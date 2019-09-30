Экономика

REGNUMREGNUMЖителей России предупредили о росте цен на молочную продукцию

В России в ноябре стоимость молочной продукции может вырасти на 10%, сообщают 30 сентября «Известия» со ссылкой на комитет по развитию агропромышленного комплекса Московской торгово-промышленной палаты.
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с чего всё началось

Крыночная стоимость: бизнес предупредил о подорожании молочной продукции

Уже в ноябре цены на молочную продукцию могут вырасти на 10%. Об этом предупредили в комитете по развитию АПК Московской торгово-промышленной палаты. Дело в том, что в конце осени запускается электронная ветеринарная сертификация (ЭВС) для готовой молочной продукции.
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Названы причины возможного роста цен на молочную продукцию

РЕН ТВ00:43

Россиянам объяснили причину возможного подорожания молока

Известия10:55

Россиян предупредили о риске резкого скачка цен на молочные продукты

URA.Ruвчера в 19:21
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Автоматически обработано 7015 источников, обновлено в 13:29, Вашингтон
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