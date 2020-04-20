Жители Надтеречного района Чечни сняли на видео скопление военных машин федеральных войск. Об этом сообщает "Новая газета". На видеозаписях местных жителей запечатлены "Уралы".

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