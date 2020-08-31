Бурение в Черном море могло обойтись «Роснефти» в $130 млн

Бурение в Черном море могло обойтись "Роснефти" в $130 млн Как стало известно "Ъ", "Роснефть" в условиях санкций сама покрыла издержки совместных предприятий по разработке шельфа с итальянской Eni, хотя в 2013 году заявляла, что расходы на геологоразведку будет нести партнер.