Армия и оружие
Газета.RuЖители Чечни заметили федеральных военных в Надтеречном районе
Жители Надтеречного района Чечни сняли на видео скопление военных машин федеральных войск. Об этом сообщает "Новая газета". На видеозаписях местных жителей запечатлены "Уралы".
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Жители Чечни сообщили о размещении федеральных военных в Надтеречном районе
Новая газетавчера в 16:21
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Глава Минздрава прогнозирует спад эпидемии коронавируса к лету
Глава Минздрава выразил надежду на то, что уже к лету этого года ситуация начнет меняться в лучшую сторону и эпидемия пойдет на спад.
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Греф назвал невозможными изъятие или «заморозку» вкладов россиян
Россия сегодня находится в совершенно иной финансовой и экономической форме, чем в последние годы советского периода истории, и в современных условиях бессмысленно и невозможно повторять ошибки прошлого, изымать или "замораживать" банковские вклады граждан, считает президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко не проверялся на коронавируса и не собирается этого делать.
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Зеленский призвал правительство представить план выхода из карантина
Президент Украины Владимир Зеленский призвал правительство страны представить план по выходу из карантина.
Lenta.ru 08:48
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Госдума отложила ремонтные работы стоимостью 700 млн рублей
В начале октября 2019 года президент Владимир Путин подписал распоряжение о временном размещении Госдумы и работников аппарата нижней палаты парламента в здании Дома Союзов.
Интерфакс 09:11
Экономика
Греф ответил на вопрос о возможности дефолта в России
Глава Сбербанка Герман Греф в видеоинтервью на Сбербанк TV прокомментировал возможность дефолта в России.
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РБК 07:35
Футбол
Скончался 22-летний воспитанник «Локомотива» Самохвалов
Во время индивидуальной тренировки скончался 22-летний защитник "Казанки" Иннокентий Самохвалов. Причина смерти на данный момент выясняется.
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Газета.Ru 09:01
Энергетика
Коронавирус и финансовые рынки 21 апреля: Коронавирус обнулил нефть
Ещё одним примером переизбытка нефти на рынке является Нигерия, где цена на один из ключевых бенчмарков страны Bonny Light на этой неделе упала до уровней в $12 за баррель, в то время как Brent не опускалась ниже $20.
Finam.Ru 08:30
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Москвичи старше 65 лет могут взять пропуск для поездки на дачу
В условиях самоизоляции москвичи старше 65 лет могут, получив пропуск, уехать на дачи.
Российская газета 08:58
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В Удмуртии заразились коронавирусом еще 16 человек
16 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии.
ИА Удмуртия 07:10
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Общество
В Сбербанке спрогнозировали пик коронавируса в России
Пик эпидемии коронавируса в России наступит с 5 по 10 мая, заявил Герман Греф в интервью, которое транслировал "Сбербанк TV".
РИА Новости 08:22
Армия и оружие
Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях
Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM 19 апреля в 10:13
Общество
Лукашенко дал прогноз по восстановлению экономики
Восстановление мировой экономики начнется в мае.
Утро.ru 05:35
Экономика
Производители продуктов попросили запретить скидки в магазинах
Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке.
Коммерсантъ 05:05
Общество
Продолжительность жизни в России достигла исторического максимума
Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2019 году достигла исторического максимума и составила 73,4 года.
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Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
РБК 19 апреля в 22:04
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Коронавирус выявлен на 37 территориях Нижегородской области
Факты заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19) выявлены на территории 37 районов и городских округов Нижегородской области.
Бизнес News. Время зарабатывать 09:04
Политика
США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР
Вести.Ru вчера в 23:55
Общество
Жители Владикавказа вышли на стихийный митинг против самоизоляции
У Дома правительства во Владикавказе проходит народный сход против режима самоизоляции.
BFM.ru вчера в 08:25
Финансы
Курс доллара поднялся выше 77 рублей
В последний раз курс доллара выше 77 рублей был зафиксирован 6 апреля 2020 года.
Газета.Ru 05:27
Политика
В Казахстане могут продлить режим ЧП из-за коронавируса
Действие режима чрезвычайного положения и карантинные меры, введенные в Казахстане из-за распространения коронавирусной инфекции, могут продлить и после апреля, сообщил пресс-секретарь президента республики Берик Курмангали.
РИА Новости 09:03
Энергетика
Цена нефти WTI снова упала ниже нуля
Майские фьючерсы нефти марки WTI снова достигли отрицательных значений, подешевев до минус 0,3 доллара за баррель, сообщает РИА «Новости».
Парламентская газета 03:33
Общество
Умер настоятель Елоховского кафедрального собора в Москве
Умер настоятель Елоховского кафедрального собора в Москве Александр Агейкин - рабочая группа при патриархе.
ТАСС 09:12
Общество
В испытаниях биологического оружия уличили США испанцы
Evo-rus.com вчера в 11:13
Происшествия
В красноярском глазном центре почти у 90 человек выявили коронавирус
Почти 90 пациентов и медицинских работников глазного центра в Красноярске, временно закрытого из-за пандемии коронавируса, заболели COVID-19, сообщает региональный главк Роспотребнадзора.
РИА Новости 09:10