Примерно такая же динамика ждет авторынок и до конца года – на уровне минус 2-2,5%, говорит гендиректор ГК "АвтоСпецЦентр" Денис Петрунин. "Цены на автомобили автопроизводители поднимать к концу года не будут, чтобы не остановить продажи в и так стагнирующем сегменте.

с чего всё началось

Опрошенные РИА «Новости» управляющие дилерских центров в России рекомендуют желающим приобрести автомобиль лучше не откладывать его покупку на 2020 год. Так как с 1 января цены вновь вырастут из-за планов правительства увеличить утилизационный сбор.

Жителей России предупредили о росте цен на автомобили

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