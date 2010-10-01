Экономика

Sostav.ruSostav.ruБанки атаковали потенциальных заемщиков кредитными предложениями

Российские банки резко активизировались в отношении потенциальных заемщиков, чтобы успеть выдать как можно больше кредитов до 1 октября, сообщает «Коммерсант». Банкиры прибегли к проверенной схеме – они купили базы данных у ритейлеров.
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с чего всё началось

Граждане попали под шквал кредитных предложений

Граждане попали под шквал кредитных предложений Грядущие ограничения предельной долговой нагрузки на заемщиков побудили банки резко активизировать привлечение потенциальных заемщиков: без нагрузки на капитал закредитованным гражданам можно выдать ссуду лишь до 1 октября.
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