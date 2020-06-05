Общество

Заря КубаниЗаря КубаниРоссиян ждут две короткие рабочие недели в июне

Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы. Сначала россиян ожидают выходные с 12 по 14 июня. При этом продолжительность трудового дня 11 июня сокращается на час.
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Как в июне будет рассчитываться заработная плата в связи с праздничными выходными

Телеканал Санкт-Петербург05 июня в 07:52

Тройной оклад за выходные? Как оплатят работу в июне

Life.ru05 июня в 02:00

Россиянам напомнили о двух сокращенных рабочих неделях в июне

Петербургский дневник05 июня в 00:32

Роструд: две рабочие недели в июне будут сокращёнными

ZAB.RU04 июня в 21:31

Как оплатят нерабочие и праздничные дни в июне, рассказал Роструд

ВЕСТИ: Приморье04 июня в 20:40

Приморцев ждут две короткие рабочие недели в июне

Владивосток-Новости04 июня в 20:32

Две сокращенные недели ждут сахалинцев в июне

АСТВ04 июня в 17:12
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Россиян ждут две короткие рабочие недели

Ялуторовск Знает05 июня в 00:38
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 02:05, Ашберн
Происшествия

Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве

Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщили в столичном управлении МВД.
Коммерсантъ вчера в 18:31
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Происшествия

В США автомобиль въехал в протестующих

Ранее в американском Миннеаполисе водитель грузовика почти въехал в толпу демонстрантов, участвующих в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 01:43
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Общество

В России может появиться минимальная почасовая оплата труда

Депутаты ЛДПР направили в правительство законопроект, который вводит нижний порог почасовой оплаты труда для работающих неполный день и по срочным договорам.
Газета.Ru 01:19
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Религия

Православные христиане отмечают День Святого Духа 8 июня

Известия вчера в 18:53
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Политика

Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики.
RT на русском 06 июня в 09:59
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Футбол

«Манчестер Юнайтед» возродит интерес к ван де Беку

«Манчестер Юнайтед» возродит интерес к полузащитнику «Аякса» Донни ван де Беку этим летом, сообщает авторитетное издание The Times.
Евро-футбол.ру вчера в 04:18
Экономика

В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
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Экономика

Россияне стали чаще пользоваться системой быстрых платежей

Коронавирус ускорил развитие системы быстрых платежей (СБП).
Известия вчера в 12:00
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Общество

В Мурманской области сняли часть ограничений из-за коронавируса

"Въезжающие в Мурманскую область из других регионов могут не уходить на двухнедельный карантин, если: находились в обсервации непосредственно перед приездом и имеют подтверждающую справку из обсерватора, сдали тест на коронавирус в первые три дня после въезда и получили отрицательный результат, переболели коронавирусом и имеют подтверждающие медицинские документы", - пояснил Чибис.
РИА Новости 01:38
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Политика

Обнуление президентских сроков с опозданием внесли на сайт голосования

В первоначальной версии сайта для электронного голосования по внесению поправок в Конституцию (2020og.ru) не были упомянуты изменения в ст. 81, которые позволяют действующему президенту вновь участвовать в выборах, сообщают «Ведомости».
РБК вчера в 23:27
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Происшествия

Группа разбора: велосипедист-суицидник подставился под автомобиль, но крайним может стать водитель

Пересекать дорогу в седле велосипедистам прямо запрещает пункт 24.8 ПДД: для этого нужно спешиваться и идти в статусе пешехода.
НГС.Кемерово вчера в 21:00
Культура

Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров

Газета.Ru вчера в 15:38
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Единоборства

Американский боец UFC Стерлинг бросил вызов Петру Яну

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Альджамейн Стерлинг бросил вызов россиянину Петру Яну.
Газета.Ru вчера в 01:16
Происшествия

Экс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося

Бывшая дознавательница из Уфы, ставшая потерпевшей по делу о групповом изнасиловании, в эфире телеканала НТВ рассказала о произошедшем.
РИА Новости вчера в 09:15
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Политика

Жителей Белоруссии задумали оградить от «вредной» информации

Министр уверен, что от распространения информации зависит дальнейшая судьба всего государства, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал СТВ.
ФедералПресс вчера в 15:42
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Общество

Онищенко рассказал о вреде антисептиков

Ранее дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова рассказала о нескольких правилах, которые помогают избежать вредного воздействия антисептиков и длительного ношения одноразовых перчаток.
Известия 00:08
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Армия и оружие

На Украине рассказали о возможности США «ударить» по Сибири

Газета.Ru 01:50
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Происшествия

В Монреале полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих

Как сообщается, акция протеста в Монреале прошла мирно, однако полицейские были вынуждены применить слезоточивый газ для разгона протестующих, которые решили не расходиться после завершения мероприятия.
РИА Новости 01:36
Экономика

Топ-менеджерам госкомпаний захотели сократить зарплаты

По словам собеседников издания, правительство намерено оптимизировать и унифицировать уровень зарплат, привязав его к короткому перечню показателей эффективности (KPI).
Lenta.ru 00:16
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Экономика

В Совфеде предлагают возобновить выпуск Ту-334 из-за «недостатков SSJ-100»

Как отмечало издание, пассажирский лайнер стал конкурентом самолета Sukhoi Superjet 100, в связи с чем его серийное производство так и не было организовано.
ТАСС 01:03
Шоу-бизнес

Панин ответил на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

Сообщения о скандале на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова — «вранье от первой до последней буквы», заявил актер Алексей Панин.
РБК вчера в 14:41
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Общество

Росавиация предложит возобновить авиасообщение с Европой и Китаем

Росавиация предложит возобновить авиасообщение в первую очередь со странами Европы, включая Турцию, а также с Китаем и Южной Кореей.
Lenta.ru вчера в 10:05
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Общество

Племянница Скрипаля не поверила в его переезд в Новую Зеландию

Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что не знает о возможном переезде ее дяди и его дочери Юлии в Новую Зеландию.
Известия вчера в 08:01
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Экономика

Sohu: Китай распродает госдолг США из-за обесценивания доллара

Инвесторы из Китая спешат избавиться от активов США, продавая долговые облигации и недвижимость.
Народные новости 06 июня в 02:38
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Происшествия

Журналисты опубликовали новое видео со свидетелями крушения MH17

Создатели платформы для независимых журналистов Bonanza Media, Яна Ерлашова и Макс ван дер Верфф, автор документального фильма об авиакатастрофе малайзийскиого Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году, опубликовали в YouTube новое видео со свидетелями крушения самолета.
РИА Новости вчера в 19:07
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Музыка

Лоза ответил Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»

Музыкант и композитор Юрий Лоза вновь раскритиковал коллегу Филиппа Киркорова, назвавшего его «аппендицитом».
ФАН 01:59
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Общество

В Петербурге разрешили открыться непродовольственным магазинам

Как стало известно в пятницу, 5 июня, власти Петербурга разрешили возобновить работу непродовольственных магазинов, автосалонов и организаций-застройщиков.
Форпост Северо-Запад 05 июня в 12:58
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Политика

Экс-министр Украины заявила о невозможности возврата Донбасса

Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что Украина никогда не сможет вернуть Донбасс в состав своих территорий, пока у власти остаются нынешние элиты.
Газета.Ru вчера в 22:52
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Спорт

Австралийская гонщица ушла из спорта и стала порноактрисой

Гонщица из Австралии Рени Грейси решила кардинально поменять свою сферу деятельности, и стала порноактрисой.
Discover24 05 июня в 12:33
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Фигурное катание

Переход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко подтверждён официально

Президиум Федерации фигурного катания Москвы утвердил переход двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой и Вероники Жилиной из школы «Самбо-70» в академию Евгения Плющенко.
Чемпионат вчера в 15:05
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