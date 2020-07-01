Происшествия

РЕН ТВРЕН ТВЖителей села под Самарой эвакуируют после прорыва газопровода

В Самарской области проходит эвакуация жителей села, расположенного рядом с местом прорыва газопровода. Ранее РЕН ТВ публиковал видеозапись, на которой запечатлен столб огня. Как сообщают очевидцы, к Верхней Подстепновке приезжают микроавтобусы.
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Более 1,5 тысячи человек эвакуируют из-за аварии на заводе под Самарой — видео

Пятый канал00:37

Прорыв газопровода произошел под Самарой

Аргументы неделивчера в 13:09

Видео: пробка образовалась в районе прорыва газовой трубы под Самарой

РЕН ТВвчера в 12:44

Авария на газопроводе парализовала движение по трассе под Самарой

Терравчера в 12:47
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Хоккей

Российские хоккеисты не включены в сборную всех времен

Международная федерация хоккея составила символическую сборную всех времен из хоккеистов, в разные годы принимавших участие в чемпионатах мира.
Вести.Ru вчера в 10:20
Космос

Обнаружено обнаженное ядро планеты размером с Нептун

Лежащее на орбите вокруг звезды, похожей на наше Солнце, которая находится на расстоянии около 730 световых лет от нас, это ядро под названием TOI 849 b обращается настолько близко к родительскому светилу, что год на поверхности этой планеты «пролетает» всего лишь за 18 часов, а температура составляет порядка 1800 Кельвинов.
AstroNews.ru вчера в 09:06
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Политика

Ким Чен Ын объяснил отсутствие заражений коронавирусом в КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын объяснил отсутствие случаев заражения коронавирусом в стране.
Lenta.ru вчера в 18:46
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Происшествия

Адвокат сообщил о состоянии Ефремова и его досуге под домашним арестом

Адвокат Эльман Пашаев сообщил об отказе заслуженного артиста России Михаила Ефремова обращаться к услугам врачей.
Газета.Ru вчера в 04:16
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Шоу-бизнес

Карпович впервые ответила на угрозы из-за романа с Павлом Прилучным

34-летняя звезда ситкома «Папины дочки» Мирослава Карпович впервые прокомментировала волну хейта, которая обрушилась на неё от поклонников Агаты Муцениеце.
News.ru вчера в 11:42
Политика

Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»

Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском вчера в 09:03
1,1K
Общество

В Госдуме предложили сделать 1 июля выходным днем навсегда

День общероссийского голосования по поправкам в Конституцию 1 июля следует сделать выходным.
URA.Ru 01:23
Политика

В Кремле назвали триумфом итоги голосования по поправкам в Конституцию

В Кремле считают триумфом результаты завершившегося 1 июля общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Российская газета вчера в 05:55
7,9K
Общество

В Минобороны рассказали о самочувствии участников испытаний вакцины

Добровольцы, которые принимают участие в испытаниях вакцины от коронавируса, по прошествии двух недель чувствуют себя хорошо.
RT на русском вчера в 23:34
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Происшествия

Около 30 курьеров устроили драку на северо-западе Москвы

Вести.Ru вчера в 11:17
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Футбол

«Ливерпуль» крупно проиграл «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии

РИА Новости вчера в 17:23
Шоу-бизнес

Шнуров впервые показал видео с четвертой женой

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал короткое видео с женой Ольгой Абрамовой, которое снято во время отпуска.
ФАН вчера в 23:17
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Здоровье

В Минздраве объяснили рост заболеваемости раком среди россиян

«Показатель заболеваемости отражает в том числе рост диагностических возможностей и доступности медицинской помощи населению», — сообщил врач в беседе с RT.
URA.Ru 01:17
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Игры

В сети опубликован новый трейлер ПК-версии Death Stranding

Goroday.ru вчера в 22:44
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Общество

В Волгоградской области проголосовали за возврат к московскому времени

По предварительным данным, за переход на московское время выступили более 65% жителей Волгоградской области, против — порядка 34%.
РБК вчера в 14:20
2,2K
Происшествия

Дочери экс-вратаря «Зенита» Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы

Несовершеннолетней дочери бывшего вратаря санкт-петербургского ФК «Зенит» Вячеслава Малафеева грозит тюремное заключение сроком до 15 лет по обвинению в торговле наркотиками.
Известия вчера в 16:40
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Политика

Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью

Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, напомнил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный.
РИА Новости вчера в 15:40
8,2K
Общество

Россияне с 1 июля начали получать выплату на детей в 10 тысяч рублей

Россияне с детьми до 16 лет начали получать дополнительные единовременные выплаты с 1 июля.
iReactor 01 июля в 02:54
2,8K
Общество

Трамп связал рост числа случаев коронавируса в США с тестированием

Рост количества пациентов с коронавирусной инфекцией в США объясняется массовым тестированием, лучшим в мире.
Известия 01:28
3
Происшествия

В Самарской области начали эвакуацию людей из-за прорыва газопровода

РБК вчера в 18:17
57
Общество

В Кузбассе за сутки выявлены 67 случаев коронавируса

В Кузбассе за сутки выявлены 67 случаев коронавируса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
РИА Новости 01:01
128
Политика

Кравчук выразил надежду на помощь России в восстановлении Донбасса

На Украине надеются, что Россия поможет с восстановлением Донбасса после того, как Киев вернет контроль над этими территориями.
РБК вчера в 22:51
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Политика

Парламент Черногории легализовал однополые браки

Для принятия закона требовался 41 депутатский голос. В итоге в пользу однополых партнерств проголосовало 42 народных избранника.
Кавказ Пост вчера в 03:05
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Здоровье

В Хакасии заболели коронавирусом еще 28 человек

6 человек контактировали с ранее заболевшими COVID-19. В настоящее время в республике проходят лечение 593 пациента.
RuNews24.ru 30 июня в 03:35
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Футбол

«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ

«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Коммерсантъ 01 июля в 15:16
6
Происшествия

СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске

RT на русском вчера в 04:33
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Армия и оружие

Минобороны: С-500 сможет поражать гиперзвуковое оружие в космосе

С-500 "Прометей" сможет уничтожать гиперзвуковое оружие в космосе.
Российская газета вчера в 21:26
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Политика

Путин поздравил Назарбаева с 80-летием

В пресс-службе первого президента республики сообщили, что Владимир Путин записал специальное видеопоздравление в связи с 80-летием Нурсултана Назарбаева.
Моя Москва.онлайн вчера в 23:38
Общество

В центре Москвы на Пушкинской площади прошла акция противников поправок к Конституции

В центре Москвы на Пушкинской площади прошла акция противников поправок к Конституции, голосование по которым завершилось сегодня.
Эхо Москвы 01 июля в 15:07
6,9K
Авто

С дефицитом автомобилей столкнулись россияне

Увеличить продажи не получается из-за дефицита, который появился на авторынке.
Evo-rus.com 01:08
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