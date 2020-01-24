Общество
News.ruЖители 30 украинских городов могут остаться без отопления с 1 февраля
«Нафтогаз Украины» сообщил о возможном полном или частичном отключении отопления в 30 украинских городах. Причиной такого заявления стало невыполнение требований по расчётам для получения газа ответственными предприятиями.
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В Турции при землетрясении погибли 19 и пострадали более 770 человек
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Елена Малышева рассказала, как защититься от китайского коронавируса
Популярная телеведущая Елена Малышева рассказала, как защититься от китайского коронавируса 2019-nCoV.
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Роспотребнадзор рекомендует российским туристам воздержаться от посещения КНР до стабилизации эпидемиологической ситуации, - говорится на сайте ведомства.
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Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии
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Законопроект о повсеместном приеме карт «Мир» заморожен
Фото: Global Look Press © Winfried Rothermel Законопроект об обязательном приеме карт национальной платежной системы заморожен на неопределенный срок, сообщают «Известия».
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Бывший офицер военной разведки ЦРУ Филипп Джиральди считает, что украинский «боинг» был сбит из-за того, что американцы использовали радиоэлектронное подавление.
Кино
Создательница «Ведьмака» рассказала, что фанатов ждёт во втором сезоне
Шоураннер сериала "Ведьмак" Лорен Шмидт Хиссрих рассказала о том, что зрителей ждёт во втором сезоне.
Политика
Болгария высылает двух российских дипломатов
Болгария объявила двух российских дипломатов персонами нон грата. Об этом сообщили журналистам в посольстве РФ в Софии.
Политика
Зеленский рассказал о важности прямого диалога с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что диалог с Россией идет, и речь не только о "нормандском" формате.
Космос
Потенциально опасный астероид диаметром до 1 км летит к Земле
Предполагается, что небесное тело приблизится к Земле на дистанцию, которая в 15 раз дальше расстояния планеты до Луны, уже 15 февраля 2020 года.
Футбол
«Чемпионат»: Комличенко проходит медосмотр в «Динамо»
Здоровье
Новый коронавирус добрался до Австралии
Новый коронавирус 2019-nCoV добрался до Австралии. В Мельбурне выявлен первый случай заражения "китайской пневмонией".
Хоккей
Кейн выиграл конкурс бросков в рамках мастер-шоу НХЛ
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Чикаго Блэкхоукс" Патрик Кейн выиграл конкурс бросков в рамках мастер-шоу Матча всех звезд - 2020.
Энергетика
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Налоговый маневр в нефтяной отрасли стал одним спорных вопросов между двумя государствами.
Общество
Полиции и Росгвардии в Москве и Петербурге установили надбавку
Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановления, согласно которым полицейские и росгвардейцы в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области будут получать надбавку к окладу в зависимости от сложности выполняемых задач.
Футбол
«Милан» выиграл 3 матча подряд в Серии А впервые в сезоне
«Россонери» впервые в сезоне выиграли в турнире три матча подряд.
Шоу-бизнес
Наталья Рудова полностью обнажилась для мужского журнала
Недавно же 36-летняя Рудова приняла участие в откровенной фотосессии для журнала Maxim.
Фигурное катание
Фигуристы Бойкова и Козловский стали чемпионами Европы
Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали золото чемпионата Европы, который проходит в австрийском Граце.
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Владислав Сурков покинул госслужбу
Помощник президента РФ Владислав Сурков оставил государственную службу "в связи со сменой курса на украинском направлении", сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем телеграм-канале.
Футбол
Дубль Холанда помог «Боруссии» разгромить «Кельн»
Футболисты дортмундской "Боруссии" на своем поле добились крупной победы над "Кельном" в рамках 19-го тура чемпионата Германии.
Авто
Новый Cadillac Escalade показали на официальном фото
Американский автопроизводитель Cadillac распространил фотографию, на которой изображена передняя часть внедорожника Escalade нового поколения.
Киберспорт
YouTube получил эксклюзивные права на трансляцию матчей Лиги Overwatch, Лиги Call of Duty, турниров по Hearthstone и WoW
Blizzard и YouTube заключили многолетнее соглашение. Все матчи лиги Overwatch будут транслироваться эксклюзивно на YouTube.
Теннис
Australian Open. Павлюченкова обыграла вторую ракетку мира Плишкову
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Учительница уволилась после публикации видео ее эротического танца
Учительница одной из школ в Самарской области уволилась по собственному желанию после того, как на просторах сети появилось видео ее эротического танца.
Общество
Суд поддержал мужчину в споре с Альфа-банком из-за отказа открыть счет
Верховный суд отменил решения двух судов в Санкт-Петербурге, отклонивших иск жителя города Константина Шамко против Альфа-банка, который отказался открыть ему счет.
Общество
Globus разрабатывает новый формат магазинов в России
Происшествия
Сбегавшая из дома мать тройняшек из Туапсе выпустила видеообращение
Мать тройняшек из Туапсе, которая трижды за две недели сбегала из дома, объяснила в своём видеообращении, оказавшемся в соцсетях, что причиной ухода из семьи была угроза её жизни, исходившая от мужа.
Политика
Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным
Авто
На продажу выставили редкую дизельную «Волгу» ГАЗ-21 за 5,5 млн рублей
В Екатеринбурге выставили на продажу редкий седан ГАЗ-21 «Волга» 1965 года выпуска, с завода оснащенный 2,3-литровым дизельным двигателем.
Армия и оружие
Разведку у границ РФ за неделю вели 40 летательных аппаратов
В прошлую пятницу «Красная звезда» сообщила, что у границ РФ были замечены 22 летательных аппарата, ведущих разведку.