«Нафтогаз Украины» сообщил о возможном полном или частичном отключении отопления в 30 украинских городах. Причиной такого заявления стало невыполнение требований по расчётам для получения газа ответственными предприятиями.

Жители 30 украинских городов могут остаться без отопления с 1 февраля

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