Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Известия
Известия

Жители Бреста встретили мэра города требованием уйти в отставку

Жители белорусского Бреста на встрече с мэром города Александром Рогачуком потребовали его отставки. Об этом 16 августа сообщило издание tut.by. Рогачук вышел к митингующим вместе с руководством МВД, следственного комитета и прокуратуры Бреста.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Жители Бреста потребовали отставки главы города

РБК14:20
Коммерсантъ

Жители Бреста потребовали отставки мэра города

Коммерсантъ13:20
ТАСС

Мэр Бреста вышел к участникам акции протеста

ТАСС12:49
RT на русском

В Бресте мэр вышел к митингующим

RT на русском12:59
Говорит Москва

Жители Бреста потребовали от мэра уйти в отставку

Говорит Москва12:50
Газета.Ru

Мэр Бреста вышел к протестующим

Газета.Ru13:12
РЕН ТВ

Видео: мэр Бреста встретился с протестующими, его освистали

РЕН ТВ12:39

Вторая волна коронавируса в Ростове может начаться в сентябре

По мнению специалиста, толчком для второй волны коронавируса станет то, что вернувшиеся после отпуска ростовчане начнут активно общаться с близкими и знакомыми, плюс начнется учебный год — дети пойдут в школу и могут принести заражение ковидом в семью из образовательного учреждения или наоборот.
Вторая волна коронавируса в Ростове может начаться в сентябре
Kursk.com13:07
122

В Германии сочли невыгодными закупки сжиженного газа у США

Министр энергетики, инфраструктуры и цифровизации федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания Кристиан Пегель рассказал, почему Европе невыгодно закупать у Соединенных Штатов сжиженный природный газ (СПГ), который Вашингтон предлагает в качестве альтернативы российскому газу.
Газета.Ru03:04
49

Сторонников лишенного сана схимонаха Сергия отлучили от церкви

"Священник, изверженный из сана, но не покорившийся и продолживший самовольно служение, согласно канонам, сам себя отлучает от Церкви и не имеет права быть восстановлен в служении даже Поместным собором", - говорится в обращении митрополита, которое появилось на сайте Екатеринбургской епархии.
Российская газета13:00
123

Советник Трампа признал поражение США в Совете безопасности ООН

Помощник американского президента по национальной безопасности Роберт О`Брайен заявил, что Соединенные Штаты потерпели неудачу, пытаясь продлить через Совбез ООН оружейное эмбарго против Ирана.
Парламентская газетавчера в 03:45
310