с чего всё началось

Слишком высокая или слишком низкая температура в квартире может оказаться вредной для здоровья, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Так, если в доме слишком жарко, это перегружает сердечно-сосудистую систему.

Интернет Аналитики ждут появления стандарта 6G Аналитики ждут появления стандарта 6G Сети связи 5G, которые еще только начинают запускаться в отдельных странах, уже к 2028 году с трудом будут справляться с растущим объемом передачи данных, прогнозирует Bank of America Merrill Lynch (BofA).

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Политика В Госдуме заявили об игнорировании кабмином просьб о поддержке армии Комитет Государственной думы по обороне считает, что правительство игнорирует его рекомендации, касающиеся поддержки потребностей армии.

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Политика Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.

Авто В Минске представлен кроссовер Geely SX11 и седан Geely GE Компания Geely представила в Минске новые кроссовер SX11 и седан GE.

Экономика В Белоруссии оценили потери от налогового манёвра России Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович рассказал, какие потери понесёт белорусская сторона от налогового манёвра России в нефтяной сфере.

Армия и оружие В США придумали план сдерживания России в Черном море «Черноморский регион занимает видное место в главной цели России по восстановлению влияния и контроля на ее периферии», — отмечается в докладе.

Политика Зеленский обвинил Порошенко в подготовке нового Майдана Президент Украины Владимир Зеленский обвинил своего предшественника Петра Порошенко в попытке возглавить новый Майдан.

Происшествия В подмосковных Химках обнаружили тела двух стюардов «России» Полицейские обнаружили в съемной квартире в подмосковных Химках тела двух стюардов авиакомпании «Россия».

Экономика В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового.

Политика Польша вопреки запрету роет канал на Балтике в обход России В польском Эльблонге подписан контракт на сооружение канала, который свяжет город с Балтийским морем.

Здоровье Для устранения дефицита врачей в России могут привлечь мигрантов Минздрав России предложил привлекать иностранных граждан для решения проблемы нехватки врачей, сообщили «Известия».

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Политика Зеленский собрал журналистов на фудкорте Зеленский будет отвечать на вопросы в течение целого дня 10 октября на территории фудкорта Kyiv Food Market.

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Транспорт СМИ узнали об условиях введения режима открытого неба в Петербурге Источники издания в Минтрансе заявляют, что ведомство поддерживает введение режима открытого неба в Петербурге именно на таких условиях.

Шоу-бизнес Сергей Жигунов рассказал, что Заворотнюк выписалась и находится дома Режиссер и актер Сергей Жигунов рассказал, что актриса Анастасия Заворотнюк выписалась из столичной клиники и сейчас уже находится у себя дома.