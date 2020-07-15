Политика

РБКРБКЖители Баку вышли на митинг в поддержку национальной армии

Жители Баку вышли на несанкционированный митинг-шествие в поддержку азербайджанской армии, которая задействована в боевых действиях на границе между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщает портал Oxu.Az.
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с чего всё началось

В Баку прошел митинг в поддержку азербайджанской армии

Многочисленный и несанкционированный митинг-шествие прошел в Баку в поддержку азербайджанской армии, вышедших на улицу сопровождали наряды полиции, передает корреспондент РИА Новости. Молодые люди совершили марш по центральным улицам азербайджанской столицы, скандируя патриотические лозунги.
РИА Новости20:48

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В Баку состоялся митинг в поддержку азербайджанской армии

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В Баку прошел стихийный митинг в поддержку азербайджанской армии

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В Баку демонстранты ворвались в здание парламента

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Жители Баку вышли на митинг в поддержку национальной армии

РБК21:47

В Баку проходит митинг в поддержку ВС Азербайджана (ВИДЕО)

Вестник Кавказа16:17
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 23:30, Ашберн
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Количество «тяжелых» пациентов с COVID-19 продолжает расти в Приморье

По данным на 13 июля, 56 пациентов находятся в тяжелом состоянии, у 594 человек — средняя форма COVID-19.
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В дом Розы Сябитовой приехала полиция, телеведущую оштрафовали

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Ракета Falcon-9 частной космической компании Space-X предпринимателя Илона Маска должна доставить на орбиту очередную партию из 57 мини-спутников, которые станут частью проекта развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
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Ранее роль Куценко исполнял Домогаров, но он был вынужден покинуть проект.
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Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала

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Valve представила летний ивент в Dota 2 под названием «Лабиринт Аганима».
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Ранее "Царьград" публиковал анализ китайского издания Sohu, которое изучило показания свидетелей в деле MH17.
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В Думу внесли поправки об изъятии детей из семьи лишь по решению суда

В Госдуму внесли пакет законопроектов по изменениям в семейном законодательстве, который предусматривает изъятие детей из семьи только на основании решения суда и при наличии вины со стороны родителей.
RT на русском 11:27
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ЦСКА интересуется нападающим «Фамаликау» Мартинесом

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Российский борец Махов признан олимпийским чемпионом 2012 года

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Китай раскритиковал США за позицию по Южно-Китайскому морю

Власти КНР раскритиковали госсекретаря США Майкла Помпео за высказывания о незаконности претензий Пекина на ресурсы на дне Южно-Китайского моря, информирует ТАСС.
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В Омске арестовали пенсионера, отрицающего распад СССР

В Омске поместили под домашний арест 72-летнего пенсионера, отрицающего распад СССР.
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В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»

1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
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Общество

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