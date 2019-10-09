Здоровье
REGNUMЖителей России призвали не перегреваться
Слишком высокая или слишком низкая температура в квартире может оказаться вредной для здоровья, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Так, если в доме слишком жарко, это перегружает сердечно-сосудистую систему.
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с чего всё началось
В холодное время года оптимальная температура в квартире должна составлять плюс 18–24 градуса, а в теплое — плюс 20–28 градусов, следует из рекомендаций Роспотребнадзора.РБКвчера в 01:50
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Происшествия
Украинская девочка родила в 12 лет и отказалась от ребенка
В украинском городе Ровно 12-летняя девочка родила ребенка.
Lenta.ru 03:55
Интернет
Аналитики ждут появления стандарта 6G
Аналитики ждут появления стандарта 6G Сети связи 5G, которые еще только начинают запускаться в отдельных странах, уже к 2028 году с трудом будут справляться с растущим объемом передачи данных, прогнозирует Bank of America Merrill Lynch (BofA).
Коммерсантъ вчера в 18:19
Общество
Туалеты на вокзалах станут бесплатными с 2020 года
Туалеты на железнодорожных вокзалах дальнего следования станут бесплатными с 2020 года, сообщает АГН Москва со ссылкой на пресс-службу дирекции ЖД вокзалов.
Национальная служба новостей 08 октября в 06:13
Политика
В Госдуме заявили об игнорировании кабмином просьб о поддержке армии
Комитет Государственной думы по обороне считает, что правительство игнорирует его рекомендации, касающиеся поддержки потребностей армии.
RT на русском 00:03
Политика
Зеленский оценил возможность встречи с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным не планируется, поскольку «все против».
RT на русском 04:03
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Авто
В Минске представлен кроссовер Geely SX11 и седан Geely GE
Компания Geely представила в Минске новые кроссовер SX11 и седан GE.
Автоновости дня вчера в 05:04
Экономика
В Белоруссии оценили потери от налогового манёвра России
Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович рассказал, какие потери понесёт белорусская сторона от налогового манёвра России в нефтяной сфере.
RT на русском 03:57
Здоровье
В России прооперировали девочку из США
ПроТуймазы вчера в 01:02
Армия и оружие
В США придумали план сдерживания России в Черном море
«Черноморский регион занимает видное место в главной цели России по восстановлению влияния и контроля на ее периферии», — отмечается в докладе.
Lenta.ru 07 октября в 04:44
Политика
Зеленский обвинил Порошенко в подготовке нового Майдана
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил своего предшественника Петра Порошенко в попытке возглавить новый Майдан.
Lenta.ru 03:56
Происшествия
В подмосковных Химках обнаружили тела двух стюардов «России»
Полицейские обнаружили в съемной квартире в подмосковных Химках тела двух стюардов авиакомпании «Россия».
РБК 04:22
Футбол
Шюррле оценил московские пробки
RT на русском вчера в 16:53
Экономика
В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло
Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового.
Коммерсантъ 01:12
Политика
Польша вопреки запрету роет канал на Балтике в обход России
В польском Эльблонге подписан контракт на сооружение канала, который свяжет город с Балтийским морем.
Русская Планета вчера в 11:08
Здоровье
Для устранения дефицита врачей в России могут привлечь мигрантов
Минздрав России предложил привлекать иностранных граждан для решения проблемы нехватки врачей, сообщили «Известия».
Коммерсантъ 01:53
Армия и оружие
Турция начала военную операцию на севере Сирии
DP.RU вчера в 09:26
Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru вчера в 11:06
Политика
Зеленский назвал «уставшими» отношения Украины и США
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что отношения между США и Украиной в настоящее время «уставшие», а телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом, который оказался причиной скандала, никак не мог повлиять на них.
RT на русском 03:37
Политика
Зеленский собрал журналистов на фудкорте
Зеленский будет отвечать на вопросы в течение целого дня 10 октября на территории фудкорта Kyiv Food Market.
Газета.Ru 03:03
Авто
В Японии нашли склад, где Nissan Skyline продают дешевле нового iPhone
В Японии обнаружен необычный склад, где можно купить Nissan Skyline в прекрасном состоянии по неприлично низким ценам.
SpeedMe вчера в 16:31
Хоккей
В Нижнем Новгороде открывается форум «Россия – спортивная держава»
В Нижнем Новгороде 10 октября открывается Международный форум «Россия — спортивная держава».
REGNUM 02:24
Политика
Миллер обсудил с представителем кабмина ФРГ транзит газа через Украину
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер провёл в Москве встречу с уполномоченным федерального правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее.
RT на русском вчера в 06:50
Транспорт
СМИ узнали об условиях введения режима открытого неба в Петербурге
Источники издания в Минтрансе заявляют, что ведомство поддерживает введение режима открытого неба в Петербурге именно на таких условиях.
Известия 03:18
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов рассказал, что Заворотнюк выписалась и находится дома
Режиссер и актер Сергей Жигунов рассказал, что актриса Анастасия Заворотнюк выписалась из столичной клиники и сейчас уже находится у себя дома.
Ugpressa.ru 03:23
Футбол
Кавани и Тиаго Силва смогут покинуть «ПСЖ» на правах свободных агентов
Как сообщает ESPN, по окончании текущего сезона у обоих истекает срок действующего соглашения с французским клубом, однако руководство ПСЖ до сих пор не предложило игрокам нового контракта и, видимо, не намерено этого делать в дальнейшем.
Советский спорт вчера в 11:27
Происшествия
В Кургане обнаружили подпольный крематорий
Аргументы недели вчера в 05:18