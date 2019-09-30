Экономика

REGNUMREGNUMЖителей России предупредили о росте цен на молочную продукцию

В России в ноябре стоимость молочной продукции может вырасти на 10%, сообщают 30 сентября «Известия» со ссылкой на комитет по развитию агропромышленного комплекса Московской торгово-промышленной палаты.
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с чего всё началось

Крыночная стоимость: бизнес предупредил о подорожании молочной продукции

Уже в ноябре цены на молочную продукцию могут вырасти на 10%. Об этом предупредили в комитете по развитию АПК Московской торгово-промышленной палаты. Дело в том, что в конце осени запускается электронная ветеринарная сертификация (ЭВС) для готовой молочной продукции.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Названы причины возможного роста цен на молочную продукцию

РЕН ТВ00:43

СМИ сообщили о риске подорожания молочной продукции

РИА Новостивчера в 23:37

Россиян предупредили о риске резкого скачка цен на молочные продукты

URA.Ruвчера в 19:21

Россиян предупредили о росте цен на молочные продукты

Lenta.ruвчера в 22:20

«Известия»: молочная продукция может подорожать на 10%

ТАССвчера в 20:48

Цены на молочную продукцию в России могут вырасти на 10%

Известиявчера в 21:10

Главные новости к утру 30 сентября

Коммерсантъ00:00
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Реальный срок Устинова заменили условным на 1 год

Газета.Ru 05:28
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Как в Германии отреагировали на критику ЕС со стороны Зеленского и Трампа

Лидер фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених выразил недовольство тем, как Владимир Зеленский высказался о политике Германии в отношении Украины в телефонном разговоре с Дональдом Трампом.
RT на русском вчера в 18:25
Авто

Кроссовер Geely SX11 и седан Geely GE заметили в Минске

Китайскую новинку заметили в столице Белоруссии в компании с седаном Geely GE.
SpeedMe 28 сентября в 07:26
Общество

В Гидрометцентре сообщили о возвращении теплой погоды

В центральную часть страны на этой неделе вернется почти летняя погода, рассказал "Российской газете" ведущий синоптик Гидрометцентра Леонид Ананьев.
РИА Новости 02:18
Происшествия

В Подмосковье ограбили дом экс-футболиста сборной России Семшова

Российская газета 04:36
Общество

Опровергнут запрет курения на балконах

Постановление правительства России об изменениях в правила противопожарного режима, которое было трактовано в том числе как запрет на курение на балконах жилых домов, на самом деле не запрещает курить на балконах.
Lenta.ru 28 сентября в 06:27
Происшествия

Радикалы избили украинского военного после совершения каминг-аута

На Украине группа радикалов избила 41-летнего военного Василия Давыденко, который недавно сделал каминг-аут.
РЕН ТВ 05:40
Общество

Дима Билан вызвал замешательство жителей Самары высказыванием о фюрере

Известия 03:57
Политика

Путин освободил от НДФЛ несколько категорий россиян

Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уплаты НДФЛ студентов и аспирантов при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавших в чрезвычайных ситуациях.
Ведомости 03:59
Политика

Саудовский принц объяснил, почему ПВО не отразили атаки на НПЗ

Газета.Ru 04:28
Футбол

«Атлетико» прилетел в Москву на матч с «Локомотивом»

Бомбардир.ру 00:19
Экономика

Теневой бизнес захотели карать гигантскими штрафами

Законодатели Самарской области предложили повысить штрафы для россиян за ведение теневого бизнеса с 500-2000 рублей до 50-100 тысяч рублей, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 05:44
Армия и оружие

Создатель немецкой РЛС опровергает «невидимость» F-35

Немецкая компания создала радиолокационную станцию, работа которой опровергла усиленно пропагандируемую «невидимость» F-35.
Военное обозрение 02:24
Армия и оружие

Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей

Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости вчера в 03:26
Общество

МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве

На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Общество

На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности

В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
Российская газета 27 сентября в 07:37
Политика

Саакашвили рассказал о планах вернуться в Грузию в ближайшие месяцы

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что собирается вернуться на родину в ближайшие месяцы для восстановления её «государственности», передаёт РИА Новости.
RT на русском 04:28
Армия и оружие

Посольство назвало фейком появление российского спецназа в Норвегии

BFM.ru 03:24
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Кононов покинул пост главного тренера «Спартака»

РИА Новости вчера в 12:30
Здоровье

Врачи назвали первые симптомы рака печени

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Общество

ГИБДД анонсировала электронные водительские права на смартфоне

В России могут появиться электронные водительские удостоверения, которые можно будет предъявлять с экрана смартфона.
Lenta.ru 05:42
Гаджеты

Apple в 2020 году перейдёт на новый тип дисплеев Micro LED

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Космос

Маск продемонстрировал корабль для колонизации Марса

Основатель американской компании SpaceX Илон Маск презентовал новинку - прототип многоразового космического корабля для транспортировки грузов и перевозки космонавтов на Марс и Луну.
Хорошие новости вчера в 13:29
Общество

Составлен рейтинг регионов России по приверженности ЗОЖ

Регионы Северного Кавказа лидируют в рейтинге по приверженности населения здоровому образу жизни, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
RT на русском 05:16
Экономика

Россельхознадзор опроверг сообщения о росте цен на молочные продукты

Включение готовой молочной продукции в систему электронной ветеринарной сертификации "Меркурий" с 1 ноября текущего года не повлияет на ее стоимость, заявили в Россельхознадзоре.
Российская газета 05:35
Религия

Сегодня именины отмечают Веры, Надежды, Любови и Софии

Если в вашем окружении есть Веры, Надежды, Любови и Софии, а они наверняка есть, не забудьте их поздравить.
ГТРК Ярославия 02:54
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Саратовский депутат погиб в ДТП

РИА Новости 05:20
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«Мы беременны»: Рики Мартин и его муж станут отцами в четвертый раз

Накануне о рождении второго ребенка суррогатной матерью рассказал российский поп-исполнитель Сергей Лазарев.
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Суд арестовал напавших на российских пограничников браконьеров из КНДР

Городской суд Находки принял решение о заключении четверых рыбаков из КНДР из числа напавших на российских пограничников при задержании, передает ТАСС.
Rambler News Service 02:35
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Премьер Индии восхитился речью теннисиста Медведева в финале US Open

Индийский премьер-министр Нарендра Моди был впечатлен словами российского теннисиста Даниила Медведева после проигрыша испанскому сопернику Рафаэлю Надалю в финале турнира US Open.
iReactor вчера в 23:01
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