Многочисленный и несанкционированный митинг-шествие прошел в Баку в поддержку азербайджанской армии, вышедших на улицу сопровождали наряды полиции, передает корреспондент РИА Новости. Молодые люди совершили марш по центральным улицам азербайджанской столицы, скандируя патриотические лозунги.

с чего всё началось

Жители Баку вышли на несанкционированный митинг-шествие в поддержку азербайджанской армии, которая задействована в боевых действиях на границе между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщает портал Oxu.Az.

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