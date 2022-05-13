Комсомольская правдаЖители Австрии назвали ультиматум канцлера в адрес «Газпрома» неуместнымАвстрийцы посчитали ультиматум канцлера Карла Нехаммера в адрес российского "Газпрома" неуместными угрозами, передает РИА Новости.Радио Sputnik12 мая канцлер Австрии Карл Нехаммер пригрозил отобрать у компании "Газпром" подземное хранилище "Хайдах", если оно не будет заполняться газом.Газета.RuАналогичное заявление канцлер сделал в беседе с Kleine Zeitung.ПРАЙМПредставитель Вооруженных сил Австрии Бернхард Шульок напомнил, что республика получает 80% своего газа из России.Комсомольская правдаЧитать далееСвернутьПодробнее о событииАвстрийцы назвали смешными угрозы канцлера Нехаммера в адрес «Газпрома»ФАН04:56Жители Австрии раскритиковали канцлера Нехаммера за попытку надавить на «Газпром»ПРАЙМ03:57В Австрии раскритиковали канцлера Нехаммера за угрозы «Газпрому»Газета.Ru04:47Жители Австрии назвали ультиматум канцлера в адрес «Газпрома» неуместнымКомсомольская правда04:36Австрийцы сочли неуместным ультиматум канцлера в адрес «Газпрома»ИА Красная Весна04:32Австрийцы назвали ультиматум канцлера Нехаммера в адрес «Газпрома» неуместнымРИА Новости03:59Австрийцы назвали неуместным ультиматум канцлера Нехаммера в адрес «Газпрома»Радио Sputnik04:55Показать ещёОценить93Поделиться