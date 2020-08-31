Жителей России предупредили о сильных морозах зимой
Москва, 31 августа 2020, 08:08 — REGNUM В России предстоящая зима с долей вероятности в 90% будет «суровой», рассказала климатолог Екатерина Пестрякова.В источнике
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Климатолог: когда в России ударят первые морозы
Климатолог считает, что грядущая зима с высокой вероятностью окажется суровой. Первые морозы могут прийти уже в начале ноября. Россиянам придется достать шубы из шкафов, рассказала URA.RU метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова.
URA.Ruвчера в 10:33
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