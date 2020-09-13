Москва, 13 сентября 2020, 15:46 — REGNUM В России до конца 2020 года цены на мобильную связь могут вырасти на 5−7%. Об этом 13 сентября сообщают «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов.

С чего всё началось Тариф по осени считают: цены на связь вырастут еще на 5-7% До конца года мобильная связь может подорожать еще на 5–7%, прогнозируют опрошенные «Известиями» эксперты. Всего по итогам 2020-го цены вырастут на 15%. Осенью операторы, вероятно, запустят новые, сравнимые по стоимости тарифы, но с урезанными опциями. Известия вчера в 17:01