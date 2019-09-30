Уже в ноябре цены на молочную продукцию могут вырасти на 10%. Об этом предупредили в комитете по развитию АПК Московской торгово-промышленной палаты. Дело в том, что в конце осени запускается электронная ветеринарная сертификация (ЭВС) для готовой молочной продукции.

с чего всё началось

В России в ноябре стоимость молочной продукции может вырасти на 10%, сообщают 30 сентября «Известия» со ссылкой на комитет по развитию агропромышленного комплекса Московской торгово-промышленной палаты.

Жителей России предупредили о росте цен на молочную продукцию

Гаджеты WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах С 1 февраля 2020 года WhatsApp перестанет поддерживать мессенджер на устаревших операционных системах, сообщается в блоге разработчиков.

Происшествия Хачатурян снимал издевательства над дочерьми на видео Убитый тремя дочерьми бизнесмен Михаил Хачатурян записывал издевательства над ними на видео.

Политика Вице-спикер сейма Польши узнала о запрете въезда в Россию Как сообщила «Польскому радио» вице-спикер сейма (нижней палаты парламента) Польши Малгожата Госевская, во время своей поездки в Белоруссию 29 сентября она узнала, что ей запрещён въезд в Российскую Федерацию.

Политика Бабича назначили первым замминистра экономического развития Ранее в социальной сети министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что представил кандидатуру Бабича на должность первого заместителя главы МЭР.

Происшествия На Сахалине девочка из дома-интерната умерла от ожогов 30 сентября в Тымовский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в ЦРБ в Тымовском умерла 15-летняя девочка - воспитанница Кировского детского дома-интерната для умственно отсталых детей.

Политика Зеленский заявил, что расследования дела против Байдена не будет Украина не станет проводить расследование деятельности американского сенатора Джо Байдена и его сына Хантера по приказу президента США Трампа, заявил 30 сентября украинский президент Владимир Зеленский.

Происшествия Осужден болельщик «Зенита», ударивший офицера ОМОН в Петербурге Напомним, 3 августа 2019 года в перерыве матча между «Зенитом» и «Краснодаром» около одного из входов стадиона произошло столкновение болельщиков «Зенита» с бойцами ОМОН Росгвардии.

Политика Министр обороны Латвии назвал гордостью страны легионеров СС Министр обороны Латвии назвал легионеров СС гордостью страны. Артис Пабрикс заявил, что «обязанность народа — чтить этих патриотов Латвии».

Общество ГИБДД введет электронные водительские права на смартфоне Водительские права в РФ теперь можно будет показывать с экрана смартфона, заявил глава ГИБДД Михаил Черников.

Футбол Де Лигт принял решение перейти в «Ювентус» после разговора с Пике В одном отеле с де Лигтом оказался защитник Жерар Пике, выступающий за «Барселону», которая являлась одним из главных претендентов на юного игрока.

Наука Будем править? В России разразился спор о праве вмешиваться в геном эмбрионов человека Свое предложение Куцев формулирует так: запретить клиническое применение технологий редактирования генома эмбрионов и наложить мораторий на эксперименты до тех пор, пока не появится детальное законодательство в этой области.

Спорт Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на ЧМ по лёгкой атлетике Россиянка Мария Ласицкене выиграла золото в прыжках в высоту на чемпионате мира по лёгкой атлетике.

Экономика В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.

Общество Около 20 тысяч человек вышли на согласованный митинг в центре Москвы Порядка 20 тысяч человек приняли участие в согласованном с властями митинге в поддержку фигурантов дела о незаконных акциях на проспекте Сахарова в Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД.

Здоровье Медведев подписал документ о выделении 7,8 млрд руб. клинике Мешалкина Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев 26 сентября подписал постановление о выделении субсидии в размере 7,8 млрд руб. на реконструкцию и развитие клиники Мешалкина.

Футбол Дзюба: «Сто процентов вызвал бы Карпина на дуэль» Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признался, что вызвал бы на дуэль главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, в то время, когда они вместе работали в «Спартаке».

Общество Штрафы для уклонистов от армии могут поднять в шесть раз Бурдинский отметил, что тем не менее количество уклонистов в России снижается — с шести тысяч человек в 2014 году до 1,6 тысячи призывников сейчас.

Экономика Летать по России в обход Москвы разрешили без налогов В России для всех внутренних авиарейсов, пролегающих в обход московских аэропортов, отменили налог. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Общество Путин подписал закон о льготах для садоводов и огородников Закон распространяет налоговые льготы на платежи индивидуальных садоводов и огородников, следует из публикации.

Происшествия Верховный суд передал дело юриста Карамзина подмосковным судьям Верховный суд России передал на рассмотрение судьям Мособлсуда представление Генпрокуратуры по делу столичного юриста Кантемира Карамзина, обвиняемого в покушении на мошенничество в отношении первого биографа Владимира Путина Олега Блоцкого.

Армия и оружие Британский генерал заявил, что страна находится в состоянии войны Великобритания вынуждена постоянно находиться в состоянии войны в связи с кибератаками с территории России и других стран, приводит слова главы британского Штаба обороны генерала Николаса Картера газета Daily Telegraph.

Космос Спутниковую систему мониторинга лесов запустят по всему ДФО В Хабаровском крае удалось значительно сократить объёмы незаконных рубок леса, а всё благодаря внедрению уникального комплекса мониторинга лесов со спутника.