Общество

REGNUMREGNUMЖителей России предупредили о природных катаклизмах летом

Москва, 13 мая 2020, 10:40 — REGNUM В России летом 2020 гола может возрасти количество природных катаклизмов — ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в ряде регионах засуха. Об этом сообщил климатолог, сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев.
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Летом на Россию обрушатся ливни, смерчи и ураганы. Прогноз климатолога

Этим летом в России участятся природные катаклизмы. На страну могут обрушиться смерчи и ураганы, в одних регионах возможны сильные ливни, а в других — засуха. Такой прогноз URA.RU дал климатолог, сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев.
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