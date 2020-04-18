Коронавирус
РИА НовостиЖителей Татарстана обязали носить маски в магазинах
Ранее постановлением правительства Татарстана была запрещена перевозка пассажиров в такси без использования масок или респираторов водителем и всеми пассажирами.
Читать в источнике
Оценить93
Подробнее о событии
Показать все источники
Татарстанцам запретили находиться в магазине и общественном транспорте без маски
Казанский репортер11:09
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 15:58, Ашберн
Общество
Московские власти раскрыли долю бессимптомных носителей коронавируса
У 60 процентов заразившихся коронавирусом москвичей заболевание протекает бессимптомно, заявил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун в интервью программе "Время" на Первом канале.
РИА Новости 15:27
Политика
Российское посольство в Праге сменило свой почтовый адрес
Как пишет чешское интернет-издание Aktuálně.cz, теперь посольство будет пользоваться и подписываться адресом своего консульского отдела.
Эхо Москвы 06:30
Киберспорт
Ubisoft снимет фильм о пожилых киберспортсменах
Французский издатель и разработчик игр Ubisoft объединился с Эбби Коном и Марком Сильверстайном для создания комедии о пожилых киберспортсменах.
Inc-news.ru 06:32
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости 11:25
Политика
Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс вчера в 14:21
Политика
Владимир Путин отложил военный парад
Глава государства поручил министру обороны, руководителям других силовых ведомств и органам власти всех уровней «изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади, к парадам в регионах» и отложить «все массовые, публичные мероприятия, которые были запланированы в ознаменование 75-летия Великой Победы», включая акцию «Бессмертный полк».
Коммерсантъ 16 апреля в 16:09
Космос
В NASA нашли экзопланету, похожую на Землю
Специалисты NASA заявили о находке экзопланеты, похожей на Землю. Она находится на расстоянии 300 световых лет и называется Kepler-1649с.
UfaTime.ru 16 апреля в 06:38
Общество
Пожелавшие покинуть Великобританию граждане России вылетели в Москву
Отмечается, что обратным авиарейсом компании «Аэрофлот», который ранее 18 апреля вывез 19 подданных Британии из России, забрал из Лондона граждан РФ, которые оказались в очень затруднительной ситуации и нуждались в срочном возвращении на Родину исходя из гуманитарных соображений.
REGNUM 15:02
Экономика
Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения
Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе.
Известия вчера в 05:13
Происшествия
Неизвестные избили врача и водителя скорой помощи в Кировской области
В Кирово-Чепецке неизвестные избили приехавших на вызов врача и водителя скорой помощи.
Газета.Ru 13:09
Общество
В Ростовской области зарегистрировали 29 новых случаев коронавируса
По информации Роспотребнадзора на 10:30, субботы, 18 апреля на территории Ростовской области подтверждено 29 новых случаев заражения COVID-19.
Kursk.com 04:35
Общество
В Москве приземлился самолет с медицинскими масками из Узбекистана
Самолет из Узбекистана с гумпомощью в виде медицинских масок и медицинской марли приземлился в Москве, сообщили РИА Новости в секретариате вице-премьера Алексея Оверчука.
РИА Новости 11:18
Космос
Извержение вулкана Анак Кракатау показали из космоса
Вулкан Анак Кракатау находится в Зондском проливе между большими индонезийскими островами Ява и Суматра.
Популярная механика вчера в 11:11
Футбол
Каррера поздравил «Спартак» с 98-летием
В 2017 году итальянец стал со "Спартаком" чемпионом России. Каррера возглавлял московский клуб с лета 2016-го по осень 2018 года.
Газета.Ru 10:46
Общество
Власти Москвы предупредили о приближении пика заболеваемости вирусом
Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова записала обращение к медицинским работникам столицы, которое опубликовал московский оперштаб.
РБК вчера в 02:35
Политика
Путин упростил правила пребывания иностранцев в России
Как сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что в условиях пандемии все субъекты России должны работать активнее и быстрее — все запланированные мероприятия для борьбы с коронавирусом должны реализовываться в срок.
REGNUM 06:07
Армия и оружие
Армия Сирии атаковала штабы боевиков
Штабы боевиков в провинции Идлиб атаковала Сирийская Арабская армия (САА) 17 апреля, сообщает источник ИА Красная Весна в Сирии.
ИА Красная Весна вчера в 05:46
Общество
Вирусолог рассказал об опасном свойстве коронавируса
Самое опасное свойство коронавируса назвал доктор доктор биологических наук Владимир Макаров.
Утро.ru 09:48
Наука
Чем нас не лечат: вакцина от COVID-19
Кто и как делает вакцины от коронавируса, сколько времени это займет, как добровольцы способны помочь ускорить разработки и на какие пять вопросов о вакцине от COVID-19 надо сперва ответить ученым, читайте в новом выпуске рубрики «Чем нас лечат».
Индикатор вчера в 01:44
Политика
Жириновский потребовал от миллиардеров раздать деньги гражданам
Москва, 17 апреля 2020, 09:57 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский на фоне коронавируса призвал миллиардеров раздать деньги гражданам России, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.
REGNUM вчера в 02:57
Экономика
Глава Центробанка оценила идею раздачи денег населению
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала предложения "раздавать деньги с вертолета".
РИА Новости вчера в 05:51
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 09:30
Общество
Вирусолог обучил россиян правильно вести себя на улице и дома
Владимир Макаров, вирусолог из РУДН, рассказал россиянам, как нужно вести себя на улице и дома.
ToDay News Ufa 11:29
Общество
Нетаньяху объявил о поэтапном смягчении карантина в Израиле
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о поэтапном смягчении условий карантина в стране, в частности, смогут открыться магазины электроники, товаров для дома, будут разрешены занятия спортом на улице.
РИА Новости 15:13
Общество
Отец гонщика Шварцмана умер от коронавируса
Вести.Ru 13:02
Наука
Что будет, если разогнанный в коллайдере протон попадет в человека
В 1978 году при работе с советским ускорителем У-70 ученый получил поражение в голову пучком элементарных частиц: луч пронзил мозг насквозь.
Популярная механика 12:17
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ 06:54