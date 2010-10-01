ЖКХ

REGNUMREGNUMЖители 23 домов в Барнауле остались без тепла из-за аварии

В результате аварии на тепловой сети в Барнауле жители 23 многоэтажных домов и два детских сада остались без отопления, сообщает пресс-служба городской мэрии. Сообщается, что на теплосети произошло повреждение в районе дома №142 по проспекту Ленина.
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В Барнауле без отопления остаются несколько жилых домов и детсады

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Иски Минобороны к космической промышленности могут ее разорить

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Государственная дума приняла в третьем чтении закон, уточняющий нормы показа нацистской символики.
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На Кубани нашли пропавшую девятилетнюю школьницу

В Новокубанском районе Краснодарского края нашли девочку, пропавшую вчера в хуторе Родниковском.
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