаковали потенциальных заемщиков кредитными предложениями
Российские банки резко активизировались в отношении потенциальных заемщиков, чтобы успеть выдать как можно больше кредитов до 1 октября, сообщает «Коммерсант». Банкиры прибегли к проверенной схеме – они купили базы данных у ритейлеров.
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с чего всё началось
Граждане попали под шквал кредитных предложений Грядущие ограничения предельной долговой нагрузки на заемщиков побудили банки резко активизировать привлечение потенциальных заемщиков: без нагрузки на капитал закредитованным гражданам можно выдать ссуду лишь до 1 октября.Коммерсантъ18 сентября в 18:03
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В России стартовали продажи обновлённого Mitsubishi Eclipse Cross
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