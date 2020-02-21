Общество
REGNUMЖителей России могут начать штрафовать за борщевик на дачах
Совет Федерации РФ направил в Министерство юстиции предложения к новой редакции КоАП, которые предусматривают штраф для жителей за борщевик на их личных дачных и приусадебных участках. Об этом 21 февраля сообщает РИА Новости.
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с чего всё началось
Член комитета Совфеда по конституционному законодательству, сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова подчеркнула, что новая статья в случае ее внесения в КоАП будет касаться не только борщевика, но и и такого растения, как амброзия полыннолистная, являющегося бедой для регионов Юга России.РИА Новостивчера в 20:16
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Авто
Volvo обновила седан S90 и универсал V90
Экономика
Банки хотят получать информацию о смерти клиентов из реестра ЗАГС
Банк, получая уведомление, обрабатывает данные по клиенту и делает официальный запрос в ЗАГС, откуда получает юридически значимую информацию и прекращает движение денежных средств по счету.
Общество
«Трансперенси Интернешнл» подсчитал траты чиновников на авиаперелеты
В материале центра сказано, что только четыре министерства представляют детализированные акты о перелетах чиновников.
Общество
Экскурсии в Турции станут дороже на треть
В марте цены на экскурсии в Турции вырастут на треть. Об этом сообщает портал Profi.Travel.
Фигурное катание
Плющенко посоветовал Евгении Медведевой завершить карьеру
Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер по фигурному катанию, Евгений Плющенко высказал мнение, что Евгении Медведевой пора завершить спортивную карьеру и перейти в ледовые шоу.
Футбол
«Урал» арендует у «Динамо» Калинина
Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о возможном новичке клуба Игоре Калинине, который должен перейти в «Урал» из «Динамо» на правах аренды.
Происшествия
В Германии назвали нападение в Ханау терактом на почве расизма
Власти Германии официально назвали расстрел посетителей кальянных в городе Ханау (федеральная земля Гессен) "террористическим актом, имеющим расистскую подоплеку".
Авто
Представлен обновлённый Volkswagen Caddy
Презентация нового Volkswagen Caddy состоялась в немецком городе Дюссельдорфе. Автомобиль масштабно обновился впервые за 16 лет.
Технологии
В видео о съемках «Мандалорца» показали новейшую систему для создания цифрового окружения
Студия ILM опубликовала видео о съемках сериала «Мандалорец», в котором демонстрируется принцип работы новейших технологий по созданию цифровых декораций — The Virtual Production.
Футбол
Бывшие наставники тульского «Арсенала» сыграют на Кубке легенд
Трое бывших тренеров тульского «Арсенала» примут участие на международном турнире «Кубок легенд».
Общество
Погранслужба Украины: снятая с поезда китаянка не выглядела больной
Гражданка Китая, госпитализированная с симптомами ОРВИ из поезда "Киев-Москва" на украинско-русской границе, на здоровье не жаловалась, сообщила в пятницу Госпогранслужба Украины.
Транспорт
Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии
Кино
Netflix объявил новых актёров для второго сезона «Ведьмака»
Netflix официально объявил имена семи актёров на роли новых персонажей во втором сезоне «Ведьмака».
Армия и оружие
Эрдоган сравнил ситуацию в Идлибе с войной
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ситуацию в сирийской провинции Идлиб можно сравнить с войной.
Происшествия
Российскую переводчицу задержали в Испании по запросу США
В Испании полиция задержала российскую переводчицу Олесю Красилову по запросу США, передает RT со ссылкой на вице-президента международного комитета защиты прав человека Александра Ионова.
Армия и оружие
Появилось видео инцидента с участием бронемашин России и США в Сирии
В Сети появилось видео попытки американского броневика столкнуть российскую бронемашину с дороги в Сирии.
Кино
Трамп раскритиковал вручение «Оскара» корейскому фильму «Паразиты»
Дональд Трамп, президент США, раскритиковал южнокорейский фильм Пон Чжун Хо «Паразиты», который сумел получить главный «Оскар».
Музыка
Барабанщик Pink Floyd Ник Мейсон выступит в России
Барабанщик культовой группы Pink Floyd, который также был одним из ее основателей, Ник Мейсон представит в России свой проект Saucerful Of Secrets, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу концертного агентства TCI.
Политика
Турция заявила о готовности ввести в эксплуатацию С-400
Наш президент дал соответствующий необходимый ответ и принял С-400. Никто не должен сомневаться, что С-400 будут введены в эксплуатацию.
Транспорт
Крым покрывается железнодорожной сетью
Здоровье
Врачи назвали новые версии заражения коронавирусом
В ряде стран число зараженных коронавирусом может увеличиваться, однако многие из пациентов не только не бывали в Китае, но и не имели контакта с заболевшими.
Происшествия
В Екатеринбурге у второго по счету ребенка подозревают коронавирус
Кировский районный суд Екатеринбурга принудительно госпитализировал уже второго по счету ребенка, прилетевшего с китайского курортного острова Хайнань, у которого заподозрили коронавирусную инфекцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе облсуда.
Политика
Суд в Москве заочно приговорил экс-министра обороны Украины
Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил бывшего главу Минобороны Украины Анатолия Гриценко к шести годам колонии за призывы к терактам на территории России, передает «РИА Новости».
Экономика
Силуанов назвал «запредельной» налоговую нагрузку на труд
Где взять деньги на маневр Силуанов подчеркнул, что сейчас правительство думает, как снизить налоговую нагрузку на труд, но это невозможно без нахождения постоянных источников компенсации внебюджетным фондам.
Происшествия
СМИ сообщили о случае повторного заражения коронавирусом в Китае
В китайском городе Чэнду (провинция Сычуань) зафиксировали случай повторного заражения коронавирусом COVID-2019 у выздоровевшего пациента, сообщают The Beijing News и Yicai.
Политика
Певица Валерия создаст женскую политическую партию
Певица Валерия собирается создать партию и участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году, сообщает Telegram-канал издания "Фонтанка" со ссылкой на заявление мужа артистки, продюсера Иосифа Пригожина.
Спорт
Юную свердловчанку допустят к турниру по мини-футболу среди юношей
Политика
NYT: разведка США узнала о помощи России в переизбрании Трампа
Президент США Дональд Трамп заявил, что Демократическая партия будет пользоваться данными разведки о приписываемом намерении России помочь президенту на выборах 2020 года сохранить свой пост.