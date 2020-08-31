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REGNUM
REGNUM

Жителей России предупредили о сильных морозах зимой

Москва, 31 августа 2020, 08:08 — REGNUM В России предстоящая зима с долей вероятности в 90% будет «суровой», рассказала климатолог Екатерина Пестрякова.В источнике
С чего всё началось
URA.Ru

Климатолог: когда в России ударят первые морозы

Климатолог считает, что грядущая зима с высокой вероятностью окажется суровой. Первые морозы могут прийти уже в начале ноября. Россиянам придется достать шубы из шкафов, рассказала URA.RU метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова.
URA.Ruвчера в 10:33
Подробнее о событии
РБК

Климатолог заявила о грядущей «суровой зиме» в России

РБК22:44
Царьград

Климатолог рассказал, когда в России наступит зима: "Будет суровой, но…"

Царьград22:16
РЕН ТВ

Вероятность 90%: россиянам предрекли «суровую» зиму

РЕН ТВ22:15
РИА Новости

Россиян предупредили о суровой зиме

РИА Новости21:31
Газета.Ru

Климатолог рассказала, какую зиму ждать россиянам

Газета.Ruвчера в 16:56
Ридус

Климатолог предсказала, какой в России будет грядущая зима

Ридусвчера в 11:48
URA.Ru

Климатолог: когда в России ударят первые морозы

URA.Ruвчера в 10:33

Готовящийся к отставке Абэ намерен в течение дня позвонить Путину

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который на прошлой неделе объявил о своем намерении уйти в отставку, планирует позвонить президенту России Владимиру Путину в течение дня, чтобы лично уведомить его о своем решении.
Известия22:46
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Штормовое предупреждение объявлено в Приморье

В Приморье объявлено штормовое предупреждение из-за мощного тайфуна "Майсак", который будет оказывать влияние на погоду ночью и днём 3 сентября, а также ночью 4 сентября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.
Владивосток-Новости01:42
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Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе

Риск заражения COVID-19 все еще сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребенка в школу - рассказать об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости20:16
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На Украине заговорили о возобновлении производства вакцин

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране нет технических возможностей для исследований и разработки любых вакцин, в том числе против коронавируса, однако на данный момент ведется подготовка к массовому производству.
Известия22:55

Заболеваемость коронавирусом в Забайкалье за месяц выросла в 2 раза

Руководитель управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светлана Лапа на совещании в правительстве региона 31 августа сообщила, что в крае отмечается рост заболеваемости коронавирусом после третьего этапа снятия ограничений — за месяц заболеваемость выросла в 2,3 раза.
Чита.Ру23:17

Бурение в Черном море могло обойтись «Роснефти» в $130 млн

Бурение в Черном море могло обойтись "Роснефти" в $130 млн Как стало известно "Ъ", "Роснефть" в условиях санкций сама покрыла издержки совместных предприятий по разработке шельфа с итальянской Eni, хотя в 2013 году заявляла, что расходы на геологоразведку будет нести партнер.
Коммерсантъ17:59
8

Путин и Лукашенко договорились в ближайшие недели встретиться в Москве

"В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Белоруссия Александра Лукашенко с днем рождения", - сообщила пресс-служба Кремля, добавив, что лидеры двух стран договорились в ближайшие недели провести встречу в Москве, передает ТАСС.
Газета.Ruвчера в 06:19
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Суд в Харькове арестовал 16 подозреваемых в нападении на автобус

Суд в Харькове арестовал еще 7 подозреваемых в нападении на автобус с членами общественного движения "Патриоты - За жизнь", таким образом арестованы все 16 подозреваемых, передает в воскресенье пресс-служба Нацполиции области.
РИА Новостивчера в 10:40
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Фомин и Соболев вызваны в сборную России по футболу

Москва, 30 августа 2020, 23:00 — REGNUM В национальную сборную России по футболу вызваны полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин и нападающий столичного «Спартака» Александр Соболев для подготовки к предстоящим матчам Лиги наций УЕФА с командами Сербии и Венгрии.
REGNUMвчера в 16:00
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