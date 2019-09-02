Авиабилеты по итогам 2019 года подорожают на 9–10%, рассказали «Известиям» в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). С этим прогнозом согласны эксперты ВШЭ и ГосНИИ гражданской авиации.

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По итогам 2019 года авиабилеты могут подорожать на 9-10%. Такой прогноз дали в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). С этими данными согласны эксперты ВШЭ и ГосНИИ гражданской авиации.

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