Экономика

REGNUMREGNUMЖителей России предупредили о росте цен на молочную продукцию

В России в ноябре стоимость молочной продукции может вырасти на 10%, сообщают 30 сентября «Известия» со ссылкой на комитет по развитию агропромышленного комплекса Московской торгово-промышленной палаты.
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с чего всё началось

Крыночная стоимость: бизнес предупредил о подорожании молочной продукции

Уже в ноябре цены на молочную продукцию могут вырасти на 10%. Об этом предупредили в комитете по развитию АПК Московской торгово-промышленной палаты. Дело в том, что в конце осени запускается электронная ветеринарная сертификация (ЭВС) для готовой молочной продукции.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Названы причины возможного роста цен на молочную продукцию

РЕН ТВ00:43

СМИ сообщили о риске подорожания молочной продукции

РИА Новостивчера в 23:37

Цены на молочную продукцию в России могут вырасти на 10%

Известиявчера в 21:10

Россиян предупредили о росте цен на молочные продукты

Lenta.ruвчера в 22:20

«Известия»: молочная продукция может подорожать на 10%

ТАССвчера в 20:48

Главные новости к утру 30 сентября

Коммерсантъ00:00

Россиян предупредили о риске резкого скачка цен на молочные продукты

URA.Ruвчера в 19:21
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 01:11, Вашингтон
Общество

МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве

РБК вчера в 09:40
Происшествия

В Уфе после урока физкультуры скончался первокурсник

Студент-первокурсник скончался в Уфе после урока физкультуры. Об этом 29 сентября сообщает ГТРК «Башкортостан».
REGNUM 01:02
Политика

Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва не оставит без ответа невыдачу виз США российской делегации для участия в Генассамблее ООН.
РИА Новости вчера в 16:50
Происшествия

Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином

РИА Новости 28 сентября в 12:34
Экономика

Путин подписал закон о повышении акцизов на вино с 2020 года

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении винных акцизов с 2020 года.
РБК 01:03
Политика

Der Spiegel обвинил Зеленского в оскорблении Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский, согласившись со словами американского лидера Дональда Трампа о бездействии канцлера Германии Ангелы Меркель, оскорбил правительство ФРГ.
Известия вчера в 01:33
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери

У певца Сергея Лазарева родилась дочь. Об этом он сообщил в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.
РИА Новости вчера в 17:44
Политика

«Мы не можем игнорировать Россию» — глава украинской делегации в ПАСЕ

Украина должна поддерживать диалог с Россией, заявила депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько, возглавляющая делегацию Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), сообщило 29 сентября издание «Левый берег».
REGNUM 00:41
Общество

Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин

REGNUM вчера в 00:35
Армия и оружие

СМИ сообщили о появлении российского спецназа в Норвегии

BFM.ru 00:37
Политика

Крупная делегация из представителей западных стран прибывает в Крым

Крупная делегация из стран Запада направляется в Крым для ознакомительного визита.
Народные новости 28 сентября в 19:49
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года

С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК 01:01
Экономика

На однокурсника Путина подали в суд

На однокурсника президента России Владимира Путина, владельца 25% акций признанного банкротом банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК) Николая Егорова подали в суд.
URA.Ru 00:30
Происшествия

Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже

REGNUM вчера в 09:19
Шоу-бизнес

Появилось фото пережившего инсульт и кому актера Алексея Янина

После пережитых страшных заболеваний Алексей Янин уже может самостоятельно принимать пищу и воду.
Пятый канал вчера в 10:22
Политика

Демократы в США хотят добиться публикации разговоров Трампа с Путиным

Демократы в палате представителей конгресса США намерены добиваться обнародования записей разговоров президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил в воскресенье председатель комитета по разведке нижней палаты Адам Шифф.
РИА Новости вчера в 11:36
Происшествия

Полиция Петербурга ищет вандала, оскорбившего Путина и Русский музей

Представителей закона направили на розыск вандала, который оскорбил честь президента России и Русский музей.
Piter.tv вчера в 23:54
Общество

В России изменились правила приема на работу

27 сентября вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с начала следующего года при обращении за государственными услугами россияне смогут не подтверждать свой трудовой стаж документами на бумажном носителе.
Lenta.ru вчера в 05:20
Политика

Партия Курца одержала победу на выборах в парламент Австрии

Австрийская народная партия во главе с Себастьяном Курцем победила на досрочных парламентских выборах.
Российская газета вчера в 16:46
Происшествия

В Чите из горящей пятиэтажки эвакуировали почти 70 человек

К моменту прибытия сотрудников экстренных служб горела квартира на третьем этаже, к дому приставили две пожарные автолестницы, по которым спустились жильцы.
РБК 00:56
Происшествия

В Екатеринбурге один человек погиб при ДТП с внедорожником

Один человек скончался, еще четверо получили травмы и были доставлены в больницу в результате столкновении внедорожника и легковушки на Кольцовском тракте в Екатеринбурге, сообщает отделение пропаганды городского ГИБДД.
РИА Новости 00:53
Экономика

Арендаторы съезжают из торговых помещений в центре Москвы

Нежелание собственников помещений стрит-ритейла идти на уступки вынуждает арендаторов помещений в центре столицы не продлевать договоры.
Москва 24 вчера в 23:51
Авто

Компания АвтоВАЗ напомнила о забытом проекте Lada С

После долгих исследований, целью которых являлось создание модели ВАЗ-2116 Проект C серии 100, в 2006 году дизайнер ОАО «АвтоВАЗ» Александр Колпаков начал работу над экстерьером новинки.
32CARS.ru 28 сентября в 08:41
Футбол

«Витесс» Слуцкого в меньшинстве обыграл «Валвейк»

«Витесс» под руководством российского тренера Леонила Слуцкого в восьмом туре чемпионата Нидерландов на выезде обыграл «Валвейк» со счетом 2:1.
Metaratings вчера в 10:30
Политика

В Кремле намерены отправить в отставку губернатора Иркутской области

В планах Кремля значится увольнение губернатора Иркутской области Сергея Левченко.
Газета.Ru 00:47
Армия и оружие

Китай уличил Россию в нападении на американский авианосец

Описывая возможности недавно испытанных российскими военными противокорабельных крылатых ракет П-700 «Гранит», китайские СМИ выдвинули предположение о том, что Россия активно прорабатывает план потопления американского авианосца.
Avia.pro 28 сентября в 17:31
Общество

Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта

После скандального выступления на Дне города в Самаре певец Дима Билан дал новый бесплатный концерт под названием «Самара, прости меня!».
РБК вчера в 14:22
Футбол

«Спартак» отправил в отставку Кононова

Московский "Спартак" отправил в отставку Олега Кононова с поста главного тренера.
Газета.Ru вчера в 12:36
Политика

Саудовский принц объяснил, почему не удалось отразить атаки на НПЗ

Наследный принц и министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд в интервью программе "60 минут" на американском телеканале CBS объяснил, почему ПВО королевства не смогла отразить атаки на свои нефтяные объекты.
РИА Новости 00:53
Происшествия

В Башкирии школьники взорвали собаку и ее щенков петардами

Мама щенят выскочила из убежища и попала под машину. После этого школьники засунули малышам в пасти петарды и взорвали.
7 новостей 28 сентября в 01:30
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