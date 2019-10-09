Здоровье
REGNUMЖителей России призвали не перегреваться
Слишком высокая или слишком низкая температура в квартире может оказаться вредной для здоровья, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Так, если в доме слишком жарко, это перегружает сердечно-сосудистую систему.
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с чего всё началось
В холодное время года оптимальная температура в квартире должна составлять плюс 18–24 градуса, а в теплое — плюс 20–28 градусов, следует из рекомендаций Роспотребнадзора.РБКвчера в 01:50
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Здоровье
Глава онкоцентра Блохина рассказал о сокращениях
Ранее Стилиди рассказал, что директор института получает 180 тысяч рублей в месяц, его заместители — до 220 тысяч, а врачи — от 160 до 300 тысяч рублей.
Армия и оружие
Киев обвинил ополчение Донбасса в обстрелах
Киев однажды за сутки обстрелял позиции ополчения Луганской народной республики, сообщили представители ДНР.
Экономика
В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло
Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового.
Политика
В Европарламенте призвали бороться с «дезинформацией России»
В Европарламенте призвали разработать стратегию борьбы с "дезинформацией" со стороны России. Об этом сказано в резолюции ЕП, передает RT.
Гаджеты
«Яндекс» представил мини-версию «Яндекс.Станции»
Компания «Яндекс» представила новую умную колонку с голосовым помощником Алисой «Яндекс.Станцию.Мини».
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Политика
Возможности Украины достичь стандартов НАТО подверглись сомнению
Украине вряд ли удастся достичь стандартов НАТО к концу 2020 года.
Здоровье
В России прооперировали девочку из США
Происшествия
В Сети появился предполагаемый манифест стрелка из Галле
Житель немецкого города Галле, напавший на местную синагогу и турецкую закусочную, по всей видимости, ранее опубликовал свой "манифест".
Политика
Комитет Госдумы внесёт поправки в бюджет об индексации зарплат военным
Комитет Госдумы по обороне внесёт ко второму чтению проекта бюджета на 2020 год поправки об индексации зарплат действующим военным и военным пенсионерам с 1 января.
Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
Ранее в ведомстве напомнили, что выходные в честь Дня народного единства станут последними длинными выходными в году.
Финансы
ПФР спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров прогнозируется на уровне 16,4 тыс. рублей в 2020 году, заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
Политика
Владимир Путин рассказал о справедливой зарплате медработников
Говоря о подготовленных мерах по модернизации первичного звена здравоохранения в целом, Медведев сообщил, что "все эти решения уже с сегодняшнего дня начинают действовать".
Армия и оружие
Трамп подтвердил, что США вывезли из Сирии двух опаснейших боевиков
Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США вывезли из Сирии двух особо опасных боевиков ИГ.
Авто
Компания Toyota представила новый внедорожный минивэн Granace
Официальная презентация нового Toyota Granace пройдет на стенде Toyota Auto Body на 46-м Токийском автосалоне в через несколько дней.
Происшествия
В Иркутске произошло землетрясение
Культура
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
Единоборства
Чазз Уизерспун станет соперником для Александра Усика
Экономика
Названа численность мигрантов в России
В 2019 году число приехавших в Россию мигрантов должно стать рекордным, полагают исследователи из РЭУ им. Плеханова.
Футбол
Телеведущая прокомментировала просьбу фанатов «Наполи» показать грудь
Телеведущая из Италии Дилетта Леотта прокомментировала эпизод с просьбой болельщиков «Наполи» показать грудь.
Транспорт
Россия защищается от европейских лоукостеров
В Москву летает четвертый европейский лоукостер – Wizz Air: из Будапешта и Лондона (его «дочка» Wizz Air UK).
Происшествия
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
Футбол
Гвардиола пообещал уйти из «Манчестер Сити» в случае неудач
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал испанским журналистам, что в случае провала и неудач с «горожанами», он не будет ждать подходящего момента, а сразу же покинет английскую команду — Председатель совета директоров «Манчестер Сити» в курсе, что я уйду, если что-то пойдет не по плану или мы перестанем добиваться желаемого результата.
Футбол
Российская сборная сыграет в «Лужниках» с командой Шотландии
Российская футбольная сборная проведет 10 октября отборочный матч с Шотландией в рамках квалификации чемпионата Европы 2020 года на московском стадионе "Лужники".
Армия и оружие
Россия подняла в воздух десятки истребителей
Десятки военных самолетов Воздушно-космических сил России подняты в воздух, чтобы отразить атаку условного противника, рассказали «Звезде» в пресс-службе Западного военного округа.
Политика
Памфилова рассказала Путину о цинизме и нарушениях на выборах
Наиболее проблемными стали Москва и Санкт-Петербург, а выборы в Петербурге Памфилова и вовсе сочла "беспрецедентными по цинизму и нарушениям".