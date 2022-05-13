Будьте в Плюсе

Жители Австрии назвали ультиматум канцлера в адрес «Газпрома» неуместным

Австрийцы посчитали ультиматум канцлера Карла Нехаммера в адрес российского "Газпрома" неуместными угрозами, передает РИА Новости.
Радио Sputnik
12 мая канцлер Австрии Карл Нехаммер пригрозил отобрать у компании "Газпром" подземное хранилище "Хайдах", если оно не будет заполняться газом.
Газета.Ru
Аналогичное заявление канцлер сделал в беседе с Kleine Zeitung.
ПРАЙМ
Представитель Вооруженных сил Австрии Бернхард Шульок напомнил, что республика получает 80% своего газа из России.
Комсомольская правда

Подробнее о событии

Австрийцы назвали смешными угрозы канцлера Нехаммера в адрес «Газпрома»
ФАН04:56
Жители Австрии раскритиковали канцлера Нехаммера за попытку надавить на «Газпром»
ПРАЙМ03:57
В Австрии раскритиковали канцлера Нехаммера за угрозы «Газпрому»
Газета.Ru04:47
Жители Австрии назвали ультиматум канцлера в адрес «Газпрома» неуместным
Комсомольская правда04:36
Австрийцы сочли неуместным ультиматум канцлера в адрес «Газпрома»
ИА Красная Весна04:32
Австрийцы назвали ультиматум канцлера Нехаммера в адрес «Газпрома» неуместным
РИА Новости03:59
Австрийцы назвали неуместным ультиматум канцлера Нехаммера в адрес «Газпрома»
Радио Sputnik04:55

Интересное

Глава МИД Латвии заявил о превращении Балтийского моря в территорию НАТО

Балтийское море становится территорией НАТО, что укрепит безопасность в акватории, заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью газете Financial Times.
РБК05:32

Песков: украинские военные могут покинуть завод «Азовсталь», сложив оружие

Ранее 13 мая вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что Киев хочет подписать документ о том, как будет проходить эвакуация с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.
Газета.Ru05:32

Песков назвал слова премьера Польши о русском мире квинтэссенцией ненависти к русским

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал призыв премьера Польши Матеуша Моравецкого «искоренить» русский мир.
RT на русском05:31

Минобороны РФ сообщило об уничтожении производственных мощностей НПЗ в Полтавской области

ВС РФ высокоточным оружием большой дальности уничтожили производственные мощности нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) и резервуары с бензином и дизельным топливом в Полтавской области.
ТАСС04:17

Песков заявил об отсутствии планов о прекращении поставок газа в Финляндию с 13 мая

Планов о прекращении поставок газа в Финляндию с пятницы нет, сообщения финских СМИ являются "очередной газетной уткой" - Песков.
ТАСС05:28

Аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов назвал доллар по 60 рублей опасным для бюджета России

Текущий курс рубля к доллару уже создает проблемы для российской экономики, поскольку сокращает рублевые доходы бюджета от экспорта.
РИА Новости20:15

The Economist: Россия может получить рекордный торговый профицит на фоне западных санкций

В России из-за сокращения импорта и сохранения экспорта на прежнем уровне наблюдается рекордный торговый профицит, пишет журнал The Economist.
РИА Новости04:39

WSJ: «Совкомфлот» продал около десятка своих танкеров, чтобы расплатиться с долгами

«Совкомфлот» продал около десятка своих судов покупателям в Азии и на Ближнем Востоке с целью погасить кредиты западным банкам и прекратить деловые связи в рамках санкционных требований.
Коммерсантъ02:33

СК: российские следователи допросили около 4 тысяч сдавшихся в плен украинских военных

Российские следователи допросили порядка 4 тыс. украинских военнослужащих, сдавшихся в плен. Среди них более 200 офицеров.
RT на русском04:24

Зампред СБ Медведев предупредил о продовольственном кризисе из-за санкций против России

Санкции, которые западные страны вводят против России, грозят всему миру серьезными последствиями, написал в Telegram заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
РИА Новости02:53