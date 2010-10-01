ЖКХ

РБКРБКВ Барнауле 26 жилых домов остались без отопления из-за аварии

По данным Гидрометцентра России, 20 ноября в Барнауле температура воздуха составит минус 26 градусов. В январе этого года в Барнауле из-за повреждения теплосети на трубопроводе без отопления и горячей воды остались 52 жилых дома, четыре детских сада, две школы, колледж и детская больница.
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