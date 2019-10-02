По итогам текущего года продукты питания подорожают на 3–3,5%, заметнее всего вырастут цены на яйца, сахар и мясо птицы. Об этом «Известиям» рассказали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). В организации отметили, что такие показатели не превышают уровень инфляции.

с чего всё началось

В России рост цен на продукты питания по итогам 2019 года составит 3−3,5%, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Отмечается, заметнее всего вырастут цены на яйца, сахар и мясо птицы.

Жителей России предупредили о росте цен на продукты питания

Политика Неизвестный пытался сорвать выступление Толстого в ПАСЕ Активист пытался сорвать выступление в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) главы российской делегации Петра Толстого.

Происшествия В Севастополе загорелся находившийся на ремонте ракетный катер Возгорание произошло на находившемся на ремонте ракетном катере Черноморского флота "Шуя" в пятницу, сообщил ТАСС пресс-секретарь 13-го судоремонтного завода флота Сергей Горбачев.

Политика Путин устроил кадровые перестановки в силовых ведомствах Президент России Владимир Путин провел кадровые перестановки в СК, МВД, МЧС и ФСИН России.

Политика Соловьев обозвал татарина мразью и разъярил жителей Татарстана Житель Татарстана обратился с заявлением к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и генпрокурору Юрию Чайке с просьбой завести уголовное дело в отношении теле- и радиоведущего Владимира Соловьева, оскорбившего в прямом эфире его земляка.

Транспорт Станции Фрунзенского радиуса метро в Петербурге открыли для пассажиров Три станции Фрунзенского радиуса метрополитена - "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" - открыты в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС.

Шоу-бизнес Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.

Здоровье Врачи больницы в Перми решили массово уволиться Врачи неонатологи в пермском роддоме решили массово уволиться из-за того, что им не выплачивают за сверхурочные, об этом заведующая отделением заявила на Youtube-канале «Альянс врачей».

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк появится на ТВ Родные и близкие актрисы Анастасии Заворотнюк, которая в настоящий момент борется с тяжелым заболеванием в одной из столичных клиник, продолжают хранить молчание и не комментируют слухи о состоянии телезвезды.

Авто BMW представил «заряженные» модели X5 M и X6 M Разумеется, как и простые X5 и X6, модели М используют BMW Live Cockpit Professional со свежей версией мультимедийного комплекса iDrive, имеющего монитор на 12,3 дюйма.

Кино Опубликовано фото со съемок сиквела «Аватара» Фотография со съемочной площадки сиквела фантастического фильма «Аватар» была опубликована в официальном Twitter-аккаунте франшизы.

Экономика Число личных банкротств в России побило прошлогодний рекорд Процедура личного банкротства существует с 2015 года, с тех пор число банкротов-физлиц постоянно растет.

Авто Объявлены российские цены и комплектации нового Toyota RAV4 Как стало известно ранее, «пятый» RAV4 получил на российском рынке два новых двигателя семейства Dynamic Force – это 2,0- и 2,5-литровый четырехцилиндровые «атмосферники» мощностью 149 л.с. и 199 л.с. соответственно с комбинированным впрыском и высокой геометрической степень сжатия (13:1). При этом оба охотно «кушают» и 95-й, и 92-й бензин.

Происшествия Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.

Политика СМИ высмеяли Трампа за визит Тома Круза на Украину Ведущий американской сатирической программы The Daily Show на канале Comedy Central Тревор Ной с иронией отнесся к визиту голливудского актера Тома Круза на Украину и его встречу с президентом Владимиром Зеленским.

Политика Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии "Новая газета" нашла опубликованные снимки бойцов российского спецназа, когда те высаживались на норвежский архипелаг Шпицберген.

Происшествия Экспертиза признала невменяемым якутского «шамана» Габышева 20 сентября Минздрав Якутии сообщил, что Габышев направлен в якутский республиканский психоневрологический диспансер, где с ним будут проведены "экспертные мероприятия", однако правозащитники и адвокаты не смогли его найти.

Политика Путин призвал создать организацию по безопасности в Персидском заливе Президент России Владимир Путин заявил, что в регионе Персидского залива надо создать с чистого листа организацию по безопасности и сотрудничеству с участием России, Китая, Евросоюза и США.

Гаджеты В России представили необычный кнопочный телефон Nokia с WhatsApp Компания HMD Global запустила официальные продажи в России нового кнопочного телефона Nokia 2720 Flip.

Политика Путин рассказал об угрозе проникновения в Россию сотен головорезов Операция ВКС России в Сирии позволила предотвратить инфильтрацию сотен, а может, и тысяч головорезов из Сирии, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

Единоборства Емельяненко и Кокляев опубликовали видео конфликта в ресторане Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев опубликовали на своих страницах в Instagram видеозаписи конфликта в одном из ресторанов Москвы.

Политика Путин распорядился временно разместить Госдуму в Доме союзов Российский президент Владимир Путин подписал распоряжение о временном размещении Госдумы и работников аппарата нижней палаты парламента в здании Дома союзов на Большой Дмитровке.

Происшествия Самолет МС-21 сломался во время испытательного полета Во время испытательного полета самолета МС-21 возникла техническая неисправность. Проблема связана с работой стойки шасси.

Происшествия В Париже мужчина напал на полицейских в участке Мужчина с ножом напал на сотрудников полиции в парижском полицейском участке, сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники.

Армия и оружие В РФ завершают модернизацию одной из мощнейших пушек в мире В РФ компания «Уралтрансмаш» проводит завершающий этап работ по модернизации одной из мощнейших пушек в мире.