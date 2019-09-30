Экономика

ДЕЛА.ruДЕЛА.ruВ России может подорожать молочная продукция

В России цены на молочную продукцию могут вырасти на 10% уже в ноябре этого года. Причиной называют запуск новой системы контроля качества.
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с чего всё началось

Крыночная стоимость: бизнес предупредил о подорожании молочной продукции

Уже в ноябре цены на молочную продукцию могут вырасти на 10%. Об этом предупредили в комитете по развитию АПК Московской торгово-промышленной палаты. Дело в том, что в конце осени запускается электронная ветеринарная сертификация (ЭВС) для готовой молочной продукции.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

ФАС не видит предпосылок для роста цен на молочную продукцию

РИА Новости10:04

Названы причины возможного роста цен на молочную продукцию

РЕН ТВ00:43

Россиян предупредили о риске резкого скачка цен на молочные продукты

URA.Ruвчера в 19:21

Россиян предупредили о росте цен на молочные продукты

Lenta.ruвчера в 22:20

«Известия»: молочная продукция может подорожать на 10%

ТАССвчера в 20:48

Цены на молочную продукцию в России могут вырасти на 10%

Известиявчера в 21:10

Главные новости к утру 30 сентября

Коммерсантъ00:00
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Шоу-бизнес

Лазарев признался, что у него родился второй ребенок

Газета.Ru 02:27
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января

С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Авто

В РФ появится Mitsubishi Pajero Sport в стиле «Терминатора»

С 1 октября в России стартуют продажи лимитированной серии Mitsubishi Pajero Sport, созданного по мотивам фильма «Терминатор: Темные судьбы».
REGNUM 05:42
Политика

Кличко подал в суд из-за намерения уволить его

Мэр Киева Виталий Кличко подал иск в суд против главы Офиса президента Андрея Богдана и кабинета министров из-за намерения уволить его с должности председателя Киевского городского госадминистрации (КГГА), сообщил в понедельник адвокат мэра Алексей Шевчук.
РИА Новости 09:54
Политика

В Кремле отреагировали на сообщения о повышении пенсионного возраста

В Кремле не обсуждается возможность повышения пенсионного возраста на три года, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
РБК 10:03
Армия и оружие

Молодая военнослужащая погибла от взрыва гранаты в Донбассе

Военнослужащая 24-го отдельного штурмового батальона Вооруженных сил Украины "Айдар" Анастасия Витовская погибла в Донбассе, сообщает батальон на своей странице в Facebook.
Народные новости 09:28
Политика

В Кремле оценили возможность публикации переговоров Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что в ситуации в отношениях России и США дело не дойдёт до публикации стенограмм телефонных разговоров президентов России и США.
RT на русском 09:01
Футбол

Кононов покинул пост главного тренера «Спартака»

РИА Новости вчера в 12:30
Здоровье

В Южной Корее отзывают из продажи лекарства на основе ранитидина

Препараты, использующие в своем составе ранитидин, популярное средство от язвы желудка, решено отозвать из продажи в Южной Корее, поскольку в их составе нашли соединение, способное вызывать рак.
Faktom 27 сентября в 12:24
Политика

Зеленский отказался возбуждать дело против Байдена по просьбе США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен проводить какие-либо расследования по приказу из-за рубежа.
Lenta.ru 09:25
Политика

Зеленский уволил Данилюка с поста секретаря СНБО

Глава Укрианы Владимир Зеленский уволил Аклесандра Данилюка с должности секретаря СНБО.
Газета.Ru 09:51
Общество

Путин подписал закон о льготах для огородников и садоводов

Президент Владимир Путин подписал закон, приводящий Налоговый кодекс в соответствие с нормами закона о садоводстве и огородничестве и вводящий налоговые льготы для садоводов и огородников.
Российская газета вчера в 15:42
Политика

В Кремле прокомментировали назначение Трапезникова мэром Элисты

Назначение руководителем Элисты Дмитрия Трапезникова, который исполнял обязанности главы самопровозглашённой ДНР после гибели Александра Захарченко, является прерогативой главы региона.
RT на русском 09:56
Происшествия

Женщина разрешила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей

Газета.Ru 07:28
Общество

Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин

REGNUM вчера в 00:35
Происшествия

Актеру Устинову заменили приговор и дали год условно

РБК 05:28
Футбол

Черчесов назвал состав сборной на матчи против Шотландии и Кипра

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал состав на отборочные матчи чемпионата Европы против команд Шотландии и Кипра.
Российская газета 06:31
Политика

Слова Зеленского сочли оскорблением для немецкого правительства

В Берлине выразили недовольство тем, что Зеленский «на тысячу процентов» согласился с президентом США Дональдом Трампом, заявившем о том, что Ангела Меркель «много говорит и мало делает».
Lenta.ru вчера в 02:07
Общество

Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта

РБК вчера в 14:22
Космос

NASA отправит имена землян на Марс

Дни24 27 сентября в 14:00
Авто

Около 470 000 автовладельцев подали иск к Volkswagen

Власти США заставили Volkswagen отозвать около 500 000 автомобилей.
Право.ру 07:37
Космос

В России создадут космический корабль для конкуренции с Маском

Газета.Ru 08:05
Футбол

Регбистов из Грузии возмутила песня Меладзе на Кубке мира

Телеканал 360° 07:49
Происшествия

Не лечивший дочь от ВИЧ священник избежал наказания

Уголовное дело против Юрия и Елены Сычевых, которых обвиняли в гибели приёмной дочери из-за отказа лечить ВИЧ, закрыто.
News.ru 10:02
Политика

Путин и Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с Шираком

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 08:27
Происшествия

Обвиняемые по делу о взятках в СКР ознакомились с доказательствами ФСБ

Сотрудники управления «М» ФСБ РФ, курирующие работу правоохранительных и следственных органов, задержали его прямо на выходе из СИЗО и водворили обратно, добившись возбуждения против «авторитета» уголовного дела по еще более тяжкой ст. 163 УК РФ (вымогательство).
Коммерсантъ вчера в 18:00
Недвижимость

Сбербанк снизит ставки по ипотеке

Как уточнили в Сбербанке, снижение ставок по заявкам, поданным с 1 октября (кроме продукта "Военная ипотека" и "Программы государственной поддержки для семей с детьми"), составит 0,3 процентного пункта на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости.
РИА Новости 03:19
Общество

Составлен рейтинг регионов России по приверженности ЗОЖ

Регионы Северного Кавказа лидируют в рейтинге по приверженности населения здоровому образу жизни, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
RT на русском 05:16
Происшествия

Мосгорсуд признал законным заочный арест основателя «Рольфа» Петрова

Мосгорсуд признал законность заочного ареста основателя крупнейшего в России автодилера "Рольф" Сергея Петрова, обвиняемого в незаконном выводе за рубеж и присвоении 4 миллиардов рублей, передает РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 08:44
Шоу-бизнес

«Мы беременны»: Рики Мартин и его муж станут отцами в четвертый раз

Накануне о рождении второго ребенка суррогатной матерью рассказал российский поп-исполнитель Сергей Лазарев.
WMJ.ru 03:55
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