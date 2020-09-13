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Жителей России предупредили о повышении цен на мобильную связь

Москва, 13 сентября 2020, 15:46 — REGNUM В России до конца 2020 года цены на мобильную связь могут вырасти на 5−7%. Об этом 13 сентября сообщают «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов.В источнике
С чего всё началось
Известия

Тариф по осени считают: цены на связь вырастут еще на 5-7%

До конца года мобильная связь может подорожать еще на 5–7%, прогнозируют опрошенные «Известиями» эксперты. Всего по итогам 2020-го цены вырастут на 15%. Осенью операторы, вероятно, запустят новые, сравнимые по стоимости тарифы, но с урезанными опциями.
Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
ИА Красная Весна

Повышение цены на мобильную связь ожидается до конца 2020 года

ИА Красная Веснавчера в 06:59
News.ru

Россиян предупредили о подорожании мобильной связи

News.ruвчера в 19:28
РИА Новости

Россиян предупредили о повышении цен на мобильную связь

РИА Новостивчера в 05:06
Российская газета

Эксперты прогнозируют к концу года рост стоимости услуг связи до 7%

Российская газетавчера в 02:44
ТК Звезда

СМИ рассказали о скором повышении цен на связь

ТК Звездавчера в 06:33
Lenta.ru

Россиянам пообещали рост цен на мобильную связь

Lenta.ruвчера в 17:38
Известия

Тариф по осени считают: цены на связь вырастут еще на 5-7%

Известиявчера в 17:01

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