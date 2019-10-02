Экономика

REGNUMREGNUMЖителей России предупредили о росте цен на продукты питания

В России рост цен на продукты питания по итогам 2019 года составит 3−3,5%, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Отмечается, заметнее всего вырастут цены на яйца, сахар и мясо птицы.
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с чего всё началось

Цены на продукты к концу года вырастут на 3,5%

По итогам текущего года продукты питания подорожают на 3–3,5%, заметнее всего вырастут цены на яйца, сахар и мясо птицы. Об этом «Известиям» рассказали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). В организации отметили, что такие показатели не превышают уровень инфляции.
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Жителей России предупредили о росте цен на продукты

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Телеканал 360°вчера в 15:49

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Газета.Ruвчера в 13:38
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