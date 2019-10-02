Экономика
REGNUMЖителей России предупредили о росте цен на продукты питания
В России рост цен на продукты питания по итогам 2019 года составит 3−3,5%, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Отмечается, заметнее всего вырастут цены на яйца, сахар и мясо птицы.
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с чего всё началось
По итогам текущего года продукты питания подорожают на 3–3,5%, заметнее всего вырастут цены на яйца, сахар и мясо птицы. Об этом «Известиям» рассказали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). В организации отметили, что такие показатели не превышают уровень инфляции.Известиявчера в 13:00
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Политика
Неизвестный пытался сорвать выступление Толстого в ПАСЕ
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Путин устроил кадровые перестановки в силовых ведомствах
Президент России Владимир Путин провел кадровые перестановки в СК, МВД, МЧС и ФСИН России.
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Соловьев обозвал татарина мразью и разъярил жителей Татарстана
Житель Татарстана обратился с заявлением к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и генпрокурору Юрию Чайке с просьбой завести уголовное дело в отношении теле- и радиоведущего Владимира Соловьева, оскорбившего в прямом эфире его земляка.
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ТАСС 09:47
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Российская газета 01 октября в 23:32
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Врачи неонатологи в пермском роддоме решили массово уволиться из-за того, что им не выплачивают за сверхурочные, об этом заведующая отделением заявила на Youtube-канале «Альянс врачей».
Московский Комсомолец 05:10
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Родные и близкие актрисы Анастасии Заворотнюк, которая в настоящий момент борется с тяжелым заболеванием в одной из столичных клиник, продолжают хранить молчание и не комментируют слухи о состоянии телезвезды.
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Авто
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Разумеется, как и простые X5 и X6, модели М используют BMW Live Cockpit Professional со свежей версией мультимедийного комплекса iDrive, имеющего монитор на 12,3 дюйма.
CarsWeek.ru вчера в 01:05
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Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Известия вчера в 17:50
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Опубликовано фото со съемок сиквела «Аватара»
Фотография со съемочной площадки сиквела фантастического фильма «Аватар» была опубликована в официальном Twitter-аккаунте франшизы.
Rambler News Service 07:49
Экономика
Число личных банкротств в России побило прошлогодний рекорд
Процедура личного банкротства существует с 2015 года, с тех пор число банкротов-физлиц постоянно растет.
РБК 09:00
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Объявлены российские цены и комплектации нового Toyota RAV4
Как стало известно ранее, «пятый» RAV4 получил на российском рынке два новых двигателя семейства Dynamic Force – это 2,0- и 2,5-литровый четырехцилиндровые «атмосферники» мощностью 149 л.с. и 199 л.с. соответственно с комбинированным впрыском и высокой геометрической степень сжатия (13:1). При этом оба охотно «кушают» и 95-й, и 92-й бензин.
Автоновости дня 01 октября в 01:06
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Lenta.ru вчера в 22:19
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Российская авиация присоединилась к ударам по сирийскому городу Кобани
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Ведущий американской сатирической программы The Daily Show на канале Comedy Central Тревор Ной с иронией отнесся к визиту голливудского актера Тома Круза на Украину и его встречу с президентом Владимиром Зеленским.
Газета.Ru 11:33
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Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
"Новая газета" нашла опубликованные снимки бойцов российского спецназа, когда те высаживались на норвежский архипелаг Шпицберген.
Piter.tv вчера в 08:06
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Экспертиза признала невменяемым якутского «шамана» Габышева
20 сентября Минздрав Якутии сообщил, что Габышев направлен в якутский республиканский психоневрологический диспансер, где с ним будут проведены "экспертные мероприятия", однако правозащитники и адвокаты не смогли его найти.
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Путин призвал создать организацию по безопасности в Персидском заливе
Президент России Владимир Путин заявил, что в регионе Персидского залива надо создать с чистого листа организацию по безопасности и сотрудничеству с участием России, Китая, Евросоюза и США.
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Компания HMD Global запустила официальные продажи в России нового кнопочного телефона Nokia 2720 Flip.
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Политика
Путин рассказал об угрозе проникновения в Россию сотен головорезов
Операция ВКС России в Сирии позволила предотвратить инфильтрацию сотен, а может, и тысяч головорезов из Сирии, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.
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Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев опубликовали на своих страницах в Instagram видеозаписи конфликта в одном из ресторанов Москвы.
REGNUM 06:02
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Путин распорядился временно разместить Госдуму в Доме союзов
Российский президент Владимир Путин подписал распоряжение о временном размещении Госдумы и работников аппарата нижней палаты парламента в здании Дома союзов на Большой Дмитровке.
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Происшествия
Самолет МС-21 сломался во время испытательного полета
Во время испытательного полета самолета МС-21 возникла техническая неисправность. Проблема связана с работой стойки шасси.
Коммерсантъ 05:06
Происшествия
В Париже мужчина напал на полицейских в участке
Мужчина с ножом напал на сотрудников полиции в парижском полицейском участке, сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники.
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Армия и оружие
В РФ завершают модернизацию одной из мощнейших пушек в мире
В РФ компания «Уралтрансмаш» проводит завершающий этап работ по модернизации одной из мощнейших пушек в мире.
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Общество
Герцогиня Кембриджская восхитила фанатов своим нарядом
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Sputnik Южная Осетия вчера в 12:13