Общество
News.ruЖители 30 украинских городов могут остаться без отопления с 1 февраля
«Нафтогаз Украины» сообщил о возможном полном или частичном отключении отопления в 30 украинских городах. Причиной такого заявления стало невыполнение требований по расчётам для получения газа ответственными предприятиями.
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Армия и оружие
Коалиция США приостановила операции в Ираке
Антитеррористическая коалиция под руководством Соединенных Штатов «в основном» приостановила операции в Ираке, сосредоточившись на защите самой себя.
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Бродячие собаки напали на первоклассника около одной из школ в Улан-Удэ, мэр города поручил отловить свору.
Армия и оружие
ВВС США поставили России ультиматум по Сирии
Во время выступления в Пентагоне генерал-майор ВВС США Алексус Гринкевич сообщил журналистам об ультиматуме, поставленном России: не испытывать терпение США и не предпринимать никаких провокационных действий в Сирии на территории, где проводится добыча нефти и газа.
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Самолет экстренно сел в Перу после сообщения о бомбе
Летевший из Лимы (столица Перу) в город Хульяку лайнер экстренно сел в аэропорту Писко после сообщения о взрывном устройстве на борту.
Экономика
Глава «Яндекса» Аркадий Волож решил продать часть своих акций
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Наука
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Как стало известно rusfact.com, они восстановили голос древнего жреца Несьямуна, умершего в Египте.
Общество
Суд поддержал мужчину в споре с Альфа-банком из-за отказа открыть счет
Верховный суд отменил решения двух судов в Санкт-Петербурге, отклонивших иск жителя города Константина Шамко против Альфа-банка, который отказался открыть ему счет.
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«Золотой орел» назвал лучшим фильмом «Текст» Клима Шипенко
Победителем в главной номинации - "Лучший фильм" - эксперты отечественной киноакадемии назвали "Текст".
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В Москве простились с сыном Раисы Рязановой
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Гаджеты
Сервис AnTuTu назвал самый мощный смартфон в мире
Сервис AnTuTu назвал самый мощный смартфон в мире по результатам тестирования быстродействия.
Гаджеты
WhatsApp отключится на старых смартфонах через неделю
Мессенджер WhatsApp с 1 февраля перестанет поддерживать устаревшие операционные системы iOS 8 Android 2.3.7, а также более старые версии.
Общество
Безос выяснил, кто продал его интимные фото прессе перед разводом
Интимные фотографии основателя Amazon и богатейшего человека на Земле Джеффа Безоса попали в прессу благодаря брату его любовницы Лорен Санчес.
Здоровье
Врач-паразитолог запретил россиянам есть мясо с кровью
Блюда из сырого мяса и рыбы есть во многих кухнях мира, при этом большую опасность могут представлять карпаччо, тартар, севиче, сало, суши или строганина, рассказала в интервью радио Sputnik врач высшей категории, кандидат биологических наук, врач патоморфолог, паразитолог Елена Чернышева.
Политика
Зеленский объяснил значимость прямого диалога с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский ведет прямой диалог с российским лидером Владимиром Путиным для того, чтобы продолжить обмен пленными и закончить конфликт в Донбассе.
Культура
«Современник» посвятит премьерный спектакль «Папа» Галине Волчек
Политика
Экс-президент Латвии пожаловался на отношение к русскому языку
Экс-президент Латвии Андрис Берзиньш в интервью газете Neatkarīgā Rīta Avīze раскритиковал нападки на русский в его стране и призвал пользоваться знаниями этого языка, а также других.
Происшествия
В Кузбассе обрушилась кровля вагоноремонтного завода
Один человек пострадал при обрушении кровли вагоноремонтного завода в кузбасском городе Прокопьевске.
Общество
Оценены риски заражения посылок из AliExpress коронавирусом
В конце декабря в Китае произошла вспышка пневмонии, которая, по предварительной оценке экспертов, связана с новым коронавирусом.
Политика
Джонсон подписал соглашение о Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе торжественной церемонии подписал соглашение о выходе Великобритании из ЕС.
Происшествия
Шесть человек погибли в результате стрельбы в немецком Рот-ам-Зе
Как сообщает RTL, речь идет о шести погибших. Подозреваемый уже арестован, сообщили в Twitter полиции соседнего города Алена.
Финансы
Курс доллара снизился до 61,85 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на шесть копеек и составил 61,85 рубля.