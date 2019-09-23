Авто

Тарантас НьюсТарантас НьюсЖителей России предупредили о росте цен на автомобили

Опрошенные РИА «Новости» управляющие дилерских центров в России рекомендуют желающим приобрести автомобиль лучше не откладывать его покупку на 2020 год. Так как с 1 января цены вновь вырастут из-за планов правительства увеличить утилизационный сбор.
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с чего всё началось

Дилеры предупредили о росте цен на автомобили

Примерно такая же динамика ждет авторынок и до конца года – на уровне минус 2-2,5%, говорит гендиректор ГК "АвтоСпецЦентр" Денис Петрунин. "Цены на автомобили автопроизводители поднимать к концу года не будут, чтобы не остановить продажи в и так стагнирующем сегменте.
РИА Новостивчера в 20:35

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Дилеры ожидают скачка цен на автомобили в 2020 году

Автостат02:12

Машины продолжат дорожать — опрос дилеров

За рулем05:12

Дилеры рекомендуют не откладывать приобретение нового авто до 2020 года

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Дилеры рассказали, когда подорожают автомобили

AutoNews06:23

Дилеры предупредили о скором росте цен на автомобили

URA.Ruвчера в 21:42

Жителей России предупреждают о росте цен на автомобили

Автоновости днявчера в 21:34

Дилеры советуют не откладывать покупку автомобиля до 2020 года

ПРАЙМвчера в 20:21
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Автоматически обработано 7008 источников, обновлено в 13:02, Вашингтон
Спорт

IAAF продлила отстранение российских легкоатлетов

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение не восстанавливать статус Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает Reuters.
РБК 11:56
Общество

На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя

В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.
Lenta.ru 10:05
Здоровье

В Индии родился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками

24-летняя девушка родила в индийском штате Раджастхан девочку с четырьмя ногами и тремя руками. О редком случае написали в издании Mirror.
РЕН ТВ 21 сентября в 19:19
Политика

Премьер Чехии заявил о безрезультатности санкций против России

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в интервью немецкому изданию Welt заявил о безрезультатности санкций Европейского союза против России.
RT на русском 11:29
Общество

Гидрометцентр пообещал затяжное похолодание в России

По данным Гидрометцентра, в центральной России ожидаются небольшие дожди, местами с мокрым снегом.
REGNUM 02:40
Происшествия

Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ

В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru 05:16
Экономика

Путин поручил подготовить снижение ипотечных ставок в ДФО

Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству до 15 декабря подготовить поправки в законодательство, чтобы снизить ставки ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.
RT на русском 03:40
Шоу-бизнес

Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк

Женщина, называющая себя пациентом одного из частных московских медцентров, заявила, что врачи прекратили лечение актрисы Анастасии Заворотнюк.
РИА Новости вчера в 19:16
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян-Уэст и Кендалл Дженнер засмеяли на «Эмми»

Гости 71-й церемонии вручения премии "Эмми" высмеяли Ким Кардашьян-Уэст и Кендалл Дженнер за то, что они назвали себя "реальными людьми, которые остаются сами собой" в шоу "Жизнь семейства Кардашьян".
Газета.Ru 10:10
Происшествия

В Екатеринбурге пропал журналист

В Екатеринбурге без вести пропал журналист Александр Поздеев. Об этом сообщает «Областная газета», в которой он работал ранее.
REGNUM 11:44
Политика

В МИД Эстонии отрицают заявление об освобождении страны Красной армией

МИД Эстонии выразил возмущение в связи с публикацией российскими коллегами документов об освобождении республики советскими войсками.
РИА Новости 09:14
Происшествия

После изнасилования волейболистки в Анапе наказаны 11 полицейских

Газета.Ru 10:50
Кино

Вышел трейлер «Вторжения» Федора Бондарчука

К своим ролям в фильме вернулись Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров и Олег Меньшиков В сети появился трейлер российского фантастического фильма "Вторжение", снятого Федором Бондарчуком.
Piter.tv 07:42
Футбол

Зе Луиш забил за «Порту» в победном матче с «Санта-Кларой»

Зе Луиш забил свой седьмой мяч в восьми матчах в составе «Порту». «Порту» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата.
Sportbox.RU вчера в 17:47
Общество

Росгидромет озвучил прогноз на зиму

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости 20 сентября в 08:22
Экономика

Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника

Минэкономразвития РФ выступает за защиту минимального дохода должника при взыскании с него по долгам, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.
РИА Новости 12:52
Гаджеты

Принят стандарт телевизоров 8K Ultra HD

Телевизором 8K Ultra HD может считаться устройство с экраном разрешением не менее 33 Мп (не менее 7680 x 4320 пикселей) с соотношением сторон экрана 16:9, поддерживающее частоты обновления 24, 30 и 60 к/с, 10-битное представление цвета и цветовое пространство ITU-R BT.2100, ключевые функции HDR и защиту контента уровня HDCP 2.2.
iXBT.com 01:50
Общество

Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру

РИА Новости 08:23
Кино

Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды

На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.
Дни.ру вчера в 06:43
Политика

Украинская делегация подтвердила отказ от участия в работе ПАСЕ

О намерении делегации Верховной рады отказаться от участия в осенней сессии ПАСЕ ранее уже сообщал депутат от партии "Слуга народа" Богдан Яремко.
Российская газета 12:56
Политика

Лукашенко наградил Пугачеву орденом Дружбы народов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о награждении народной артистки СССР Аллы Пугачевой орденом Дружбы народов.
ТАСС 12:07
Общество

Британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации

Совет директоров британского туроператора Thomas Cook пришел к выводу о необходимости объявить "о принудительной ликвидации компании с немедленным вступлением решения в силу", сообщает The Mirror.
Интерфакс вчера в 23:20
Экономика

Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих

Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.
Газета.Ru 08:51
Интернет

Названы самые небезопасные пароли

Специалисты немецкого разработчика антивирусов Avira выяснили, какие пароли являются самыми небезопасными при использовании "умных" гаджетов и сетевых устройств.
РИА Новости вчера в 20:49
Технологии

Испытания комплекса «Махаон-Практика» показали на видео

Профиль 08:07
Происшествия

Сенатор от Курской области пожаловался в СК на юмориста

Бывший губернатор Курской области, член Совета Федерации РФ Александр Михайлов направил в следственные органы заявление с требованием возбудить уголовное дело в отношении бывшего участника курской команды КВН «Прима» — пародиста и блогера Антона Сасина.
REGNUM 09:30
Хоккей

Ульяну Тригубчак обвинили в измене «Салавату Юлаеву»

Чемпионат 12:19
Здоровье

Врачи назвали однокомнатные квартиры опасными для здоровья

iReactor 20 сентября в 15:04
Культура

«Форт Боярд» вернулся на экраны

Форт: новейшая история Французскому шоу "Форт Боярд" в следующем году исполнится 30 лет.
RT на русском вчера в 16:11
Интернет

Роскомнадзор попытается снова заблокировать Telegram

Попытки блокировки Telegram начались еще в 2018 году, когда руководство отказалось передать ключи шифрования российскому ФСБ.
ГЛАС.RU 12:09
Как работают Яндекс.Новости?
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