Экономика

ИзвестияИзвестияЦены на молочную продукцию в России могут вырасти на 10%

В ноябре цены на молочную продукцию могут вырасти на 10%. Об этом предупредили в комитете по развитию АПК Московской торгово-промышленной палаты. Дело в том, что в конце осени запускается заключительный этап электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) для готовой молочной продукции.
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с чего всё началось

Крыночная стоимость: бизнес предупредил о подорожании молочной продукции

Уже в ноябре цены на молочную продукцию могут вырасти на 10%. Об этом предупредили в комитете по развитию АПК Московской торгово-промышленной палаты. Дело в том, что в конце осени запускается электронная ветеринарная сертификация (ЭВС) для готовой молочной продукции.
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РИА Новости10:04

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Национальная служба новостей09:02

Названы причины возможного роста цен на молочную продукцию

РЕН ТВ00:43

Главные новости к утру 30 сентября

Коммерсантъ00:00

Россиянам объяснили причину возможного подорожания молока

Известия10:55
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