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Жителей России предупредили о повышении цен на мобильную связь

Москва, 13 сентября 2020, 15:46 — REGNUM В России до конца 2020 года цены на мобильную связь могут вырасти на 5−7%. Об этом 13 сентября сообщают «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов.В источнике
С чего всё началось
Известия

Тариф по осени считают: цены на связь вырастут еще на 5-7%

До конца года мобильная связь может подорожать еще на 5–7%, прогнозируют опрошенные «Известиями» эксперты. Всего по итогам 2020-го цены вырастут на 15%. Осенью операторы, вероятно, запустят новые, сравнимые по стоимости тарифы, но с урезанными опциями.
Известиявчера в 17:01
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Российская газета

ФАС проверила, как выросли тарифы на ЖКУ

Российская газета20:00
News.ru

Россиян предупредили о подорожании мобильной связи

News.ruвчера в 19:28
ТК Звезда

СМИ рассказали о скором повышении цен на связь

ТК Звездавчера в 06:33
РИА Новости

Россиян предупредили о повышении цен на мобильную связь

РИА Новостивчера в 05:06
ИА Красная Весна

Повышение цены на мобильную связь ожидается до конца 2020 года

ИА Красная Веснавчера в 06:59
Lenta.ru

Россиянам пообещали рост цен на мобильную связь

Lenta.ruвчера в 17:38
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Тариф по осени считают: цены на связь вырастут еще на 5-7%

Известиявчера в 17:01

Замгубернатора Ванчикова пригрозила режимом изоляции при росте случаев COVID-19

Заместитель губернатора Забайкальского края Аягма Ванчикова 13 сентября в своём instagram предупредила жителей региона о том, что режим самоизоляции могут вернуть из-за прироста заболевших коронавирусом.
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Чита.Ру19:45
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Кобзев набирает 60,4% на выборах главы Иркутской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев набирает 60,4% голосов на выборах главы региона по итогам обработки 92,8% протоколов участковых избирательных комиссий, следует из данных на информационном табло ЦИК, демонстрируемом в эфире канала "Россия-24".
ТАСС18:51
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«Передадим в Гаагу»: Украина заявляет о наличии «доказательств вины России» под Иловайском

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Известия20:40
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За сутки в Алтайском крае 62 человека заболели коронавирусом

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Kursk.comвчера в 02:23
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