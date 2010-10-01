ЖКХ
REGNUMЖители 23 домов в Барнауле остались без тепла из-за аварии
В результате аварии на тепловой сети в Барнауле жители 23 многоэтажных домов и два детских сада остались без отопления, сообщает пресс-служба городской мэрии. Сообщается, что на теплосети произошло повреждение в районе дома №142 по проспекту Ленина.
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В двух районах Барнаула ввели режим повышенной готовности из-за коммунальной аварии
КП - Барнаулвчера в 22:02
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Культура
Актеры МХАТа имени Горького попросили Путина защитить
Труппа МХАТа имени Горького обратились к президенту Владимиру Путину с открытым письмом, в котором попросила защитить театр от "агрессивной кампании клеветы".
Гаджеты
Анонсирован сверхширокий 43-дюймовый монитор Philips 439P9H
Партнёр компании Philips фирма MMD анонсировала уникальный сверхширокий монитор. Philips 439P9H имеет диагональ 43 дюйма и изогнутый экран.
Общество
В Роструде рассказали, как продлить новогодние каникулы
В 2020 году новогодние каникулы приходятся на 1-8 января. При этом 30 и 31 декабря 2019 года останутся рабочими днями.
Армия и оружие
Израиль подтвердил «ответный удар» ракетами по Сирии
Футбол
Жозе Моуринью назначен главным тренером «Тоттенхэма»
Футбол
Черчесов раскритиковал болельщиков за оскорбления Дзюбы
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после победного матча против команды Сан-Марино прокомментировал оскорбительные возгласы в адрес нападающего Артема Дзюбы.
Общество
Более 80% россиян считают себя счастливыми, сообщает ВЦИОМ
Более 80% россиян в разной степени считают себя счастливыми, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Происшествия
В Красноярском крае три человека погибли при пожаре в частном доме
Происшествия
Сына экс-президента Германии убили во время лекции
Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (занимал пост главы государства с 1984 по 1994 год) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева гуляет по пустынному берегу и молодеет
Актриса уехала в клинику возле моря Вот уже более недели известная актриса и ведущая Лариса Гузеева оздоравливается в одной из клиник на берегу Балтики.
Кино
Эмилия Кларк заявила, что её принуждали сниматься обнажённой
Известная по роли Дейенерис Таргариен в сериале "Игра престолов" актриса Эмилия Кларк рассказала, что её ытались принудить к съемкам обнаженной.
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Экономика
Банки беспокоит ситуация с удостоверениями комиссий по трудовым спорам
Крупнейшие российские банки, представители которых входят в НСФР, инициировали усиление контроля за исполнительными документами, которые выдают комиссии по трудовым спорам.
Политика
До Украины не дошло более $35 млн военной помощи США
Из выделенных США почти $400 млн на военную помощь Украине до Киева не дошли чуть более $35 млн.
Кино
Режиссер «Ангелов Чарли» обвинила мужчин в провале фильма
Новый фильм «Ангелы чарли», режиссером которого стала актриса Элизабет Бэнкс, стартовал в прокате не с самыми лучшими результатами.
Общество
Госорганы прекратят принимать россиян к 2024 году
Федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году.
Здоровье
Россиян предупредили о возникающих перед смертью симптомах
Приступы сильной головной боли и двоение в глазах могут оказаться предвестниками смерти.
Общество
ПФР подтвердил права более 1,1 млн предпенсионеров на льготы
Пенсионный фонд России (ПФР) подтвердил право свыше 1,1 млн граждан предпенсионного возраста - за пять лет до выхода на пенсию - на меры социальной поддержки и льготы.
Шоу-бизнес
Анастасии Заворотнюк приносят в больницу дочку
Ходит и разговаривает - Заворотнюк находится не в клинике и не в хосписе, а в реабилитационном центре, где ее приводят в норму, - рассказал друг Петра Чернышева, мужа актрисы.
Футбол
Бэйлу понравилась кричалка «Уэльс, гольф, Мадрид»
Нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл остался доволен фанатской кричалкой «Уэльс, гольф, Мадрид», которую скандировали на матче отборочного турнира Евро-2020 против Азербайджана (2:0). Ранее Бэйл говорил, что готов до конца контракта в «Реале» играть в гольф, если тренерский штаб не видит его в составе.
Кино
Анна Михалкова прокомментировала скандал вокруг Кристины Асмус
Заслуженная артистка России Анна Михалкова дала комментарий по поводу постельной сцены Кристины Асмус в фильме «Текст».
Авто
Audi представил новый кроссовер Audi e-Tron Sportback
Немецкая компания Audi представила новый электрический купе-кроссовер Audi e-Tron Sportback.
Общество
Иски Минобороны к космической промышленности могут ее разорить
Вопросы реструктуризации штрафов со стороны заказчиков были затронуты на прошедшем во вторник совещании в Государственном космическом научно-производственном центре им. Хруничева под руководством вице-премьера Юрия Борисова.
Происшествия
В Волгоградской области выявили браконьерский «НИИ»
Волгоградские полицейские и сотрудники Росгвардии задержали участников организованной группы, подозреваемых в незаконном вылове рыбы, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Политика
Эстония требует от России вернуть 5 процентов территории
По Тартускому мирному договору в состав независимой Эстонии были включены Ивангород, Изборск, Печоры, Кингисепп и новообразованная волость Нарва.
Происшествия
Двое рабочих погибли из-за обвала на кладбище в Мурманской области
Авто
В России повысился спрос на авто для разбора на запчасти
Общество
Госдума приняла закон о правилах демонстрации нацистской символики
Государственная дума приняла в третьем чтении закон, уточняющий нормы показа нацистской символики.
Экономика
В России могут создать новый орган управления структурными реформами
Предполагается, что их проведением займётся правительственная комиссия по экономическому развитию, а для оперативной работы появится специальный орган — подкомиссия по обеспечению экономического роста и содействию реализации структурных реформ.
Происшествия
На Кубани нашли пропавшую девятилетнюю школьницу
В Новокубанском районе Краснодарского края нашли девочку, пропавшую вчера в хуторе Родниковском.