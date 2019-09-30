Экономика

REGNUMREGNUMЖителей России предупредили о росте цен на молочную продукцию

В России в ноябре стоимость молочной продукции может вырасти на 10%, сообщают 30 сентября «Известия» со ссылкой на комитет по развитию агропромышленного комплекса Московской торгово-промышленной палаты.
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с чего всё началось

Крыночная стоимость: бизнес предупредил о подорожании молочной продукции

Уже в ноябре цены на молочную продукцию могут вырасти на 10%. Об этом предупредили в комитете по развитию АПК Московской торгово-промышленной палаты. Дело в том, что в конце осени запускается электронная ветеринарная сертификация (ЭВС) для готовой молочной продукции.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Названы причины возможного роста цен на молочную продукцию

РЕН ТВ00:43

СМИ сообщили о риске подорожания молочной продукции

РИА Новостивчера в 23:37

Россиян предупредили о риске резкого скачка цен на молочные продукты

URA.Ruвчера в 19:21

Россиян предупредили о росте цен на молочные продукты

Lenta.ruвчера в 22:20

«Известия»: молочная продукция может подорожать на 10%

ТАССвчера в 20:48

Цены на молочную продукцию в России могут вырасти на 10%

Известиявчера в 21:10

Главные новости к утру 30 сентября

Коммерсантъ00:00
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Общество

ГИБДД анонсировала электронные водительские права на смартфоне

В России могут появиться электронные водительские удостоверения, которые можно будет предъявлять с экрана смартфона.
Lenta.ru 05:42
Политика

Глава украинской делегации в ПАСЕ попросила не игнорировать Россию

Глава делегации Украины в ПАСЕ, депутат Верховной рады от «Слуги народа» Елизавета Ясько заявила о необходимости поддержания диалога с Россией.
РБК 01:38
Финансы

В России вырос средний срок ипотеки

Соответственно выросла и средняя сумма выдаваемых кредитов на покупку недвижимости.
ИА СИА-Пресс 28 сентября в 06:27
Футбол

Бранислав Иванович ждет сложного матча с «Бенфикой»

Сербский защитник петербургского «Зенита» Бранислав Иванович поделился ожиданиями от предстоящей игры группового этапа Лиги чемпионов против португальской «Бенфики».
Петербургский дневник 05:37
Происшествия

Мосгорсуд заменил Павлу Устинову наказание на год условно

ТАСС 04:51
Происшествия

В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками

Газета.Ru 28 сентября в 11:45
Общество

МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве

На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Экономика

Что изменится в жизни россиян с 1 октября 2019 года

Согласно новым правилам пожарной безопасности, вступающим в силу с 1 октября 2019-го, на балконах и лоджиях жилых домов, общежитий и гостиниц запрещается разводить открытый огонь.
ФАН 03:40
Общество

Составлен рейтинг регионов России по приверженности ЗОЖ

RT на русском 05:16
Общество

Дима Билан вызвал замешательство жителей Самары высказыванием о фюрере

Известия 03:57
Общество

Россияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей

По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.
Коммерсантъ 03:43
Политика

Путин освободил от НДФЛ несколько категорий россиян

Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уплаты НДФЛ студентов и аспирантов при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавших в чрезвычайных ситуациях.
Ведомости 03:59
Шоу-бизнес

Наследство режиссера Марка Захарова достанется его дочери Александре

Талантливый советский и российский режиссер, актер и художественный руководитель московского театра «Ленком» Марк Захаров скончался на 86-м году жизни в минувшую субботу, 28-го сентября.
Ugpressa.ru вчера в 05:38
Политика

Визы и угроза импичмента отвлекли внимание лидеров в ООН

В нижней палате парламента предложили запретить в России американскую лотерею грин-карт, замглавы МИД России Сергей Рябков объявил о том, что Москва поставила вопрос о переносе заседаний первого комитета Генассамблеи ООН и комиссии по разоружению ООН с территории США.
РБК вчера в 15:01
Политика

Путин прибыл в Париж на прощание с Жаком Шираком

Владимир Путин прибыл в Парижна церемонию прощания с экс-президентом Франции Жаком Шираком, скончавшимся 26 сентября.
BFM.ru 05:38
Армия и оружие

Посольство назвало фейком появление российского спецназа в Норвегии

BFM.ru 03:24
Экономика

Россельхознадзор опроверг сообщения о росте цен на молочные продукты

Включение готовой молочной продукции в систему электронной ветеринарной сертификации "Меркурий" с 1 ноября текущего года не повлияет на ее стоимость, заявили в Россельхознадзоре.
Российская газета 05:35
Политика

Саакашвили рассказал о планах вернуться в Грузию в ближайшие месяцы

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что собирается вернуться на родину в ближайшие месяцы для восстановления её «государственности», передаёт РИА Новости.
RT на русском 04:28
Армия и оружие

Появилось новое видео атаки дронов на саудовский НПЗ

Опубликовано новое видео атаки беспилотников и крылатых ракет на нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco 14 сентября.
Российская газета 03:13
Происшествия

Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже

Электрический ток был пущен по батареям отопления в многоквартирном доме в Воронеже, на улице Хользунова, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 09:19
Космос

В России создадут аналог космического корабля Илона Маска

Lenta.ru 03:53
Происшествия

В Подмосковье ограбили дом экс-футболиста сборной России Семшова

Российская газета 04:36
Шоу-бизнес

Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники

Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания 28 сентября в 05:12
Экономика

Проект российской спутниковой системы «Эфир» решили закрыть

В конце 2017 года предложенную "Роскосмосом" программу ГМИСС для предоставления спутниковых услуг интернета и мобильной связи внесли в проект ФЦП "Цифровая экономика".
РИА Новости вчера в 20:30
Политика

Хасиков счел провокацией протест против работавшего в ДНР главы Элисты

Акция, участники которой требовали отстранить нового главу Элисты Дмитрия Трапезникова от должности, является провокацией.
РБК 05:04
Шоу-бизнес

Лазарев признался, что у него родился второй ребенок

Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
Газета.Ru 02:27
Политика

Зеленский все-таки приехал в Бабий Яр

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 29 сентября, все же посетил мемориальный комплекс Бабий Яр в Киеве и почтил память жертв трагедии.
Вести.Ru вчера в 14:23
Футбол

Перед матчем с «Манчестером Юнайтед» «Арсенал» вспомнил гол Аршавина

В преддверии грядущего матча «Арсенал» порадовал своих болельщиков минуткой ностальгии: выложил в свой Твиттер вырезку из матча 2009-го года, где Андрей Аршавин забивает «Манчестеру Юнайтед» гол, спасший «канониров» от проигрыша всухую.
Комсомольская правда 05:40
Политика

Захарова заявила, что с США опасно вести переговоры

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала скандал вокруг публикации записи телефонного разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.
Pravda.Ru вчера в 10:19
Экономика

S&P подтвердило рейтинг Китая на уровне "A+"

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг Китая на уровне "A+", прогноз стабильный, говорится в релизе агентства.
РИА Новости 04:36
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