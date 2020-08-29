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ToDay News Ufa
ToDay News Ufa

Жителей России научили распознавать, кто звонит со скрытого номера

Как сообщает ToDay News Ufa, анонимам теперь сокрытие номера не поможет. Абонент легко может установить, кто ему звонил.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как узнать, кто звонит со скрытого номера

Чаще всего скрытый номер используется разными компаниями, которые преследует одну цель – что-то продать доверчивому клиенту, которому обещаны бесплатные услуги за посещение. Функцию скрытого номера включают специально – чтобы клиент не мог перезвонить, заключил Мясоедов.
ПРАЙМ19:05
Подробнее о событии
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как узнать, кто звонит со скрытого номера

ПРАЙМ19:05
РИА Новости

Назван способ узнать, кто звонит со скрытого номера

РИА Новости19:05
РЕН ТВ

Эксперт раскрыл способ определить, кто звонит со скрытого номера

РЕН ТВ22:07
Lenta.ru

Найден способ определить скрытый номер звонящего

Lenta.ru19:53
Телеканал 360°

Эксперт: бесплатно узнать, кто звонит со скрытого номера, не получится

Телеканал 360°19:54
ТК Звезда

Эксперт дал советы по определению звонившего со скрытого номера

ТК Звезда20:05
Газета.Ru

Эксперт раскрыл способ определить звонящего со скрытого номера

Газета.Ru19:15

У берегов Италии сгорела и затонула яхта с туристами из Казахстана

В Средиземном море у берегов Сардинии (остров в составе Италии) сгорела и затонула яхта, береговая охрана спасла с судна 17 человек — 8 туристов из Казахстана и 9 членов экипажа, сообщает Euronews.
Фергана27 августа в 03:02
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В Хабаровске прошел восьмой субботний митинг в поддержку Фургала

Одна из самых крупных акций в поддержку Фургала состоялась 18 июля, когда на улицы, по официальным данным, вышли 10 тыс. человек, а по данным местных СМИ и активистов, участников было около 50 тыс. На субботнем митинге на прошлой неделе, 22 августа, по официальным данным, собрались 1,5 тыс. человек.
РБК00:32
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Avia.pro: пилоты турецких F-16 отказываются от вылетов в Ливии

Пилоты турецких истребителей-бомбардировщиков F-16 отказываются приближаются к ливийскому городу Сирт ближе 200 км. Сообщая сегодня об этом, издание Avia.pro со ссылкой на источники в Ливии уточняет, что причиной этого является развертывание там военными Ливийской национальной армией (ЛНА) ЗРК С-300 «Фаворит».
Недвижимость.RUвчера в 14:33
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США и страны Европы выпустили совместное заявление по Белоруссии

Евросоюз, США, Великобритания и Швейцария выпустили совместное заявление по поводу Белоруссии, в нём они призвали Минск «соблюдать международные обязательства и прекратить насилие и угрозы применения военной силы против народа».
RT на русском07:06
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Помпео заявил о восстановлении санкций СБ ООН против Ирана 20 сентября

Американский госсекретарь Майкл Помпео утверждает, что антииранские санкции Совета Безопасности ООН будут восстановлены в полночь 20 сентября, несмотря на то, что ранее Совбез всемирной организации отказал удовлетворить соответствующее обращение США.
ТАСС27 августа в 11:32
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ФАС обязала Apple устранить нарушения в App Store

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) обязала Apple устранить нарушения в App Store Речь идёт об отказах сторонним разработчикам в размещении приложений в магазине приложений App Store и урезании функционала некоторых приложений.
UfacityNews.ruвчера в 16:57
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