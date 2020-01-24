Общество

News.ruNews.ruЖители 30 украинских городов могут остаться без отопления с 1 февраля

«Нафтогаз Украины» сообщил о возможном полном или частичном отключении отопления в 30 украинских городах. Причиной такого заявления стало невыполнение требований по расчётам для получения газа ответственными предприятиями.
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30 украинских городов могут остаться без отопления с 1 февраля

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