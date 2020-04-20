Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuЖители Чечни заметили федеральных военных в Надтеречном районе

Жители Надтеречного района Чечни сняли на видео скопление военных машин федеральных войск. Об этом сообщает "Новая газета". На видеозаписях местных жителей запечатлены "Уралы".
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Военные опровергли ввод в Чечню новых войск

РБК08:59

«Новая газета»: на границе Чечни ввели федеральные войска

URA.Ru03:44

ЮВО опроверг сообщения о дополнительных войсках в Чечне

РИА Новости06:58

Южный Военный округ опровергает сообщения о вводе дополнительных войск в Чечню

Эхо Москвы07:30

В Минобороны отреагировали на данные о федеральных войсках в Чечне

Lenta.ru07:26

В Южном военном округе опровергли ввод дополнительных сил в Чечню

Известия07:19

Жители Чечни сообщили о размещении федеральных военных в Надтеречном районе

Новая газетавчера в 16:21
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Здоровье

Глава Минздрава прогнозирует спад эпидемии коронавируса к лету

Глава Минздрава выразил надежду на то, что уже к лету этого года ситуация начнет меняться в лучшую сторону и эпидемия пойдет на спад.
Петербургский дневник вчера в 12:24
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Экономика

Греф назвал невозможными изъятие или «заморозку» вкладов россиян

Россия сегодня находится в совершенно иной финансовой и экономической форме, чем в последние годы советского периода истории, и в современных условиях бессмысленно и невозможно повторять ошибки прошлого, изымать или "замораживать" банковские вклады граждан, считает президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.
Интерфакс 08:17
359
Общество

Лукашенко не проверялся на коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не проверялся на коронавируса и не собирается этого делать.
ТВ Центр 08:16
1
Политика

Зеленский призвал правительство представить план выхода из карантина

Президент Украины Владимир Зеленский призвал правительство страны представить план по выходу из карантина.
Lenta.ru 08:48
Общество

Госдума отложила ремонтные работы стоимостью 700 млн рублей

В начале октября 2019 года президент Владимир Путин подписал распоряжение о временном размещении Госдумы и работников аппарата нижней палаты парламента в здании Дома Союзов.
Интерфакс 09:11
1
Экономика

Греф ответил на вопрос о возможности дефолта в России

Глава Сбербанка Герман Греф в видеоинтервью на Сбербанк TV прокомментировал возможность дефолта в России.
RT на русском 08:32
3
Общество

Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса

Новые ограничения ввел мэр Москвы Сергей Собянин. В указе говорится, что граждан с ОРВИ будут также отслеживать по геолокации.
Lenta.ru 07:24
1,8K
Экономика

Греф заявил об угрозе затяжного вирусного кризиса

Глава Сбербанка назвал реалистичным сценарий, при котором вирусный кризис продлится год-два, если, конечно, ранее не будут созданы вакцина или эффективное лекарство от COVID-19.
РБК 07:35
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Футбол

Скончался 22-летний воспитанник «Локомотива» Самохвалов

Во время индивидуальной тренировки скончался 22-летний защитник "Казанки" Иннокентий Самохвалов. Причина смерти на данный момент выясняется.
Sport.ru вчера в 10:29
2
Экономика

Греф оценил идею раздать деньги россиянам

Глава "Сбербанка" Герман Греф рассказал о невозможности раздать всем гражданам России деньги для поддержки в условиях кризиса из-за эпидемии коронавируса.
Газета.Ru 09:01
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Энергетика

Коронавирус и финансовые рынки 21 апреля: Коронавирус обнулил нефть

Ещё одним примером переизбытка нефти на рынке является Нигерия, где цена на один из ключевых бенчмарков страны Bonny Light на этой неделе упала до уровней в $12 за баррель, в то время как Brent не опускалась ниже $20.
Finam.Ru 08:30
Общество

Москвичи старше 65 лет могут взять пропуск для поездки на дачу

В условиях самоизоляции москвичи старше 65 лет могут, получив пропуск, уехать на дачи.
Российская газета 08:58
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Здоровье

В Удмуртии заразились коронавирусом еще 16 человек

16 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии.
ИА Удмуртия 07:10
84
Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
4,9K
Общество

В Сбербанке спрогнозировали пик коронавируса в России

Пик эпидемии коронавируса в России наступит с 5 по 10 мая, заявил Герман Греф в интервью, которое транслировал "Сбербанк TV".
РИА Новости 08:22
1,2K
Армия и оружие

Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях

Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM 19 апреля в 10:13
1,9K
Общество

Лукашенко дал прогноз по восстановлению экономики

Восстановление мировой экономики начнется в мае.
Утро.ru 05:35
47
Экономика

Производители продуктов попросили запретить скидки в магазинах

Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке.
Коммерсантъ 05:05
2,8K
Общество

Продолжительность жизни в России достигла исторического максимума

Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2019 году достигла исторического максимума и составила 73,4 года.
Известия 08:37
47
Политика

Лукашенко заявил, что Россия отказывается поставлять гречку Белоруссии

РИА Новости 04:19
369
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет

РБК 19 апреля в 22:04
891
Общество

Коронавирус выявлен на 37 территориях Нижегородской области

Факты заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19) выявлены на территории 37 районов и городских округов Нижегородской области.
Бизнес News. Время зарабатывать 09:04
126
Политика

США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР

Вести.Ru вчера в 23:55
364
Общество

Жители Владикавказа вышли на стихийный митинг против самоизоляции

У Дома правительства во Владикавказе проходит народный сход против режима самоизоляции.
BFM.ru вчера в 08:25
9,6K
Финансы

Курс доллара поднялся выше 77 рублей

В последний раз курс доллара выше 77 рублей был зафиксирован 6 апреля 2020 года.
Газета.Ru 05:27
15
Политика

В Казахстане могут продлить режим ЧП из-за коронавируса

Действие режима чрезвычайного положения и карантинные меры, введенные в Казахстане из-за распространения коронавирусной инфекции, могут продлить и после апреля, сообщил пресс-секретарь президента республики Берик Курмангали.
РИА Новости 09:03
Энергетика

Цена нефти WTI снова упала ниже нуля

Майские фьючерсы нефти марки WTI снова достигли отрицательных значений, подешевев до минус 0,3 доллара за баррель, сообщает РИА «Новости».
Парламентская газета 03:33
1
Общество

Умер настоятель Елоховского кафедрального собора в Москве

Умер настоятель Елоховского кафедрального собора в Москве Александр Агейкин - рабочая группа при патриархе.
ТАСС 09:12
1
Общество

В испытаниях биологического оружия уличили США испанцы

Evo-rus.com вчера в 11:13
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Происшествия

В красноярском глазном центре почти у 90 человек выявили коронавирус

Почти 90 пациентов и медицинских работников глазного центра в Красноярске, временно закрытого из-за пандемии коронавируса, заболели COVID-19, сообщает региональный главк Роспотребнадзора.
РИА Новости 09:10
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