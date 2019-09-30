Экономика
ИзвестияЦены на молочную продукцию в России могут вырасти на 10%
В ноябре цены на молочную продукцию могут вырасти на 10%. Об этом предупредили в комитете по развитию АПК Московской торгово-промышленной палаты. Дело в том, что в конце осени запускается заключительный этап электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) для готовой молочной продукции.
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с чего всё началось
Уже в ноябре цены на молочную продукцию могут вырасти на 10%. Об этом предупредили в комитете по развитию АПК Московской торгово-промышленной палаты. Дело в том, что в конце осени запускается электронная ветеринарная сертификация (ЭВС) для готовой молочной продукции.Известиявчера в 17:01
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