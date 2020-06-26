Группа жителей Ситки (штат Аляска) выступила с предложением убрать из центра города статую Александра Баранова (1747-1819), который являлся правителем русских поселений в Северной Америке в конце XVIII и начале XIX веков. Об этом сообщил ТАСС в четверг городской управляющий Джон Лич.

с чего всё началось

Война с памятниками в США дошла до Аляски. Под угрозой сноса оказалась статуя правителя русских поселений Александра Баранова, сообщает РБК. Жители города Ситка считают, что памятник оскорбляет чувства коренных народов.

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