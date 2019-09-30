Экономика

REGNUMREGNUMЖителей России предупредили о росте цен на молочную продукцию

В России в ноябре стоимость молочной продукции может вырасти на 10%, сообщают 30 сентября «Известия» со ссылкой на комитет по развитию агропромышленного комплекса Московской торгово-промышленной палаты.
Читать в источнике
Комментировать948
с чего всё началось

Крыночная стоимость: бизнес предупредил о подорожании молочной продукции

Уже в ноябре цены на молочную продукцию могут вырасти на 10%. Об этом предупредили в комитете по развитию АПК Московской торгово-промышленной палаты. Дело в том, что в конце осени запускается электронная ветеринарная сертификация (ЭВС) для готовой молочной продукции.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

В Молочном союзе России оценили сообщения о возможном росте цен на молочную продукцию

RT на русском07:01

Россиян предупредили о росте цен на молочные продукты

Lenta.ruвчера в 22:20

Главные новости к утру 30 сентября

Коммерсантъ00:00

Названы причины возможного роста цен на молочную продукцию

РЕН ТВ00:43

«Известия»: молочная продукция может подорожать на 10%

ТАССвчера в 20:48

Цены на молочную продукцию в России могут вырасти на 10%

Известиявчера в 21:10

Россиян предупредили о риске резкого скачка цен на молочные продукты

URA.Ruвчера в 19:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7014 источников, обновлено в 08:43, Вашингтон
Политика

Путин и Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с Шираком

REGNUM 08:27
Транспорт

ГИБДД разрешит будущим водителям оспаривать результаты экзаменов

Госавтоинспекция даст возможность будущим автомобилистам оспорить результаты экзаменов на получение водительских прав.
News.ru 02:34
Энергетика

Сланцевый бум в США ослабевает на фоне операционных проблем в отрасли

Бум в сфере добычи сланцевой нефти ослабевает, при том что в данный момент, после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии, этот сектор важен для мирового рынка как никогда ранее, пишет The Wall Street Journal.
Интерфакс 08:37
Происшествия

Актеру Устинову заменили реальный срок условным

Lenta.ru 05:33
Армия и оружие

Посольство назвало сообщения о российском спецназе в Норвегии фейком

Информация на сайте Aldrimer.no о "российском спецназе в Норвегии" не соответствует действительности, говорится в сообщении российского посольства в Осло.
РИА Новости 03:21
Футбол

Объявлен состав сборной России на матч с Шотландией и Кипром

Тренерский штаб сборной России объявил состав команды на матчи отборочного тура группового этапа чемпионата Европы 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза (РФС).
Газета.Ru 06:43
Космос

Двигатель ракеты Ariane 6 прошел испытания

Rusargument 28 сентября в 18:59
Экономика

Финтех-стартап Revolut выйдет на российский рынок до конца года

Британский финтех-стартап Revolut до конца года выйдет на восемь новых рынков, включая Россию, Бразилию, Японию и США.
Афиша Daily 08:20
Политика

Саудовский принц объяснил, почему ПВО не отразили атаки на НПЗ

Газета.Ru 04:28
Футбол

Кононов покинул пост главного тренера «Спартака»

РИА Новости вчера в 12:30
Общество

Детские онкологи из НМИЦ Блохина пригрозили уволиться в полном составе

Ранее СМИ уже сообщали о планах врачей-онкологов уволиться из НМИЦ из-за увольнения профессора Георгия Менткевича.
РИА Новости 08:30
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года

С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК 01:01
Происшествия

Полиция Петербурга ищет вандала, оскорбившего Путина и Русский музей

Piter.tv вчера в 23:54
Авто

В России отзывают почти 300 автомобилей BMW

Компания BMW отзывает в России 287 кроссоверов BMW X3.
Автоновости дня 07:20
Происшествия

В Подмосковье ограбили дом экс-футболиста сборной России

Вести.Ru 05:27
Шоу-бизнес

Лазарев признался, что у него родился второй ребенок

Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
Газета.Ru 02:27
Происшествия

Появилось первое видео издевательств Хачатуряна над дочерьми

Вести.Ru 08:25
Гаджеты

В России возник дефицит самых дорогих моделей новых iPhone

На складе российского интернет-магазина Apple отсутствуют модели iPhone 11 Pro и Pro Max, их отправка заказчику возможна только через несколько недель, пишет газета со ссылкой на представителя компании.
Ведомости 02:58
Происшествия

Женщина разрешила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей

Газета.Ru 07:28
Музыка

Соловьев ответил на критику от Гребенщикова

Российский телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал новую сатирическую песню Бориса Гребенщикова "Вечерний М".
Газета.Ru 08:27
Культура

Собчак прокомментировала слухи о разногласиях с «Первым каналом»

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала «заморозку» проекта для «Первого канала» с ее участием.
URA.Ru 06:32
Здоровье

Эпидемиологи Екатеринбурга сообщили о противодействии вакцинации

Эксперты подняли проблематику исполнения национального и регионального календарей прививок Представители сферы здравоохранения Свердловской области подняли проблемы, сопровождающие процесс вакцинации населения региона в ходе "круглого стола", организованного "Экспертным клубом Екатеринбурга".
Правда УрФО 28 сентября в 15:10
Музыка

В Арктике дали баянный концерт для моржей

Один из туристов, путешествовавших на российском судне «Альтер Эго» по территории национального парка «Русская Арктика», заметив стадо плескавшихся в воде моржей, достал баян и принялся играть музыку из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».
Московский Комсомолец 28 сентября в 05:53
Происшествия

Актриса Бочкарева записала видеообращение после задержания

Актриса из сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева записала видеообращение, разместив его в сториз на своей странице в Instagram после сообщений СМИ о ее задержании с наркотиками.
Известия 28 сентября в 14:19
Политика

Германия снимет санкции с России при прогрессе минских соглашений

В Германии заявили, что снимут санкции с России лишь в том случае, если появится прогресс в реализации минских соглашений.
Газета.Ru 08:10
Общество

Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта

РБК вчера в 14:22
Футбол

«Спартак» может возглавить экс-тренер немецкого «Шальке-04» Тедеско

Стало известно, что одним из кандидатов на пост в столичном клубе может стать Доменико Тедеско, ранее возглавлявший немецкий "Шальке-04".
Вести.Ru 07:55
Футбол

В Бразилии был сыгран один из самых результативных матчей в истории

Чемпионат вчера в 19:15
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января

С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Происшествия

Россиянка хотела вывезти из отеля Турции чемодан с едой

ГЛАС.RU 08:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное