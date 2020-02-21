Член комитета Совфеда по конституционному законодательству, сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова подчеркнула, что новая статья в случае ее внесения в КоАП будет касаться не только борщевика, но и и такого растения, как амброзия полыннолистная, являющегося бедой для регионов Юга России.

с чего всё началось

Совет Федерации РФ направил в Министерство юстиции предложения к новой редакции КоАП, которые предусматривают штраф для жителей за борщевик на их личных дачных и приусадебных участках. Об этом 21 февраля сообщает РИА Новости.

Жителей России могут начать штрафовать за борщевик на дачах

Экономика Банки хотят получать информацию о смерти клиентов из реестра ЗАГС Банк, получая уведомление, обрабатывает данные по клиенту и делает официальный запрос в ЗАГС, откуда получает юридически значимую информацию и прекращает движение денежных средств по счету.

Фигурное катание Плющенко посоветовал Евгении Медведевой завершить карьеру Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер по фигурному катанию, Евгений Плющенко высказал мнение, что Евгении Медведевой пора завершить спортивную карьеру и перейти в ледовые шоу.

Футбол «Урал» арендует у «Динамо» Калинина Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о возможном новичке клуба Игоре Калинине, который должен перейти в «Урал» из «Динамо» на правах аренды.

Авто Представлен обновлённый Volkswagen Caddy Презентация нового Volkswagen Caddy состоялась в немецком городе Дюссельдорфе. Автомобиль масштабно обновился впервые за 16 лет.

Происшествия Российскую переводчицу задержали в Испании по запросу США В Испании полиция задержала российскую переводчицу Олесю Красилову по запросу США, передает RT со ссылкой на вице-президента международного комитета защиты прав человека Александра Ионова.

Музыка Барабанщик Pink Floyd Ник Мейсон выступит в России Барабанщик культовой группы Pink Floyd, который также был одним из ее основателей, Ник Мейсон представит в России свой проект Saucerful Of Secrets, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу концертного агентства TCI.

Здоровье Врачи назвали новые версии заражения коронавирусом В ряде стран число зараженных коронавирусом может увеличиваться, однако многие из пациентов не только не бывали в Китае, но и не имели контакта с заболевшими.

Происшествия В Екатеринбурге у второго по счету ребенка подозревают коронавирус Кировский районный суд Екатеринбурга принудительно госпитализировал уже второго по счету ребенка, прилетевшего с китайского курортного острова Хайнань, у которого заподозрили коронавирусную инфекцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе облсуда.

Политика Суд в Москве заочно приговорил экс-министра обороны Украины Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил бывшего главу Минобороны Украины Анатолия Гриценко к шести годам колонии за призывы к терактам на территории России, передает «РИА Новости».

Экономика Силуанов назвал «запредельной» налоговую нагрузку на труд Где взять деньги на маневр Силуанов подчеркнул, что сейчас правительство думает, как снизить налоговую нагрузку на труд, но это невозможно без нахождения постоянных источников компенсации внебюджетным фондам.

Политика Певица Валерия создаст женскую политическую партию Певица Валерия собирается создать партию и участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году, сообщает Telegram-канал издания "Фонтанка" со ссылкой на заявление мужа артистки, продюсера Иосифа Пригожина.