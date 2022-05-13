Ранее 13 мая вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что Киев хочет подписать документ о том, как будет проходить эвакуация с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.