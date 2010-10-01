ЖКХ

REGNUMREGNUMЖители 23 домов в Барнауле остались без тепла из-за аварии

В результате аварии на тепловой сети в Барнауле жители 23 многоэтажных домов и два детских сада остались без отопления, сообщает пресс-служба городской мэрии. Сообщается, что на теплосети произошло повреждение в районе дома №142 по проспекту Ленина.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В Барнауле ввели режим повышенной готовности из-за оставшихся в мороз без тепла районов города

Банкфакс22:11

Барнаул перевели в режим повышенной готовности из-за аварии

Алтапресс22:13

Оставившая без тепла барнаульцев авария произошла на трубе, которой 36 лет

АМИТЕЛ22:41

В морозы до -30 режим повышенной готовности введен в двух районах Барнаула

Толк21:21

Стало точно известно, кто остался без отопления из-за аварии в Барнауле

Алтайская правда22:08

В двух районах Барнаула ввели режим повышенной готовности из-за коммунальной аварии

КП - Барнаул22:02

В Барнауле из-за морозов без тепла остались 23 многоквартирных дома и два детских садика

Вести Алтай19:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 22:54, Ашберн
Происшествия

Историк Соколов пытался покончить с собой на следственном эксперименте

Историк Олег Соколов, арестованный по делу об убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, во время следственного эксперимента пытался покончить с собой.
Взгляд.ру вчера в 11:34
Политика

Минэнерго Украины отреагировало на предложение «Газпрома» по транзиту

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.
RT на русском вчера в 16:32
Наука

Супы оказались полезны в борьбе с малярией

Всего было проверено 56 образцов супов и бульонов.
Профиль 14:20
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин: У Валерии на «Песне года-94» была выбита челюсть

Иосиф Пригожин утверждает, что Валерии пришлось жить в квартире родителей, где всего находилось шесть человек.
RuNews24.ru 11:09
Происшествия

Сына экс-президента Германии убили во время лекции

Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (1984–1994) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
Известия 20:21
Футбол

Российская молодежка обыграла Сербию в отборе на ЧЕ-2021

Молодежная сборная России по футболу обыграла команду Сербии в отборочном турнире чемпионата Европы по футболу 2021 года среди команд U21.
Нева Спорт 15:57
Футбол

Черчесов высказался об оскорблениях болельщиков в адрес Дзюбы

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру капитана команды Артема Дзюбы в отборочном матче на чемпионат Европы с Сан-Марино.
Известия 22:17
Политика

В Таллине потребовали от России вернуть «отнятые эстонские территории»

Cпикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Россия обязана вернуть стране якобы отнятые эстонские территории, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 22:14
Футбол

На Евро-2020 сборная России сыграет в одной группе с Бельгией и Данией

Два или три матча в группе Россия на Евро-2020 проведет в Санкт-Петербурге (хозяина игры с Данией определит жеребьевка).
Спорт-Экспресс 17:19
Авто

В России повысился спрос на автозапчасти

Автоновости дня 02:50
Политика

Сенат США принял законопроект по ситуации в Гонконге

Сенат Конгресса США единогласно одобрил законопроект "О правах человека и демократии в Гонконге".
Интерфакс 20:15
Происшествия

В Южно-Сахалинске в комнате покончила с собой многодетная мать

Суицидница была матерью троих детей. Когда тело женщины нашли, в этот момент в квартире находились двое из них.
Evo-rus.com 22:26
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили ракетную атаку на Дамаск

Сирийские средства противовоздушной обороны отразили ракетную атаку на Дамаск. Об этом сообщает агентство SANA.
Lenta.ru 19:00
Общество

Россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью

Совет Федерации выступил с инициативой привлекать к ответственности россиян, нарушающих тишину и покой в ночное время.
РИА Новости 17:26
Наука

Выведена точная формула пересчета возраста собак в человеческий

Волга-Медиа вчера в 20:52
Общество

ПФР подтвердил льготы более чем для миллиона предпенсионеров

Статус гражданина предпенсионного возраста официально подтвердили более миллиона россиян, пишет "Российская газета" со ссылкой на Пенсионный фонд.
РИА Новости 08:30
Политика

Трамп пригрозил Китаю пошлинами в случае провала торговой сделки

Президент США Дональд Трамп перед заседанием правительства вновь пригрозил Китаю повышением пошлин в случае, если между странами не будет достигнуто выгодное торговое соглашение, сообщает во вторник РИА «Новости».
Парламентская газета 14:57
Экономика

Украина начала скатываться в долговую яму, предупредила эксперт

Украина с начала 2019 года скатывается в долговую яму: с таким утверждением выступила в статье для издания "Зеркало недели" заведующая отделом государственных финансов Экспертно-аналитического центра Growford Татьяна Богдан.
РИА Новости 17 ноября в 22:49
Наука

Ученые назвали основную причину возникновения рака

Известия 17:04
Общество

Госорганы полностью передадут прием граждан МФЦ к 2024 году

Министерство экономического развития РФ разработало законопроект о госуслугах, согласно которому федеральные и региональные ведомства к 2024 году должны прекратить прием граждан и передать эти полномочия многофункциональным центрам (МФЦ), сообщает газета "Известия".
Интерфакс 18:37
Происшествия

Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве

Телеканал РЕН ТВ опубликовал полное видео драки в столичном баре, в которой пострадал сотрудник Центра спецназначения ФСБ.
РИА Новости 10:05
Общество

«Открытые медиа»: стоимость недвижимости семьи Алины Кабаевой превысила миллиард рублей

Стоимость недвижимости семьи достигла 1,25 млрд рублей, - пишут "Открытые медиа".
Весьма 01:53
Космос

Создана первая глобальная геологическая карта Титана

Ин-спейс.ру вчера в 11:00
Армия и оружие

СМИ сообщают, что Россия расконсервировала бомбардировщики Ту-22М3

Россия вывела из советского хранилища на крупнейшем военном аэродроме на Дальнем Востоке "Каменный ручей", около поселка Монгохто Хабаровского края, дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, пишет аналитический портал Military Watch.
Газета.Ru 14:25
Общество

Жена Боярского рассказала об участии внучки на балу дебютанток Tatler

Жена Боярского Лариса Луппиан рассказала 78.ru о бале дебютанток Tatler, который прошёл 20 ноября.
78.ru 05:56
Общество

Госдума одобрила законопроект о предустановке российского софта

Госдума приняла во втором чтении законопроект об обязательной предустановке российского софта на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ».
Ведомости 10:20
Общество

Ученые объяснили, почему с возрастом растет живот

Gazeta.SPb вчера в 07:52
Футбол

Президент ФК «Ростов» рассказал о ситуации в клубе

Ранее Карапин рассказал, что у клуба серьезные финансовые проблемы, и футболисты длительное время не получают зарплату.
Rostov gazeta вчера в 08:41
Авто

Hyundai выпустил бюджетную альтернативу Hyundai Solaris

Как сообщили в пресс-службе корейской марки, в основу седана легла платформа RB, на которой уже построены Hyundai Accent (по-нашему – Solaris) и KIA Soluto.
Автоновости дня вчера в 08:30
Общество

В Гидрометцентре рассказали, где ждать теплую погоду в декабре

В северной половине европейской территории России средняя температура декабря ожидается выше нормы.
Российская газета 21:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное