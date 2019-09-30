Экономика
REGNUMЖителей России предупредили о росте цен на молочную продукцию
В России в ноябре стоимость молочной продукции может вырасти на 10%, сообщают 30 сентября «Известия» со ссылкой на комитет по развитию агропромышленного комплекса Московской торгово-промышленной палаты.
Читать в источнике
Оценить565
с чего всё началось
Уже в ноябре цены на молочную продукцию могут вырасти на 10%. Об этом предупредили в комитете по развитию АПК Московской торгово-промышленной палаты. Дело в том, что в конце осени запускается электронная ветеринарная сертификация (ЭВС) для готовой молочной продукции.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 18:01, Вашингтон
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах
С 1 февраля 2020 года WhatsApp перестанет поддерживать мессенджер на устаревших операционных системах, сообщается в блоге разработчиков.
Lenta.ru 12:42
Происшествия
Хачатурян снимал издевательства над дочерьми на видео
Убитый тремя дочерьми бизнесмен Михаил Хачатурян записывал издевательства над ними на видео.
РИА Новости 10:19
Культура
Собчак прокомментировала слухи о разногласиях с «Первым каналом»
Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала «заморозку» проекта для «Первого канала» с ее участием.
URA.Ru 06:32
Политика
Вице-спикер сейма Польши узнала о запрете въезда в Россию
Как сообщила «Польскому радио» вице-спикер сейма (нижней палаты парламента) Польши Малгожата Госевская, во время своей поездки в Белоруссию 29 сентября она узнала, что ей запрещён въезд в Российскую Федерацию.
REGNUM 10:24
Политика
Бабича назначили первым замминистра экономического развития
Ранее в социальной сети министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что представил кандидатуру Бабича на должность первого заместителя главы МЭР.
РИА Новости 14:27
Происшествия
На Сахалине девочка из дома-интерната умерла от ожогов
30 сентября в Тымовский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в ЦРБ в Тымовском умерла 15-летняя девочка - воспитанница Кировского детского дома-интерната для умственно отсталых детей.
АСТВ 17:42
Политика
Зеленский заявил, что расследования дела против Байдена не будет
Украина не станет проводить расследование деятельности американского сенатора Джо Байдена и его сына Хантера по приказу президента США Трампа, заявил 30 сентября украинский президент Владимир Зеленский.
REGNUM 16:50
Происшествия
Осужден болельщик «Зенита», ударивший офицера ОМОН в Петербурге
Напомним, 3 августа 2019 года в перерыве матча между «Зенитом» и «Краснодаром» около одного из входов стадиона произошло столкновение болельщиков «Зенита» с бойцами ОМОН Росгвардии.
REGNUM 14:56
Политика
Министр обороны Латвии назвал гордостью страны легионеров СС
Министр обороны Латвии назвал легионеров СС гордостью страны. Артис Пабрикс заявил, что «обязанность народа — чтить этих патриотов Латвии».
Независимая газета 28 сентября в 03:00
Футбол
Гол Ансальди не помог «Торино» набрать очки в матче с «Пармой»
Обе команды набрали по девять очков в шести матчах.
Советский спорт 16:46
Здоровье
В Кремле прокомментировали ситуацию в онкоцентре им. Блохина
Российская газета 09:33
Общество
ГИБДД введет электронные водительские права на смартфоне
Водительские права в РФ теперь можно будет показывать с экрана смартфона, заявил глава ГИБДД Михаил Черников.
Газета.Ru 08:19
Футбол
Де Лигт принял решение перейти в «Ювентус» после разговора с Пике
В одном отеле с де Лигтом оказался защитник Жерар Пике, выступающий за «Барселону», которая являлась одним из главных претендентов на юного игрока.
Чемпионат 10:05
Наука
Будем править? В России разразился спор о праве вмешиваться в геном эмбрионов человека
Свое предложение Куцев формулирует так: запретить клиническое применение технологий редактирования генома эмбрионов и наложить мораторий на эксперименты до тех пор, пока не появится детальное законодательство в этой области.
ТАСС 11:45
Культура
Нижегородка стала участницей «Битвы экстрасенсов»
Нижегородская Правда 07:52
Происшествия
В Москве дорожный конфликт завершился стрельбой
Российская газета 16:06
Спорт
Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на ЧМ по лёгкой атлетике
Россиянка Мария Ласицкене выиграла золото в прыжках в высоту на чемпионате мира по лёгкой атлетике.
RT на русском 17:31
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 10:23
Общество
Около 20 тысяч человек вышли на согласованный митинг в центре Москвы
Порядка 20 тысяч человек приняли участие в согласованном с властями митинге в поддержку фигурантов дела о незаконных акциях на проспекте Сахарова в Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД.
РИА Новости вчера в 09:15
Здоровье
Медведев подписал документ о выделении 7,8 млрд руб. клинике Мешалкина
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев 26 сентября подписал постановление о выделении субсидии в размере 7,8 млрд руб. на реконструкцию и развитие клиники Мешалкина.
РБК Новосибирск 11:24
Футбол
Дзюба: «Сто процентов вызвал бы Карпина на дуэль»
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признался, что вызвал бы на дуэль главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, в то время, когда они вместе работали в «Спартаке».
Sport24.ru 15:12
Общество
Штрафы для уклонистов от армии могут поднять в шесть раз
Бурдинский отметил, что тем не менее количество уклонистов в России снижается — с шести тысяч человек в 2014 году до 1,6 тысячи призывников сейчас.
РИА Новости 13:19
Экономика
Летать по России в обход Москвы разрешили без налогов
В России для всех внутренних авиарейсов, пролегающих в обход московских аэропортов, отменили налог. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Lenta.ru 17:21
Общество
Путин подписал закон о льготах для садоводов и огородников
Закон распространяет налоговые льготы на платежи индивидуальных садоводов и огородников, следует из публикации.
РБК 07:59
Происшествия
Верховный суд передал дело юриста Карамзина подмосковным судьям
Верховный суд России передал на рассмотрение судьям Мособлсуда представление Генпрокуратуры по делу столичного юриста Кантемира Карамзина, обвиняемого в покушении на мошенничество в отношении первого биографа Владимира Путина Олега Блоцкого.
BFM.ru 13:16
Армия и оружие
Британский генерал заявил, что страна находится в состоянии войны
Великобритания вынуждена постоянно находиться в состоянии войны в связи с кибератаками с территории России и других стран, приводит слова главы британского Штаба обороны генерала Николаса Картера газета Daily Telegraph.
Московский Комсомолец 00:51
Космос
Спутниковую систему мониторинга лесов запустят по всему ДФО
В Хабаровском крае удалось значительно сократить объёмы незаконных рубок леса, а всё благодаря внедрению уникального комплекса мониторинга лесов со спутника.
АиФ Хабаровск вчера в 02:26
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru 12:00