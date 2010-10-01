ЖКХ
РБКВ Барнауле 26 жилых домов остались без отопления из-за аварии
По данным Гидрометцентра России, 20 ноября в Барнауле температура воздуха составит минус 26 градусов. В январе этого года в Барнауле из-за повреждения теплосети на трубопроводе без отопления и горячей воды остались 52 жилых дома, четыре детских сада, две школы, колледж и детская больница.
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Политика
МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия поддерживает переговоры о транзите российского газа через Украину и выступает за его продолжение.
Армия и оружие
Источником ракетной атаки на Дамаск оказался Израиль
Происшествия
Следователи просят помощи в опознании убитой женщины
Следователи СК просят жителей Саратовской области и других регионов помочь с опознанием женщины, тело которой недавно обнаружили в Волге близ города Вольска.
Политика
Таллин требует от России возврата «отнятых» у Эстонии территорий
Мюллерсон считает, что «поскольку мы не можем говорить о добровольном присоединении Эстонии к СССР, то Тартуский мирный договор не утратил свою действительность в 1940 году и остаётся в силе».
Футбол
Черчесов ответил болельщикам, оскорблявшим Дзюбу с трибун
Экономика
Сбербанк объявил о новом партнерстве с American Express
Сбербанк объявил о новом партнерстве с платежной системой American Express. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.
Шоу-бизнес
Вовк упрекнула возвращающуюся в РФ Ротару в отсутствии совести
Ранее российский продюсер Иосиф Пригожин заявил, что София Ротару возвращается на российскую сцену ради встречи со своими фанатами, а не ради денег.
Армия и оружие
Столтенберг объяснил разницу в военных расходах НАТО и России
Более высокие военные расходы в НАТО по сравнению с Россией объясняются разницей в уровне жизни и ценах.
Происшествия
В Москве пассажиры заплатили за поездку на такси 14 тыс. рублей
Супруги проехали несколько улиц по центру Москвы на такси за 14 тыс. рублей, после чего обратились в полицию с заявлением о мошенничестве.
Кино
Михалкова прокомментировала скандал вокруг Кристины Асмус
Внимания актрисы удостоилась эротическая сцена картины с участием Кристины Асмус, которую даже прокомментировал глава Минкульта РФ Владимир Мединский.
Шоу-бизнес
Как сын Ксении Собчак и Максима Виторгана отметил трехлетие
Ксения Собчак и Максим Виторган провели вечер вместе, чтобы устроить идеальный день рождения для сына.
Общество
Госорганы перестанут принимать россиян к 2024 году
Федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году и передадут эти полномочия многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
Происшествия
Пьяный врач не смогла сделать ребенку рентген в Воронежской области
Врач-рентгенолог Семилукской больницы Воронежской области находилась на работе в состоянии сильного опьянения, сообщает телеканал "360".
Общество
Forbes перечислил богатейших Instagram-блогеров в РФ
Рейтинг опубликован 20 ноября в журнале Forbes. Подобный список составлен изданием впервые.
Происшествия
Пропавшую на Кубани девятилетнюю девочку нашли живой
Девятилетнюю девочку, пропавшую в кубанском хуторе Родниковском во время прогулки, нашли живой.
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро
Отмечается, что по данным на 10.30 (мск), курс доллара достиг 63,9 рубля. При этом курс евро составил 70,64 рубля.
Общество
ВЦИОМ: большинство россиян считают себя счастливыми
Треть россиян (31%) уверены, что их окружают счастливые люди, половина опрошенных (48%) видят примерно одинаковое количество счастливых и несчастливых знакомых в своем окружении, еще 17% считают, что рядом с ним больше несчастливых людей.
Футбол
Сборная России сыграет в одной группе с Бельгией на Евро-2020
Как сообщает «Интерфакс», по итогам заключительных матчей групповой отборочной кампании Евро-2020 Бельгия попадает в ту же группу, что и Россия.
Происшествия
Полиция проводит масштабные обыски в «Водоканале Санкт-Петербурга»
В 7 часов утра сотня сотрудников отдела по экономической безопасности и антикоррупции ГУ МВД провели 40 обысков в квартирах фигурантов.
Теннис
Россия проиграла Испании в матче Кубка Дэвиса
Мужская сборная России не сумела обыграть команду Испании в матче группового этапа Кубка Дэвиса.
Общество
Россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью
Совет Федерации выступил с инициативой привлекать к ответственности россиян, нарушающих тишину и покой в ночное время.
Общество
Россия может ограничить импорт детских молочных смесей
Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Минсельхозу рассмотреть возможность ограничения импорта детских молочных смесей и ингредиентов для их производства, в том числе путем квотирования, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на копию протокола совещания о мерах по развитию производства заменителей грудного молока.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова случайно показала лицо сына
Больше месяца назад Анастасия Решетова в первый раз стала мамой. 16 октября модель подарила Тимати мальчика, которого назвали Ратмиром.
Гаджеты
Huawei готовит первый планшет с обратной беспроводной зарядкой
Для планшета, обладающего и большим аккумулятором, и большой площадью поверхности корпуса, обратная беспроводная зарядка видится вполне подходящим решением.
Происшествия
В центре Ростова-на-Дону силовики оцепили квартал вокруг СИЗО
В Ростове-на-Дону оцеплен целый квартал вокруг следственного изолятора №1, расположенного на пересечении проспекта Кировского и улицы Горького.
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой избавляется от татуировок
Сын известной актрисы Елены Яковлевой – Денис Шальных обладает пугающей внешностью из-за обилия татуировок на лице и теле.
Общество
Уральского политолога оштрафовали за неуважение к власти
Ленинский районный суд Екатеринбурга в среду оштрафовал на 30 тысяч рублей журналиста и политолога Федора Крашенинникова по административному делу о неуважении к власти из-за поста в Telegram-канале, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Шоу-бизнес
Лолита рассказала, сколько зарабатывает за выступление
Общество
Роструд объяснил правила продления новогодних каникул
В России сотрудник может уйти в отпуск в любой день, в том числе 9 января, заранее договорившись с работодателем.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о регионах с теплой погодой в декабре
Ранее в Росгидромете рассказали, что в январе температура будет соответствовать норме во всех регионах, кроме Якутии.