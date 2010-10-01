Экономика
REGNUMЖителей России атаковали кредитными предложениями
Российские банки заметно активизировали привлечение потенциальных заемщиков из-за предстоящих ограничений предельной долговой нагрузки. Шквал преложений будет наблюдаться до 1 октября, пишет «Коммерсантъ».
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с чего всё началось
Граждане попали под шквал кредитных предложений Грядущие ограничения предельной долговой нагрузки на заемщиков побудили банки резко активизировать привлечение потенциальных заемщиков: без нагрузки на капитал закредитованным гражданам можно выдать ссуду лишь до 1 октября.Коммерсантъ18 сентября в 18:03
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