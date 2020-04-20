Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuЖители Чечни заметили федеральных военных в Надтеречном районе

Жители Надтеречного района Чечни сняли на видео скопление военных машин федеральных войск. Об этом сообщает "Новая газета". На видеозаписях местных жителей запечатлены "Уралы".
Читать в источнике
Комментировать997

Подробнее о событии

В Южном военном округе опровергли ввод дополнительных сил в Чечню

Известия07:19

ЮВО опроверг сообщения о дополнительных войсках в Чечне

РИА Новости06:58

Южный Военный округ опровергает сообщения о вводе дополнительных войск в Чечню

Эхо Москвы07:30

В Минобороны отреагировали на данные о федеральных войсках в Чечне

Lenta.ru07:26

«Новая газета»: на границе Чечни ввели федеральные войска

URA.Ru03:44

«Новая газета»: в Чечне появились федеральные войска

Znak.com02:24

Жители Чечни сообщили о размещении федеральных военных в Надтеречном районе

Новая газетавчера в 16:21
Показать все источники
Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 08:09, Ашберн
Энергетика

Цена нефти WTI упала до отрицательных значений

По информации, поступившей с торгов на товарной бирже в Нью-Йорке, стоимость нефти марки WTI опустилась до отрицательных значений.
Капитал страны 02:54
55
Кино

Умер заразившийся коронавирусом режиссер Иван Щеголев

Режиссер Иван Щеголев умер в возрасте 59 лет, сообщила пресс-служба Союза кинематографистов.
РИА Новости 06:31
6
Общество

Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса

Новые ограничения ввел мэр Москвы Сергей Собянин. В указе говорится, что граждан с ОРВИ будут также отслеживать по геолокации.
Lenta.ru 07:24
1,3K
Здоровье

Вахтовик из Башкирии заразил коронавирусом работников рудника на Алтае

Как сообщает "Интерфакс", положительный результат на COVID-19 вахтовик сдал на прошлой неделе, после этого коронавирусом заразилось ещё 36 работников промплощадки рудника, который принадлежит АО "Сибирь-Полиметаллы".
UfaTime.ru 05:53
31
Политика

Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной

РИА Новости 05:41
2,3K
Футбол

Бобан может подать на «Милан» в суд

Уволенный из «Милана» Звонимир Бобан может подать на клуб в суд. Об этом на своих страницах информирует Tuttosport.
Евро-футбол.ру 07:35
Экономика

Российские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку под 6,5%

Крупные российские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку по ставке 6,5%. О запуске такой программы ранее объявил президент России Владимир Путин.
Коммерсантъ вчера в 07:26
344
Происшествия

В Новосибирской области дома у пенсионера нашли три расчлененных тела

Полицейские в Новосибирской области задержали по подозрению в убийстве 66-летнего ранее судимого местного жителя, у которого дома нашли расчлененное тело пропавшего односельчанина и останки еще двух тел, сообщают во вторник региональные ГУ МВД и СУ СК России.
РИА Новости 02:22
73
Армия и оружие

Ракетный крейсер «Москва» отправят в Средиземное море

В конце лета флагман Черноморского флота гвардейский ракетный крейсер "Москва" отправится в Средиземное море, где войдет с состав постоянной группировки ВМФ России.
Российская газета 19 апреля в 05:12
7
Общество

Магазинам рекомендовали не давать покупателям взвешивать продукты

Покупатели не должны самостоятельно взвешивать продукты в магазинах на фоне коронавируса, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в организациях торговли.
РИА Новости 06:19
80
Энергетика

Цена WTI стала отрицательной впервые в истории

Майские контракты на американскую нефть на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) стоят сейчас минус $2 за баррель, сообщает Dow Jones.
Интерфакс вчера в 14:20
Происшествия

Во Владикавказе арестован оперный певец Чельдиев

Суд во Владикавказе арестовал оперного певца Вадима Чельдиева сроком на два месяца.
BFM.ru 07:10
106
Общество

Стало известно о продлении режима самоизоляции в России

Напомним, в этом году праздничными считаются дни с 1 по 5 мая, а затем с 9 по 11 мая. Между ними три рабочих дня — с 6 по 8 мая.
МОЁ! Оnline Воронеж 00:11
4,9K
Экономика

АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС 19 апреля в 18:52
358
Происшествия

В Свердловской области умер второй пациент с коронавирусом

Роспотребнадзор ищет всех контактных лиц Второй пациент, зараженный коронавирусом, скончался в Свердловской области.
Правда УрФО 06:56
2
Экономика

Греф заявил о невозможности повторения опыта СССР по заморозке вкладов

Греф напомнил, что средств, накопленных в Фонде национального благосостояния (ФНБ, на 1 марта составлял $123,4 млрд), хватит на то, чтобы в течение нескольких лет компенсировать падение доходов от экспорта нефти, а в случае необходимости можно использовать золотовалютные резервы ЦБ (на 10 апреля 2020 года составляли $564,9 млрд), равных которым никогда не было у СССР.
РБК 07:25
72
Здоровье

Голикова доложила Путину о ситуации с коронавирусом

В понедельник в формате видеоконференции состоялось совещание по ситуации с коронавирусом с участием президента России Владимира Путина.
Pravda.Ru вчера в 07:41
Общество

Лукашенко дал прогноз по восстановлению экономики

Восстановление мировой экономики начнется в мае.
Утро.ru 05:35
45
Здоровье

В Удмуртии заразились коронавирусом еще 16 человек

16 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии.
ИА Удмуртия 07:10
83
Общество

Около 100 журналистов в России заразились коронавирусом

На сегодняшний день порядка 100 журналистов в стране болеют коронавирусом, и около 500 находятся на карантине, сообщил журналистам во вторник заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.
РИАМО 05:36
3
Политика

Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса

По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Lenta.ru вчера в 07:25
2,8K
Общество

В Кремле прокомментировали виртуальные митинги

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал виртуальные митинги, которые прошли накануне в картографических сервисах «Яндекса».
RT на русском 05:52
1,1K
Экономика

Греф назвал дату пика коронавируса в России

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» рассказал, когда в России пройдет пик эпидемии коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 07:30
90
Общество

Назван срок привлечения к ответственности за нарушение самоизоляции

Верховный суд (ВС) России уточнил сроки привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на фоне эпидемии коронавирусной инфекции.
Известия 07:21
8
Политика

Лукашенко заявил, что Россия отказывается поставлять гречку Белоруссии

РИА Новости 04:19
243
Футбол

Гари Невилл и Каррагер раскритиковали Озила за отказ от сокращения зарплаты

Бывшие футболисты сборной Англии Гари Невилл и Джейми Каррагер подвергли критике полузащитника «Арсенала» Месута Озила, который наряду с двумя одноклубниками отказался от сокращения зарплаты на фоне пандемии коронавируса.
Чемпионат 07:37
Кино

Новый сезон «Смешариков» выйдет на «Кинопоиск HD» уже 18 мая

REGNUM 06:16
14
Общество

Скворцова заявила о приближении к пику эпидемии коронавируса в России

Москва, 20 апреля 2020, 21:25 — REGNUM Россия находится недалеко от пика заражения коронавирусной инфекцией, и до мая страна выйдет на плато по заражению.
REGNUM вчера в 14:25
1,1K
Происшествия

В Якутии мужчина погиб при попытке сбежать из обсерватора

В Вилюйском районе Якутии погиб мужчина, пытаясь сбежать из обсерватора.
Российская газета 07:42
17
Здоровье

Определена цикличность коронавируса в России

За сутки в России выявлено 5642 случая заражения коронавирусом. Общее число зараженных с начала пандемии превысило 50 тысяч.
Lenta.ru 08:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное