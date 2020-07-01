Происшествия
РЕН ТВЖителей села под Самарой эвакуируют после прорыва газопровода
В Самарской области проходит эвакуация жителей села, расположенного рядом с местом прорыва газопровода. Ранее РЕН ТВ публиковал видеозапись, на которой запечатлен столб огня. Как сообщают очевидцы, к Верхней Подстепновке приезжают микроавтобусы.
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Хоккей
Российские хоккеисты не включены в сборную всех времен
Международная федерация хоккея составила символическую сборную всех времен из хоккеистов, в разные годы принимавших участие в чемпионатах мира.
Вести.Ru вчера в 10:20
Космос
Обнаружено обнаженное ядро планеты размером с Нептун
Лежащее на орбите вокруг звезды, похожей на наше Солнце, которая находится на расстоянии около 730 световых лет от нас, это ядро под названием TOI 849 b обращается настолько близко к родительскому светилу, что год на поверхности этой планеты «пролетает» всего лишь за 18 часов, а температура составляет порядка 1800 Кельвинов.
AstroNews.ru вчера в 09:06
Политика
Ким Чен Ын объяснил отсутствие заражений коронавирусом в КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын объяснил отсутствие случаев заражения коронавирусом в стране.
Lenta.ru вчера в 18:46
Происшествия
Адвокат сообщил о состоянии Ефремова и его досуге под домашним арестом
Адвокат Эльман Пашаев сообщил об отказе заслуженного артиста России Михаила Ефремова обращаться к услугам врачей.
Газета.Ru вчера в 04:16
Шоу-бизнес
Карпович впервые ответила на угрозы из-за романа с Павлом Прилучным
34-летняя звезда ситкома «Папины дочки» Мирослава Карпович впервые прокомментировала волну хейта, которая обрушилась на неё от поклонников Агаты Муцениеце.
News.ru вчера в 11:42
Политика
Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»
Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском вчера в 09:03
Общество
В Госдуме предложили сделать 1 июля выходным днем навсегда
День общероссийского голосования по поправкам в Конституцию 1 июля следует сделать выходным.
URA.Ru 01:23
Политика
В Кремле назвали триумфом итоги голосования по поправкам в Конституцию
В Кремле считают триумфом результаты завершившегося 1 июля общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Российская газета вчера в 05:55
Общество
В Минобороны рассказали о самочувствии участников испытаний вакцины
Добровольцы, которые принимают участие в испытаниях вакцины от коронавируса, по прошествии двух недель чувствуют себя хорошо.
RT на русском вчера в 23:34
Происшествия
Около 30 курьеров устроили драку на северо-западе Москвы
Вести.Ru вчера в 11:17
Футбол
«Ливерпуль» крупно проиграл «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии
РИА Новости вчера в 17:23
Шоу-бизнес
Шнуров впервые показал видео с четвертой женой
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал короткое видео с женой Ольгой Абрамовой, которое снято во время отпуска.
ФАН вчера в 23:17
Здоровье
В Минздраве объяснили рост заболеваемости раком среди россиян
«Показатель заболеваемости отражает в том числе рост диагностических возможностей и доступности медицинской помощи населению», — сообщил врач в беседе с RT.
URA.Ru 01:17
Игры
В сети опубликован новый трейлер ПК-версии Death Stranding
Goroday.ru вчера в 22:44
Общество
В Волгоградской области проголосовали за возврат к московскому времени
По предварительным данным, за переход на московское время выступили более 65% жителей Волгоградской области, против — порядка 34%.
РБК вчера в 14:20
Происшествия
Дочери экс-вратаря «Зенита» Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы
Несовершеннолетней дочери бывшего вратаря санкт-петербургского ФК «Зенит» Вячеслава Малафеева грозит тюремное заключение сроком до 15 лет по обвинению в торговле наркотиками.
Известия вчера в 16:40
Политика
Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью
Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, напомнил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный.
РИА Новости вчера в 15:40
Общество
Россияне с 1 июля начали получать выплату на детей в 10 тысяч рублей
Россияне с детьми до 16 лет начали получать дополнительные единовременные выплаты с 1 июля.
iReactor 01 июля в 02:54
Общество
Трамп связал рост числа случаев коронавируса в США с тестированием
Рост количества пациентов с коронавирусной инфекцией в США объясняется массовым тестированием, лучшим в мире.
Известия 01:28
Происшествия
В Самарской области начали эвакуацию людей из-за прорыва газопровода
РБК вчера в 18:17
Общество
В Кузбассе за сутки выявлены 67 случаев коронавируса
В Кузбассе за сутки выявлены 67 случаев коронавируса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
РИА Новости 01:01
Политика
Кравчук выразил надежду на помощь России в восстановлении Донбасса
На Украине надеются, что Россия поможет с восстановлением Донбасса после того, как Киев вернет контроль над этими территориями.
РБК вчера в 22:51
Политика
Парламент Черногории легализовал однополые браки
Для принятия закона требовался 41 депутатский голос. В итоге в пользу однополых партнерств проголосовало 42 народных избранника.
Кавказ Пост вчера в 03:05
Здоровье
В Хакасии заболели коронавирусом еще 28 человек
6 человек контактировали с ранее заболевшими COVID-19. В настоящее время в республике проходят лечение 593 пациента.
RuNews24.ru 30 июня в 03:35
Футбол
«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ
«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Коммерсантъ 01 июля в 15:16
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
RT на русском вчера в 04:33
Армия и оружие
Минобороны: С-500 сможет поражать гиперзвуковое оружие в космосе
С-500 "Прометей" сможет уничтожать гиперзвуковое оружие в космосе.
Российская газета вчера в 21:26
Политика
Путин поздравил Назарбаева с 80-летием
В пресс-службе первого президента республики сообщили, что Владимир Путин записал специальное видеопоздравление в связи с 80-летием Нурсултана Назарбаева.
Моя Москва.онлайн вчера в 23:38
Общество
В центре Москвы на Пушкинской площади прошла акция противников поправок к Конституции
В центре Москвы на Пушкинской площади прошла акция противников поправок к Конституции, голосование по которым завершилось сегодня.
Эхо Москвы 01 июля в 15:07
Авто
С дефицитом автомобилей столкнулись россияне
Увеличить продажи не получается из-за дефицита, который появился на авторынке.
Evo-rus.com 01:08