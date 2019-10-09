Здоровье

REGNUMREGNUMЖителей России призвали не перегреваться

Слишком высокая или слишком низкая температура в квартире может оказаться вредной для здоровья, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Так, если в доме слишком жарко, это перегружает сердечно-сосудистую систему.
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с чего всё началось
В холодное время года оптимальная температура в квартире должна составлять плюс 18–24 градуса, а в теплое — плюс 20–28 градусов, следует из рекомендаций
 Роспотребнадзора.
РБКвчера в 01:50

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Названа оптимальная температура в квартирах

Газета.Ruвчера в 03:02

Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в доме

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Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в квартирах

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Роспотребнадзор назвал оптимальную температуру воздуха в квартире

Телеканал 360°вчера в 00:41

Эксперты Роспотребнадзора назвали оптимальную температуру воздуха в квартирах

ФАНвчера в 01:26
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