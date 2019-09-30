Экономика
REGNUMЖителей России предупредили о росте цен на молочную продукцию
В России в ноябре стоимость молочной продукции может вырасти на 10%, сообщают 30 сентября «Известия» со ссылкой на комитет по развитию агропромышленного комплекса Московской торгово-промышленной палаты.
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с чего всё началось
Уже в ноябре цены на молочную продукцию могут вырасти на 10%. Об этом предупредили в комитете по развитию АПК Московской торгово-промышленной палаты. Дело в том, что в конце осени запускается электронная ветеринарная сертификация (ЭВС) для готовой молочной продукции.Известиявчера в 17:01
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С космодрома Плесецк проведен учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Тополь-М».
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В преддверии грядущего матча «Арсенал» порадовал своих болельщиков минуткой ностальгии: выложил в свой Твиттер вырезку из матча 2009-го года, где Андрей Аршавин забивает «Манчестеру Юнайтед» гол, спасший «канониров» от проигрыша всухую.
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Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств.
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В США опубликовали видео удара по саудовским нефтяным объектам
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Экономика
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Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
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