Армия и оружие
Газета.RuЖители Чечни заметили федеральных военных в Надтеречном районе
Жители Надтеречного района Чечни сняли на видео скопление военных машин федеральных войск. Об этом сообщает "Новая газета". На видеозаписях местных жителей запечатлены "Уралы".
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Жители Чечни сообщили о размещении федеральных военных в Надтеречном районе
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