Общество

BFM.ruBFM.ruЖители Аляски требуют снести памятник главе русских поселений

Война с памятниками в США дошла до Аляски. Под угрозой сноса оказалась статуя правителя русских поселений Александра Баранова, сообщает РБК. Жители города Ситка считают, что памятник оскорбляет чувства коренных народов.
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с чего всё началось

Статую правителя русских владений на Аляске предлагают убрать из центра Ситки

Группа жителей Ситки (штат Аляска) выступила с предложением убрать из центра города статую Александра Баранова (1747-1819), который являлся правителем русских поселений в Северной Америке в конце XVIII и начале XIX веков. Об этом сообщил ТАСС в четверг городской управляющий Джон Лич.
ТАССвчера в 01:45

Подробнее о событии

Памятник главе русской Аляски предложили убрать из основанного им города

РБКвчера в 15:53

Аляска начала войну с русским прошлым

Взгляд.рувчера в 16:00

На Аляске предложили снести памятник правителю русских поселений

Известиявчера в 00:58

На Аляске потребовали снести памятник главе русских поселений Баранову

Lenta.ruвчера в 12:13

Статую правителя русских владений на Аляске предлагают убрать из центра Ситки

ТАССвчера в 01:45

Жители Аляски просят власти снести памятник правителю русских поселений. Его обвинили в порабощении и насилии

Телеканал 360°вчера в 14:05

Памятник Баранову на Аляске – оставить и дружить, или снести и ссориться

REGNUM25 июня в 11:02
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Общество

Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно

Российская газета вчера в 09:53
2,3K
Общество

Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет

Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало ее предложения о введении выплат в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет.
Интерфакс вчера в 16:36
2,8K
Происшествия

Оправдан мужчина, признавшийся в насилии над полуторагодовалой дочкой

В Татарстане суд оправдал 27-летнего мужчину, признавшегося в сексуальном насилии над полуторагодовалой дочерью.
Вести.Ru вчера в 12:04
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Политика

Депутат Рады заявил о тайном меморандуме Украины и МВФ

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что украинские власти заключили с Международным валютным фондом (МВФ), помимо официального, тайный меморандум, предполагающий сокращение населения страны.
RT на русском вчера в 21:59
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Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата самолётов США над Чёрным морем

Как заявили в Минобороны, 26 июня силы ПВО зафиксировали действия американских самолётов-разведчиков над нейтральными водами Чёрного моря, после чего было осуществлено их сопровождение российским истребителем.
RT на русском 01:16
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Происшествия

На Аляске нашли новые останки погибших в авиакатастрофе 1952 года

Американские военные извлекли в рамках раскопок на леднике Колони к северу от города Анкоридж в штате Аляска фрагменты останков погибших в авиакатастрофе в 1952 году, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
РИА Новости вчера в 23:06
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Культура

В «Симпсонах» отказались озвучивать цветных персонажей белыми актерами

Продюсеры сериала «Симпсоны» заявили, что впредь белые актеры не будут озвучивать цветных персонажей.
РБК вчера в 23:51
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Автоспорт

«Формула-1» раскритиковала Экклстоуна за его слова о расизме

"Формула-1" раскритиковала бывшего главу "королевских гонок" Берни Экклстоуна за высказывание об антирасистских протестах.
Газета.Ru вчера в 16:43
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Общество

Руководитель «Руси сидящей» объявила о закрытии фонда

Ведомости вчера в 14:58
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Армия и оружие

NYT: США обвинили РФ в причастности к убийствам американских военных

В статье утверждается, что боевикам, связанным с радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в России), Россия будто бы предлагала за вознаграждение убивать военных из западной коалиции.
REGNUM 00:59
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Футбол

«Ювентус» разгромил «Лечче» в матче чемпионата Италии

Известия вчера в 21:12
Происшествия

Полиция задержала участников конфликта со стрельбой в Северной Осетии

Правоохранители задержали нескольких человек после конфликта со стрельбой в Северной Осетии. Об этом сообщает МВД по региону 27 июня.
Известия 01:01
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Общество

Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России

Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами.
РИА Новости вчера в 12:10
3,1K
Спорт

В США призвали приостановить финансирование WADA при отказе от реформ

Американское Управление национальной политики по контролю над наркотиками выступило с призывом к Конгрессу рассмотреть отказ от финансирования Всемирного антидопингового агентства (WADA), если организация не примет меры по реформированию.
Известия 24 июня в 09:00
Футбол

Зенит — Крылья Советов 2:1

В матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» на своём поле обыграл самарские «Крылья Советов».
RT на русском вчера в 15:27
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Политика

В США призвали СБ ООН продлить оружейное эмбарго против Ирана

Власти США представили на рассмотрение Совета Безопасности ООН резолюцию о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана, несмотря на оглашенные аргументы России против этого.
Страна Советов on-line вчера в 13:42
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Политика

Меркель предложила ЕС задуматься о мире без лидерства США

В своем интервью, опубликованном сразу в нескольких европейских СМИ, канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность новой геополитической реальности, в которой лидирующая роль не была бы за США.
Коммерсантъ вчера в 22:22
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Авто

С 1 июля в России активируют ряд изменений для водителей

С 1 июля в России вступит в силу ряд нововведений для автомобилистов.
Газета.Ru вчера в 04:19
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Технологии

В Google Play обнаружили 47 приложений и игр с троянами

По словам представителей компании Avast, на страницах интернет-магазина Google Play было размещено 47 приложений и компьютерных игр с троянскими вирусными программами HiddenAds.
Goroday.ru вчера в 17:42
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Авто

Tesla оказалась на последнем месте в рейтинге качественных автомобилей

Новичок рейтинга – Tesla – сразу заняла последнее, 32-е место с 250-ю жалобами на 100 автомобилей.
Автоновости дня вчера в 05:20
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Общество

Россияне получат дополнительные выплаты от ПФР на детей до 16 лет

Россияне в июле смогут получить пособие на детей до 16 лет в размере 10 тыс. рублей.
Политическая Экспертиза 24 июня в 09:28
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Происшествия

Главу строительной компании нашли мертвым в Москве

Бизнесмена Андрея Грудина обнаружили мертвым в Москве. Тело руководителя строительной компании нашли в офисе его фирмы в ночь на 27 июня.
Известия 00:38
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Фигурное катание

Медведева победила Загитову в голосовании ISU Skating Awards 2020

Действующая олимпийская чемпионка и действующая чемпионка мира Алина Загитова не претендует ни на одну премию, кроме, возможно, Вклада в фигурное катание, где претенденты не указаны.
Спорт день за днем вчера в 09:46
1
Общество

Кому в России с 1 июля прибавят до 3,5 тысяч рублей к пенсии

Значительная категория россиян пенсионного возраста уже с 1 июля может рассчитывать на прибавку к пенсии, которая составит до 3,5 тысяч рублей.
ФАН вчера в 13:43
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Игры

Компания Blizzard опубликовала новую информацию о Diablo IV

Компания-разработчик видеоигры Diablo IV сообщила о главных изменениях, внесенных в новую версию.
Goroday.ru вчера в 17:32
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Шоу-бизнес

Наташа Королева примерила длинную челку

«Настроение челка!» - подписала она снимок. Скорее всего, Наташе Королевой освежили образ без помощи ножниц.
Lisa.ru вчера в 10:45
4
Общество

Стало известно о массовом недопуске россиян на курорты Сочи

О массовом недопуске отдыхающих стало известно «Московскому комсомольцу».
Lenta.ru вчера в 09:05
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Здоровье

Летний отдых юных сахалинцев и курильчан обсудили с Татьяной Голиковой

Оздоровительная кампания стала одной из главных тем совещания с российскими регионами, которое в режиме видеоконференции провела заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Сахалин.Инфо вчера в 19:20
Политика

В Конгрессе США откорректируют санкции против «Северного потока-2»

В Палату представителей Конгресса США внесен новый законопроект, направленный против газопровода "Северный поток-2", написал в Twitter конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер.
Российская газета вчера в 11:34
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Общество

Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России

В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 25 июня в 22:22
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