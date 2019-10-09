Здоровье

REGNUMREGNUMЖителей России призвали не перегреваться

Слишком высокая или слишком низкая температура в квартире может оказаться вредной для здоровья, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Так, если в доме слишком жарко, это перегружает сердечно-сосудистую систему.
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с чего всё началось
В холодное время года оптимальная температура в квартире должна составлять плюс 18–24 градуса, а в теплое — плюс 20–28 градусов, следует из рекомендаций
 Роспотребнадзора.
РБКвчера в 01:50

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Названа оптимальная температура в квартирах

Газета.Ruвчера в 03:02

Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в квартирах

РИА Новостивчера в 00:04

Эксперты Роспотребнадзора назвали оптимальную температуру воздуха в квартирах

ФАНвчера в 01:26

Специалисты рассказали, какой должна быть температура в квартире

РЕН ТВвчера в 00:50

Эксперты определили оптимальную для здоровья температуру в квартирах

ФедералПрессвчера в 00:42

Роспотребнадзор назвал оптимальную температуру воздуха в квартире

Телеканал 360°вчера в 00:41

Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в доме

РБКвчера в 01:50
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
Космос

Ракета «Протон-М» успешно вывела спутники на орбиту

Российская газета вчера в 23:12
Политика

Оскорбившая жителей Тулуна экс-чиновница устроилась на новую работу

Бывшая начальница пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич нашла новую работу.
Дни.ру вчера в 04:00
Политика

Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 09:54
Происшествия

Жителя Ростовской области осудили за шпионаж в пользу Украины

Житель поселка Чертково Ростовской области Владимир Моргунов признан виновным в государственной измене и шпионаже в пользу Украины.
Российская газета вчера в 07:52
Общество

Иркутский губернатор предложил поднять свой оклад на 44%

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко внес в законодательное собрание законопроект, свидетельствуют документы, размещенные в автоматизированной системе «Электронный парламент».
РБК вчера в 15:03
Музыка

Хаски выпустил клип в честь дня рождения Путина

Рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов) выпустил клип на новую версию песни "Седьмое октября".
Piter.tv вчера в 09:36
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк госпитализировали в центр для тяжелобольных

Сегодня стало известно, что "прекрасная няня" продолжила лечение в реабилитационной клинике для тяжелобольных пациентов.
1pnz.ru вчера в 08:37
Единоборства

Чазз Уизерспун станет соперником для Александра Усика

Sports.ru 08 октября в 15:36
Политика

В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии

Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил Владимир Шаманов, глава комитета Госдумы по обороне, передаёт РБК.
REGNUM вчера в 21:41
Происшествия

В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей

В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.
REGNUM 08 октября в 04:28
Культура

Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН

Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости вчера в 09:54
Хоккей

Два очка Проворова помогли «Филадельфии» обыграть «Нью-Джерси»

Российский хоккеист Иван Проворов набрал в этом матче два очка, что помогло ему набрать 100 очков в НХЛ.
Газета.Ru вчера в 22:45
Игры

Call of Duty: Modern Warfare потребует 175 ГБ свободного места на ПК

Игра займет 175 ГБ на жестком диске — больше, чем Red Dead Redemption 2. Шутер также потребует не менее 8 ГБ оперативной памяти, процессор не хуже Intel i3-4340 или AMD FX-6300, а также видеокарту NVIDIA GeForce GTX 670/1650 или аналогичную AMD Radeon HD 7950.
CyberSport.ru вчера в 10:42
Политика

Власти Ирана отпустили российскую журналистку Юлию Юзик

РИА Новости вчера в 19:13
Политика

Байден поддержал импичмент президенту США, Трамп его высмеял

Запуск процедуры импичмента президенту США поддержал бывший вице-президент, демократ Джо Байден.
Вести.Ru вчера в 15:30
Происшествия

Суд отказал в восстановлении на службу участнику задержания журналиста

Суд отказал в восстановлении на службу участнику задержания журналиста Мосгорсуд отказал в восстановлении в должности бывшему сотруднику УВД по Западному округу столицы Роману Феофанову, который ранее был уволен по отрицательным мотивам за участие в вызвавшем огромный резонанс задержании журналиста Ивана Голунова.
Коммерсантъ вчера в 11:46
Авто

Обнаружен склад, где Nissan Skyline продают за «гроши»

В Японии обнаружен необычный склад, где можно купить Nissan Skyline в прекрасном состоянии по неприлично низким ценам.
SpeedMe вчера в 16:31
Политика

Фонд Навального признан иностранным агентом

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального включен в список иностранных агентов.
Lenta.ru вчера в 05:27
Общество

В России могут начать наказывать родителей курящих детей

Родителей несовершеннолетних детей могут начать привлекать к административной ответственности.
РИА Новости вчера в 18:20
Футбол

Сборные Германии и Аргентины сыграли вничью

В Дортмунде состоялся товарищеский матч между футболистами Германии и Аргентины.
Вести.Ru вчера в 17:16
Политика

Депутат Юмашева рассказала о допросе ФБР в аэропорту Нью-Йорка

Допрос ФБР в аэропорту Нью-Йорка депутат Госдумы Инга Юмашева назвала «неприятным явлением».
Телеканал 360° 08 октября в 03:05
Происшествия

В Таганроге уволили сотрудницу детсада за объяснение «Конька-Горбунка»

РБК вчера в 19:28
Гаджеты

Новый смартфон представил создатель Android

Aobe.ru вчера в 16:11
Политика

Bloomberg узнал о планах США заключить валютное соглашение с Китаем

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность заключения валютного соглашения с Китаем, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на несколько источников.
Ведомости вчера в 22:31
Экономика

AliExpress запустит в России онлайн-магазин электроники Molnia

AliExpress запускает онлайн-магазин по продаже электроники в России под названием Molnia Electronics, в нем будет продаваться техника преимущественно китайских производителей, сообщил РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.
Коммерсантъ вчера в 10:16
Экономика

«Роснефть» и «Нефтегазхолдинг» могут продать долю проекта в Арктике

Компании «Роснефть» и «Нефтегазхолдинг» рассматривают возможность продать миноритарную долю в нефтяном проекте «Восток ойл» в Арктике.
News.ru вчера в 22:45
Политика

Меркель и Зеленский оценили возможность нормандской встречи

RT на русском вчера в 15:20
Политика

Зеленский и глава МИД Нидерландов обсудили дело МН17

О ходе расследования катастрофы самолёта Boeing 777 рейса МН17, которая произошла в 2014 г. над территорией Донецкой области, поговорили украинский президент Владимир Зеленский и голландский министр иностранных дел Стеф Блок, сообщили в пресс-службе главы Украины.
REGNUM вчера в 22:14
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова покинула шоу «Уральские пельмени»

Телепрограмма вчера в 08:44
Политика

«Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа

«Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объёмы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы её занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — заявил Коболев, отметив, что не понимает, по какой причине украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.
RT на русском вчера в 05:43
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