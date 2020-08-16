Жители Бреста встретили мэра города требованием уйти в отставку
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Жители белорусского Бреста на встрече с мэром города Александром Рогачуком потребовали его отставки. Об этом 16 августа сообщило издание tut.by. Рогачук вышел к митингующим вместе с руководством МВД, следственного комитета и прокуратуры Бреста.В источнике
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