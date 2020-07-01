В Самарской области проходит эвакуация жителей села, расположенного рядом с местом прорыва газопровода. Ранее РЕН ТВ публиковал видеозапись, на которой запечатлен столб огня. Как сообщают очевидцы, к Верхней Подстепновке приезжают микроавтобусы.

Жителей села под Самарой эвакуируют после прорыва газопровода

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