Граждане попали под шквал кредитных предложений Грядущие ограничения предельной долговой нагрузки на заемщиков побудили банки резко активизировать привлечение потенциальных заемщиков: без нагрузки на капитал закредитованным гражданам можно выдать ссуду лишь до 1 октября.

с чего всё началось

Российские банки заметно активизировали привлечение потенциальных заемщиков из-за предстоящих ограничений предельной долговой нагрузки. Шквал преложений будет наблюдаться до 1 октября, пишет «Коммерсантъ».

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